Giá xăng dầu hôm nay 5/11: Bất ổn gia tăng, dầu thô lao dốc không phanh

Cụ thể, phiên giao dịch rạng sáng nay 5/11, bảng giá dầu thô trên sàn giao dịch Trading Economics và OilPrice ghi nhận giá dầu thô thế giới biến động suy giảm mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 5/11: Biến động mạnh

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 27 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 60,3 USD/thùng, giảm nhẹ 0,7 USD/ thùng, tương đương mức giảm 1,17% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 64,2 USD/thùng, giảm 0,6 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,9% về giá so với ngày hôm qua.

Bất ổn tăng giảm trên thị trường giao ngay của dầu thô thế giới

Do có sự biến động nên giá dầu bình quân tháng 11 so với tháng trước giảm từ 1,8 % đến hơn 2%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô tiếp tục giảm từ 14% đến trên 16%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm xuống khoảng 64,5 USD/thùng vào thứ Ba sau bốn ngày tăng, trong bối cảnh lo ngại dai dẳng về tình trạng dư cung bất chấp quyết định tạm dừng tăng sản lượng của OPEC+ vào đầu năm tới.

Nhóm sản xuất này đã đồng ý tăng sản lượng nhỏ vào tháng 12 nhưng sẽ dừng việc bổ sung thêm từ tháng 1 đến tháng 3 do biến động nhu cầu theo mùa. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh kỳ vọng rằng thị trường dầu mỏ có thể phải đối mặt với tình trạng dư thừa vào năm 2026, với việc nguồn cung tiếp tục tăng từ cả các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cảnh báo rằng rủi ro về nguồn cung vẫn còn, viện dẫn các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn của Hoa Kỳ đối với các công ty dầu mỏ lớn của Nga là Rosneft và Lukoil cũng như các cuộc tấn công của Ukraine liên tục vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất của Ukraine đã đốt cháy một tàu chở dầu và vô hiệu hóa một số cơ sở bốc xếp tại cảng Tuapse ở Biển Đen, nơi có nhà máy lọc dầu Rosneft.

Dầu thô thế giới bất ngờ lao dốc sau nhiều ngày tăng liên tiếp

Giá xăng dầu hôm nay 5/11: Đà tăng xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu hôm nay 5/11 được điều chỉnh theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính ngày 30/10, theo đó giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh.

Cụ thể, các loại xăng tăng trên 700 đồng/lít, dầu các loại tăng từ 1.100 đồng/lít đến trên 1.300 đồng/lít.

- Xăng E5RON92 tăng 710 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.760 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 728 đồng/lít;

- Xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ hông cao hơn 20.488 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S tăng 1.318 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.203 đồng/lít;

- Dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.271 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 541 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 14.639 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 23/10/2025 - 29/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga; các cuộc đàm phán thương mại mới của Mỹ với Ấn Độ và Trung Quốc; OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng mạnh.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 23/10/2025 và kỳ điều hành ngày 30/10/2025 là: 79,326 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,951 USD/thùng, tương đương tăng 5,24%); 82,158 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,955 USD/thùng, tương đương tăng 5,06%); 90,928 USD/thùng dầu hỏa (tăng 6,573 USD/thùng, tương đương tăng 7,79%); 90,942 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 7,459 USD/thùng, tương đương tăng 8,93%); 387,642 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 19,084 USD/tấn, tương đương tăng 5,18%).