Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị bắt, Phó Giám đốc xin rút, Đắk Lắk "tìm" người điều hành

Ngày 15/10, theo một nguồn tin của Dân Việt cho biết, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp xem xét điều hành hoạt động của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Đắk Lắk đang xem xét người điều hành hoạt động của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trước đó, ngày 3/10, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ việc máy tán sỏi bị hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân.

Đến ngày 4/10, Sở Y tế Đắk Lắk đã phân công ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, điều hành bệnh viện để đảm bảo giải quyết các công việc của bệnh viện trong thời gian chờ đợi cấp có thẩm quyền có chỉ đạo mới.

Tuy nhiên, ngày 8/10, ông Thịnh có đơn xin không nhận nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Liên quan đến việc trên, Sở Y tế Đắk Lắk có tờ trình gửi các cấp có thẩm quyền đề nghị cho chủ trương giao phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, qua rà soát, tập thể lãnh đạo Sở Y tế đề xuất ông Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế là nhân sự phù hợp nhất để đảm nhận nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tuy nhiên, theo Nghị định 150 của Chính phủ quy định: “Phó Giám đốc sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, với tình hình nhân sự ngành y tế hiện nay đang rất khó khăn để bố trí nhân sự khác phụ trách, điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, việc tạm thời giao nhiệm vụ cho ông Quang là giải pháp cần thiết và phù hợp, nhằm bảo đảm ổn định tổ chức, duy trì mọi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Bệnh viện.

Do đó, Sở Y tế Đắk Lắk đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giao ông Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách, điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo.

Chia sẻ về lý do từ chối điều hành hoạt động của bệnh viện, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết bản thân ông muốn tập trung chỉ đạo cho hoạt động chuyên môn tại bệnh viện thật tốt.

"Theo tôi, khi đảm nhận một việc gì đó, cần biết rằng bản thân có đủ năng lực hay không. Với những tồn đọng tại bệnh viện ở hiện tại vượt quá khả năng của tôi và phải tầm của Sở Y tế mới giải quyết, xử lý được", ông Thịnh bộc bạch.