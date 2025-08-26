Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Chuyển động Sài Gòn
Thứ ba, ngày 26/08/2025 12:54 GMT+7

Giải bài toán kết nối từ TP.HCM đến sân bay Long Thành

+ aA -
Gia Linh Thứ ba, ngày 26/08/2025 12:54 GMT+7
Sân bay Long Thành đang chạy đua để sớm chính thức khai thác giai đoạn 1 vào năm 2026. Trong đó, vấn đề kết nối giao thông từ TP.HCM đến sân bay Long Thành đang là bài toán, cần sớm tháo gỡ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đẩy nhanh tiến độ kết nối TP.HCM và sân bay Long Thành

Dự kiến, sân bay Long Thành sẽ chính thức đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào năm 2026. Liên quan đến vấn đề này, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa đưa ra 2 phương án khai thác sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, đơn vị đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành và phương án 2 là phân chia khai thác các chuyến bay quốc tế giữa 2 sân bay trên.

Các chuyên gia cho rằng phương án chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành sẽ là phương án dễ dàng nhất cho nhà khai thác cảng. Tuy nhiên, việc phân chia đường bay phải đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện của hành khách. Nhất là bối cảnh hiện nay, các công trình giao thông kết nối từ TP.HCM đến sân bay Long Thành vẫn chưa thuận tiện.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, dù là phương án nào, vấn đề cần được đảm bảo là làm sao để người dân có thể thuận tiện di chuyển.

Dự án Vành đai 3 kết nối TP.HCM và các khu vực đang được triển khai. Ảnh: Gia Linh

Liên quan đến việc này, tại buổi làm việc của đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội về một số dự án trọng điểm tại TP.HCM ngày 25/8 vừa qua, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã đặt vấn đề về việc kết nối sân bay Long Thành và TP.HCM.

Theo đó, ông Vũ Hồng Thanh đánh giá cao những chuyển biến tích cực tại dự án Vành đai 3, đặc biệt là khu vực Tân Vạn - nơi từng là điểm nóng về kẹt xe nhưng nay đã có dấu hiệu giảm thiểu.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch Quốc hội bày tỏ lo ngại về khả năng kết nối giữa TP.HCM và sân bay Long Thành – dự kiến khai thác từ tháng 6/2026. Trong khi đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến đường được kỳ vọng bổ sung kết nối về phía Nam, phải đến tháng 9/2026 mới hoàn thành, chậm hơn tiến độ khai thác sân bay 3 tháng. Điều này sẽ khó đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Phó chủ tịch Quốc hội yêu cầu vấn đề này cần phải được xử lý ngay, nhất là trong bối cảnh sân bay Long Thành đang chạy đua về đích. Trong khi đó, hiện nay các dự án, công trình kết nối sân bay Long Thành và TP.HCM vẫn chưa hoàn thiện. Ngoài ra, tuyến đường huyết mạch cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đã có kế hoạch mở rộng nhưng thực tế lại hay bị ùn tắc. Điều này cho thấy áp lực hạ tầng khu vực này đang quá tải nghiêm trọng. Vì thế, các dự án, tuyến đường kết nối TP.HCM và sân bay Long Thành cần được tính toán, xử lý ngay để đáp ứng nhu cầu người dân.

Loạt các công trình, dự án kết nối TP.HCM và sân bay Long Thành

Trước đó, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối hiện nay đã tính đến việc mở rộng và đa dạng hóa hướng tiếp cận để tránh tình trạng “một tuyến đường gánh cả sân bay”. Cụ thể, hàng loạt công trình, dự án giao thông đã và đang được triển khai để phục vụ việc kết nối:

Phương án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (CT01): Dự án nâng cấp mở rộng từ 4 làn lên 8–10 làn xe, bổ sung các làn dừng khẩn cấp, cải thiện các nút giao và hệ thống thoát nước. Thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM tới sân bay Long Thành dự kiến chỉ khoảng 40–45 phút sau khi mở rộng.

Siêu dự án sân bay Long Thành đang chạy đua tiến độ. Ảnh: ACV

Một công trình trọng điểm khác dự án Vành đai 3 TP.HCM kết nối trực tiếp các tỉnh Bình Dương cũ, Đồng Nai, Long An cũ với cao tốc CT01 và các tuyến cao tốc khác. Hành khách từ các tỉnh này có thể đi thẳng đến sân bay Long Thành mà không cần qua trung tâm TP.HCM, giảm áp lực lưu thông trên trục chính CT01.

Ngoài ra, các hướng cao tốc mới như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu phục vụ hành khách từ Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải đi thẳng tới sân bay Long Thành. Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết tạo kết nối nhanh cho khu vực Nam Trung Bộ, đồng thời phân tải cho CT01. Cao tốc Bến Lức – Long Thành kết nối trực tiếp miền Tây Nam Bộ với sân bay Long Thành, tránh đi vòng qua trung tâm TP.HCM.

Cần nghiên cứu phương án kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Long Thành để trung chuyển hành khách dễ dàng. Ảnh: Gia Linh

Theo ACV, tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm – Long Thành phục vụ vận tải hành khách tốc độ cao từ trung tâm TP.HCM tới sân bay, thời gian dự kiến chỉ khoảng 20–25 phút. Kết nối đồng bộ với mạng lưới metro trong thành phố, giúp hành khách quốc tế có thể từ ga metro trung tâm di chuyển thẳng tới sân bay Long Thành mà không cần phương tiện cá nhân.

Hành khách còn có thể di chuyển đến sân bay Long Thành nhờ hệ thống xe buýt nhanh, shuttle bus chất lượng cao từ các quận trung tâm, các bến xe và các tỉnh lân cận sẽ được tổ chức với tần suất cao, đảm bảo thời gian ổn định và chi phí hợp lý.

Tham khảo thêm

Lễ 2/9: Ngày cao điểm nhất, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón hơn 130.000 khách

Lễ 2/9: Ngày cao điểm nhất, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón hơn 130.000 khách

Loạt giải pháp hạn chế ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 2/9

Loạt giải pháp hạn chế ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 2/9

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng tăng dựng đứng hơn 130 triệu trước khi nghỉ lễ 2/9, các tiệm vàng ra quyết định mới

Giá vàng hôm nay 30/8 tăng dựng đứng lên 130,6 triệu đồng/lượng. Mức giá này vượt ngoài dự báo. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý đang tích cực mua vào.

Doanh nghiệp nêu lý do tạm ngưng hoạt động tuyến tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo

Chuyển động Sài Gòn
Doanh nghiệp nêu lý do tạm ngưng hoạt động tuyến tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo

Công an TP.HCM cảnh báo lừa đảo 'quà tặng' 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Chuyển động Sài Gòn
Công an TP.HCM cảnh báo lừa đảo 'quà tặng' 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Giá vàng tăng vượt 129 triệu đồng/lượng, tiệm vàng báo một tin khiến khách cạn lời

Chuyển động Sài Gòn
Giá vàng tăng vượt 129 triệu đồng/lượng, tiệm vàng báo một tin khiến khách cạn lời

CSGT TP.HCM dùng flycam giám sát giao thông dịp lễ 2/9, huy động toàn bộ quân số tại các giao lộ trọng điểm

Chuyển động Sài Gòn
CSGT TP.HCM dùng flycam giám sát giao thông dịp lễ 2/9, huy động toàn bộ quân số tại các giao lộ trọng điểm

Đọc thêm

Tay đập Nguyễn Thị Bích Tuyền trở lại thi đấu
Thể thao

Tay đập Nguyễn Thị Bích Tuyền trở lại thi đấu

Thể thao

Tay đập Nguyễn Thị Bích Tuyền đã trở lại tập luyện cùng đội bóng chủ quản LPBank Ninh Bình chuẩn bị tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025.

Danh tướng Đặng Tất đã vận dụng kế Bạch Đằng trên sông nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Danh tướng Đặng Tất đã vận dụng kế Bạch Đằng trên sông nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Năm 1408, trên khúc sông Đáy ở Bô Cô, danh tướng Đặng Tất đã vận dụng kế Bạch Đằng, nhử thủy quân Minh vào bãi cọc tử thần. Hàng trăm chiến thuyền giặc tan xác, tướng lĩnh bỏ mạng, mở ra một bản anh hùng ca bi tráng tiếp nối hào khí sông Bạch Đằng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

Đời tư nhiều ồn ào của “cha đẻ” ca khúc “Gangnam Style”
Văn hóa - Giải trí

Đời tư nhiều ồn ào của “cha đẻ” ca khúc “Gangnam Style”

Văn hóa - Giải trí

Psy, ca sĩ nổi tiếng toàn cầu với MV “Gangnam Style” hơn 5,6 tỷ lượt xem, đang bị điều tra tại Hàn Quốc vì vi phạm quy định sử dụng thuốc kê đơn.

AI thúc đẩy tăng trưởng của doanh nghiệp, 'cơ hội vàng' của Việt Nam
Kinh tế

AI thúc đẩy tăng trưởng của doanh nghiệp, "cơ hội vàng" của Việt Nam

Kinh tế

Nếu internet cần 7 năm để đạt 100 triệu người dùng, thì trí tuệ nhân tạo (AI) – tiêu biểu là ChatGPT – chỉ mất 2 tháng. Tốc độ phát triển chưa từng có này biến AI thành cuộc cạnh tranh toàn cầu, nơi Việt Nam có cơ hội tham gia mạnh mẽ.

Đòn tấn công ‘cực rẻ, cực đau’: Ukraine nổ tung 2 cây cầu Nga bằng chính kho mìn của Moscow
Thế giới

Đòn tấn công ‘cực rẻ, cực đau’: Ukraine nổ tung 2 cây cầu Nga bằng chính kho mìn của Moscow

Thế giới

Ukraine đã phá hủy hai cây cầu trong lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng những chiếc drone giá chỉ khoảng 600 USD để kích nổ các kho mìn bí mật của Moscow, CNN đưa tin. Chiến dịch chi phí thấp này đã giáng một đòn hiếm hoi vào các tuyến tiếp tế của Nga trong bối cảnh giao tranh ác liệt ở tiền tuyến.

Doanh nghiệp sữa đầu tiên tại Việt Nam sử dụng mã QR định danh sản phẩm
Nhà nông

Doanh nghiệp sữa đầu tiên tại Việt Nam sử dụng mã QR định danh sản phẩm

Nhà nông

Tính đến thời điểm này, TH là doanh nghiệp sữa đầu tiên tại Việt Nam tham gia cung cấp dữ liệu trên nền tảng NDA Trace - giải pháp truy xuất nguồn gốc của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (NDA) do người Việt phát triển, tích hợp trên nền tảng quốc gia, ứng dụng công nghệ blockchain.

Trường hợp bị đình chỉ hành nghề trong lĩnh vực y tế?
Bạn đọc

Trường hợp bị đình chỉ hành nghề trong lĩnh vực y tế?

Bạn đọc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025, quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. Trong đó, một nội dung quan trọng là trình tự, thủ tục đình chỉ hành nghề và các bước xử lý sau đình chỉ đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Quy định này nhằm siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn cho người bệnh và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Tại một xã của Lào Cai, bà con sẽ dùng cách làm mới này để giảm nghèo bền vững, tiết kiệm 50 triệu đồng/năm
Giảm nghèo nông thôn

Tại một xã của Lào Cai, bà con sẽ dùng cách làm mới này để giảm nghèo bền vững, tiết kiệm 50 triệu đồng/năm

Giảm nghèo nông thôn

Tại buổi tham vấn ý kiến cộng đồng về việc xây dựng "Dự án năng lượng bền vững cho hoạt động sấy nông sản tại Miền Bắc Việt Nam", bà con nông dân tại xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai đã được tiếp cận với công nghệ sấy bằng lò khí hóa sinh khối, các thông tin về tín chỉ carbon... Đây là những cách làm mới để nông dân xã Thác Bà nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, giảm nghèo bền vững.

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, ngon hơn thịt gà, vịt, ăn nhiều bổ khí huyết, dưỡng tâm an thần, bảo vệ tim mạch
Gia đình

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, ngon hơn thịt gà, vịt, ăn nhiều bổ khí huyết, dưỡng tâm an thần, bảo vệ tim mạch

Gia đình

Mùa thu bạn nên ăn nhiều loại thịt này. Chúng chứa nhiều loại vitamin và nguyên tố vi lượng, có tác dụng bổ khí huyết, dưỡng tâm an thần, làm đẹp da.

Lắp trạm 5G dày đặc phục vụ đại lễ, nhưng 1 loạt công nghệ đằng sau mới chính là yếu tố cốt lõi
Kinh tế

Lắp trạm 5G dày đặc phục vụ đại lễ, nhưng 1 loạt công nghệ đằng sau mới chính là yếu tố cốt lõi

Kinh tế

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là sự kiện có quy mô đặc biệt lớn, được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội, đặt ra thách thức chưa từng có đối với hạ tầng viễn thông.

Nông thôn Tây Bắc: Đồn Biên phòng Pa Tần tặng quà cho học sinh và người dân vùng biên giới
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Đồn Biên phòng Pa Tần tặng quà cho học sinh và người dân vùng biên giới

Lai Châu Ngày Mới

Đồn Biên phòng Pa Tần - Bộ đội Biên phòng Lai Châu vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pa Tần (Lai Châu), Đội 2 Cụm cơ động chó nghiệp vụ 5 thuộc Trường Trung cấp 24 Biên phòng và Đoàn thiện nguyện Vô danh - Hà Nội tổ chức chương trình thiện nguyện, tặng quà cho bà con dân tộc Mảng có hoàn cảnh khó khăn ở bản Nậm Tần Xá và các nhà trường, học sinh trên địa bàn xã.

Nutifood tăng đầu tư thêm 6.000 tỷ đồng mở rộng trang trại và nhà máy tại Gia Lai
Nhà nông

Nutifood tăng đầu tư thêm 6.000 tỷ đồng mở rộng trang trại và nhà máy tại Gia Lai

Nhà nông

Ngày 29/8/2025, tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai 2025, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với UBND tỉnh Gia Lai về việc hợp tác toàn diện, tăng cường đầu tư để đưa nơi đây trở thành trung tâm sản xuất sữa tươi chất lượng cao của khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung trong tương lai.

Viettel tặng 80GB data 5G miễn phí mừng Quốc khánh 2/9
Doanh nghiệp

Viettel tặng 80GB data 5G miễn phí mừng Quốc khánh 2/9

Doanh nghiệp

Từ ngày 30/8 đến hết 2/9/2025, Viettel triển khai ưu đãi đặc biệt: tặng 80GB data 5G tốc độ cao miễn phí cho tất cả thuê bao trả trước, trả sau tại Hà Nội, trong vùng phủ sóng 5G.

Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2025
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2025

Lai Châu Ngày Mới

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2025 vừa tổ chức lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu của tỉnh và đề cử tham gia bình chọn cấp khu vực, cấp quốc gia.

Với Number 1, người trẻ có thêm năng lượng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình
Xã hội

Với Number 1, người trẻ có thêm năng lượng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Xã hội

Number 1 tiếp thêm năng lượng, khơi dậy tiềm năng, giúp người trẻ bứt phá giới hạn, tự tin chinh phục mục tiêu và trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.

Phân bón nông nghiệp đô thị xuất hiện tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước
Nhà nông

Phân bón nông nghiệp đô thị xuất hiện tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Nhà nông

Tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước (Hà Nội), các sản phẩm phân bón nông nghiệp đô thị được giới thiệu giúp nông dân giảm chi phí, tăng năng suất, bảo vệ môi trường, thích ứng với mô hình nông nghiệp đô thị hiện đại.

EVNHANOI túc trực 24/24 sẵn sàng đảm bảo điện phụ vụ cho dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Doanh nghiệp

EVNHANOI túc trực 24/24 sẵn sàng đảm bảo điện phụ vụ cho dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Doanh nghiệp

Trong không khí hân hoan của cả nước chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, có một lực lượng thầm lặng đang ngày đêm nỗ lực để Thủ đô luôn rực rỡ, đó chính là những người thợ điện Thủ đô. Không xuất hiện trên lễ đài, cũng không đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng chính sự tận tâm và trách nhiệm của đã góp phần làm nên thành công trọn vẹn cho sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước.

Hiện đại hoá hệ thống điện là nền tảng thiết yếu cho sự phát triển kinh tế xã hội
Doanh nghiệp

Hiện đại hoá hệ thống điện là nền tảng thiết yếu cho sự phát triển kinh tế xã hội

Doanh nghiệp

Ngày 01/8/2008, theo Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII, Hà Nội chính thức mở rộng địa giới hành chính. Từ dấu mốc mang tính kiến tạo ấy, diện mạo Thủ đô đã có nhiều đổi thay căn bản. Một trong những bước đi quan trọng là đầu tư, củng cố và hiện đại hóa hệ thống điện - nền tảng thiết yếu cho sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Nguyên đại biểu Quốc hội: Giảm nghèo bền vững không chỉ 'miếng cơm manh áo' mà là cơ hội vươn lên
Giảm nghèo nông thôn

Nguyên đại biểu Quốc hội: Giảm nghèo bền vững không chỉ "miếng cơm manh áo" mà là cơ hội vươn lên

Giảm nghèo nông thôn

Nguyên Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An cho rằng để giảm nghèo hiệu quả, chính quyền địa phương phải nắm rõ đặc thù từng vùng, công khai minh bạch toàn bộ quá trình hỗ trợ và ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, hạ tầng số cho vùng sâu vùng xa, bảo đảm thực hiện đúng tinh thần “Không bỏ ai phía sau”.

Taylor Swift chuẩn bị cuộc sống mới tại biệt thự 18 triệu USD
Văn hóa - Giải trí

Taylor Swift chuẩn bị cuộc sống mới tại biệt thự 18 triệu USD

Văn hóa - Giải trí

Taylor Swift chính thức xác nhận đính hôn với Travis Kelce sau gần hai năm hẹn hò, đồng thời cùng bạn trai đi xem một biệt thự sang trọng trị giá 18 triệu USD tại Ohio, Mỹ.

ĐT Việt Nam nhận tin dữ về Quang Hải và Nguyễn Hai Long
Thể thao

ĐT Việt Nam nhận tin dữ về Quang Hải và Nguyễn Hai Long

Thể thao

Ngoài Doãn Ngọc Tân, hai cầu thủ khác là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hai Long cũng không thể góp mặt trong danh sách ĐT Việt Nam do gặp vấn đề chấn thương.

'Dải ngân hà' showbiz Việt hội tụ tại Lễ Tổng duyệt diễu binh 2/9
Video

"Dải ngân hà" showbiz Việt hội tụ tại Lễ Tổng duyệt diễu binh 2/9

Video

Góp mặt trong buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30/8, Khối Văn hóa - Thể thao đã mang đến một sắc màu rực rỡ với sự tham gia của một "dàn sao" hùng hậu của showbiz Việt. Từ các nghệ sĩ gạo cội như NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương đến các ngôi sao đương đại như Đen Vâu, MONO, và dàn Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc, tất cả đều thể hiện niềm tự hào và vinh dự khi được là một phần của sự kiện lịch sử.

Hai anh em ruột đuối nước thương tâm
Xã hội

Hai anh em ruột đuối nước thương tâm
6

Xã hội

Vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại hồ Yên Quang, thôn Yên Mỹ, xã Yên Quang (nay là xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) khiến hai anh em ruột tử vong.

Mỹ thừa nhận cung cấp vũ khí để Ukraine tấn công sâu vào Nga
Thế giới

Mỹ thừa nhận cung cấp vũ khí để Ukraine tấn công sâu vào Nga

Thế giới

Washington đã cung cấp cho Ukraine vũ khí nhằm thực hiện các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga, theo tuyên bố của đại diện thường trực Mỹ tại NATO, ông Matthew Whitaker, trong chương trình của kênh truyền hình Fox News.

Tiền vệ Marco Antonio 1m80 từng khoác áo U17 Brazil gia nhập PVF-CAND
Thể thao

Tiền vệ Marco Antonio 1m80 từng khoác áo U17 Brazil gia nhập PVF-CAND

Thể thao

Tiền vệ Marco Antonio người Brazil trong lần đầu xuất ngoại đã quyết định đầu quân cho CLB PVF-CAND và anh sẽ là niềm hy vọng của đội bóng này ở V.League 2025/2026.

Tây Ninh: Nghi mâu thuẫn với bạn trai, 1 phụ nữ nhảy xuống kênh tự tử
Pháp luật

Tây Ninh: Nghi mâu thuẫn với bạn trai, 1 phụ nữ nhảy xuống kênh tự tử

Pháp luật

Người dân đi làm ruộng ngang qua tuyến kênh bất chợt phát hiện thi thể phụ nữ trôi trên mặt nước, công an xã có mặt bảo vệ hiện trường để làm rõ nguyên nhân

Bão số 6 gây mưa lớn ở Hà Tĩnh, ngập lụt nhiều nơi, thủy điện Hố Hô buộc phải xả lũ
Nhà nông

Bão số 6 gây mưa lớn ở Hà Tĩnh, ngập lụt nhiều nơi, thủy điện Hố Hô buộc phải xả lũ

Nhà nông

Do ảnh hưởng của bão số 6, gây mưa lớn kéo dài từ tối 29/8 đến sáng 30/8 tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Mưa lớn dẫn đến ngập lụt cục bộ, chia cắt nhiều khu vực và buộc chính quyền địa phương phải di dời hàng chục hộ dân để tránh nguy cơ sạt lở.

“Mãnh hổ Hai Cà” và “Võ Tòng miền Đông”: Hai hổ tướng huyền thoại của rừng miền Đông là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

“Mãnh hổ Hai Cà” và “Võ Tòng miền Đông”: Hai hổ tướng huyền thoại của rừng miền Đông là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, ký ức về những năm tháng khói lửa ở chiến khu Đ vẫn sáng rực lên qua tên tuổi hai vị tướng tài: Đại tá, Anh hùng LLVTND Trần Công An – “Mãnh hổ Hai Cà”, người mở đường cho lối đánh bí mật, chớp nhoáng của đặc công Việt Nam; và Thiếu tướng Bùi Cát Vũ – “Võ Tòng miền Đông”, người từng khiến cả miền Đông rúng động khi hạ gục con cọp ba móng khét tiếng.

Sống dưới chân núi, người dân thấp thỏm sợ đá rơi, lũ quét bất cứ lúc nào
Xã hội

Sống dưới chân núi, người dân thấp thỏm sợ đá rơi, lũ quét bất cứ lúc nào

Xã hội

Mỗi khi trời mưa to, hàng chục hộ dân sống dưới chân núi Linh Trường xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa lại nơm nớp lo sợ đá rơi, nước lũ ập về... khiến cuộc sống đảo lộn, bất an.

Những chuyện chưa kể về cha đẻ tiểu thuyết “Mưa đỏ”
Văn hóa - Giải trí

Những chuyện chưa kể về cha đẻ tiểu thuyết “Mưa đỏ”

Văn hóa - Giải trí

Những ngày qua, bộ phim “Mưa đỏ” đang lập kỷ lục, chỉ sau 7 ngày công chiếu, doanh thu gần 250 tỷ đồng. Thế nhưng ít ai biết rằng, đặt nền móng cho bản hùng ca bi tráng đó là những điều còn chưa kể về cha đẻ cuốn tiểu thuyết – Nhà văn Chu Lai.

Tin đọc nhiều

1

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

3

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

4

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

5

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn