Lạm dụng điện thoại có thể ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của học sinh

Tại Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2025-2026, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM, đã đưa ra nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Một trong những vấn đề được ông đặc biệt quan tâm là việc sử dụng điện thoại di động trong trường học.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyệt Minh

Theo ông Hiếu, nhiều trường đã triển khai quy định hạn chế điện thoại, nhưng việc thực hiện chưa đồng bộ và chưa nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ phụ huynh. Ông nhấn mạnh rằng một ngôi trường hạnh phúc không thể để tình trạng học sinh giờ ra chơi chỉ chăm chú vào màn hình, thu mình vào "thế giới riêng". Thay vào đó, giờ ra chơi là lúc các em cần được vận động, giao tiếp và tạo năng lượng tích cực cho tiết học tiếp theo.

"Giờ ra chơi, các em cần được vui chơi, vận động, tạo năng lượng tích cực để chuẩn bị cho tiết học mới. Nếu để thói quen sử dụng điện thoại chi phối, mối quan hệ giữa học sinh với bạn bè, thầy cô, thậm chí với gia đình sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng", ông Hiếu nói.

Để giải quyết vấn đề này, ông đề nghị Phòng Công tác học sinh, sinh viên sớm tổ chức hội thảo khoa học, lấy ý kiến chuyên gia và phụ huynh để phân tích lợi ích của việc không sử dụng điện thoại trong trường học.

Đồng thời, ông cũng đưa ra giải pháp cụ thể: "Học sinh có nhu cầu liên lạc với gia đình thì nhà trường phải bảo đảm số điện thoại miễn phí để hỗ trợ. Còn trong giờ học, chỉ khi thầy cô cho phép thì học sinh mới được dùng điện thoại như một công cụ học tập".

TP.HCM đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học mới

Các em học sinh TP.HCM trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Nguyệt Minh

Bên cạnh vấn đề điện thoại, Giám đốc Sở cũng chỉ đạo các trường cần rà soát lại cơ sở vật chất, đặc biệt là nhà vệ sinh. "Nhà vệ sinh mà học trò không dám vào tức là hiệu trưởng không hoàn thành nhiệm vụ", ông Hiếu thẳng thắn chỉ ra.

Về vấn đề thiếu giáo viên, ông yêu cầu các trường khẩn trương cập nhật cơ sở dữ liệu để có số liệu chính xác, giúp ngành giáo dục có hướng quản lý và đưa ra các hướng dẫn cụ thể.

Hướng tới năm học mới, ông Hiếu lưu ý các trường chuẩn bị thật tốt cho lễ khai giảng, đặc biệt là đảm bảo điều kiện thời tiết cho học sinh. "Không để học sinh bị nắng, thời tiết ảnh hưởng. Trường nào không có mái che, không có tivi, màn hình thì cần lên tiếng, đề nghị địa phương hỗ trợ", ông nói.



Giám đốc Sở cũng kêu gọi các trường đổi mới phương pháp dạy học, tránh tình trạng nhồi nhét. Ông khuyến khích các trường chủ động mời nghệ nhân, diễn viên, vận động viên về giao lưu với học sinh, đồng thời đưa AI và STEM vào chương trình giáo dục.

Cuối cùng, ông Hiếu khẳng định quan điểm kiên quyết về vấn đề thu chi trong trường học. "Thu chưa được phép thì không được thu. Những nội dung nào cần thiết các trường đề xuất lên Sở, Sở sẽ đề xuất với HĐND, còn khoản nào không quy định thì không được thu", ông Hiếu nhấn mạnh.

Ông cũng nhắc nhở các trường không được yêu cầu học sinh mua đồng phục ba lô, giày dép, vở, và chỉ được thu hộ tiền đồng phục, phù hiệu.