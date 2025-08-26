Giải bài toán kết nối từ TP.HCM đến sân bay Long Thành

Đẩy nhanh tiến độ kết nối TP.HCM và sân bay Long Thành

Dự kiến, sân bay Long Thành sẽ chính thức đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào năm 2026. Liên quan đến vấn đề này, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa đưa ra 2 phương án khai thác sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, đơn vị đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành và phương án 2 là phân chia khai thác các chuyến bay quốc tế giữa 2 sân bay trên.

Các chuyên gia cho rằng phương án chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành sẽ là phương án dễ dàng nhất cho nhà khai thác cảng. Tuy nhiên, việc phân chia đường bay phải đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện của hành khách. Nhất là bối cảnh hiện nay, các công trình giao thông kết nối từ TP.HCM đến sân bay Long Thành vẫn chưa thuận tiện.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, dù là phương án nào, vấn đề cần được đảm bảo là làm sao để người dân có thể thuận tiện di chuyển.

Dự án Vành đai 3 kết nối TP.HCM và các khu vực đang được triển khai. Ảnh: Gia Linh

Liên quan đến việc này, tại buổi làm việc của đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội về một số dự án trọng điểm tại TP.HCM ngày 25/8 vừa qua, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã đặt vấn đề về việc kết nối sân bay Long Thành và TP.HCM.

Theo đó, ông Vũ Hồng Thanh đánh giá cao những chuyển biến tích cực tại dự án Vành đai 3, đặc biệt là khu vực Tân Vạn - nơi từng là điểm nóng về kẹt xe nhưng nay đã có dấu hiệu giảm thiểu.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch Quốc hội bày tỏ lo ngại về khả năng kết nối giữa TP.HCM và sân bay Long Thành – dự kiến khai thác từ tháng 6/2026. Trong khi đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến đường được kỳ vọng bổ sung kết nối về phía Nam, phải đến tháng 9/2026 mới hoàn thành, chậm hơn tiến độ khai thác sân bay 3 tháng. Điều này sẽ khó đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Phó chủ tịch Quốc hội yêu cầu vấn đề này cần phải được xử lý ngay, nhất là trong bối cảnh sân bay Long Thành đang chạy đua về đích. Trong khi đó, hiện nay các dự án, công trình kết nối sân bay Long Thành và TP.HCM vẫn chưa hoàn thiện. Ngoài ra, tuyến đường huyết mạch cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đã có kế hoạch mở rộng nhưng thực tế lại hay bị ùn tắc. Điều này cho thấy áp lực hạ tầng khu vực này đang quá tải nghiêm trọng. Vì thế, các dự án, tuyến đường kết nối TP.HCM và sân bay Long Thành cần được tính toán, xử lý ngay để đáp ứng nhu cầu người dân.

Loạt các công trình, dự án kết nối TP.HCM và sân bay Long Thành

Trước đó, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối hiện nay đã tính đến việc mở rộng và đa dạng hóa hướng tiếp cận để tránh tình trạng “một tuyến đường gánh cả sân bay”. Cụ thể, hàng loạt công trình, dự án giao thông đã và đang được triển khai để phục vụ việc kết nối:

Phương án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (CT01): Dự án nâng cấp mở rộng từ 4 làn lên 8–10 làn xe, bổ sung các làn dừng khẩn cấp, cải thiện các nút giao và hệ thống thoát nước. Thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM tới sân bay Long Thành dự kiến chỉ khoảng 40–45 phút sau khi mở rộng.

Siêu dự án sân bay Long Thành đang chạy đua tiến độ. Ảnh: ACV

Một công trình trọng điểm khác dự án Vành đai 3 TP.HCM kết nối trực tiếp các tỉnh Bình Dương cũ, Đồng Nai, Long An cũ với cao tốc CT01 và các tuyến cao tốc khác. Hành khách từ các tỉnh này có thể đi thẳng đến sân bay Long Thành mà không cần qua trung tâm TP.HCM, giảm áp lực lưu thông trên trục chính CT01.

Ngoài ra, các hướng cao tốc mới như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu phục vụ hành khách từ Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải đi thẳng tới sân bay Long Thành. Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết tạo kết nối nhanh cho khu vực Nam Trung Bộ, đồng thời phân tải cho CT01. Cao tốc Bến Lức – Long Thành kết nối trực tiếp miền Tây Nam Bộ với sân bay Long Thành, tránh đi vòng qua trung tâm TP.HCM.

Cần nghiên cứu phương án kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Long Thành để trung chuyển hành khách dễ dàng. Ảnh: Gia Linh

Theo ACV, tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm – Long Thành phục vụ vận tải hành khách tốc độ cao từ trung tâm TP.HCM tới sân bay, thời gian dự kiến chỉ khoảng 20–25 phút. Kết nối đồng bộ với mạng lưới metro trong thành phố, giúp hành khách quốc tế có thể từ ga metro trung tâm di chuyển thẳng tới sân bay Long Thành mà không cần phương tiện cá nhân.

Hành khách còn có thể di chuyển đến sân bay Long Thành nhờ hệ thống xe buýt nhanh, shuttle bus chất lượng cao từ các quận trung tâm, các bến xe và các tỉnh lân cận sẽ được tổ chức với tần suất cao, đảm bảo thời gian ổn định và chi phí hợp lý.