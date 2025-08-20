Sở GDĐT TP.HCM đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025-2026 sau sáp nhập

Sáng 20/8, Sở GDĐT TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2025-2026 đối với giáo dục phổ thông. Hội nghị diễn ra tại Học viện Cán bộ TP.HCM, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm nhằm củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh sáp nhập và điều chỉnh địa giới hành chính.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Hồng Lãm Thúy - Trưởng phòng GDPT Sở GDĐT TP.HCM đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho năm học mới. Đồng thời nhấn mạnh, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố cần đặc biệt cố gắng để phù hợp với sự phát triển của thành phố trong bối cảnh sau sáp nhập, TP.HCM trở thành một siêu đô thị.

"Phải làm sao để giáo dục của TP.HCM sau sáp nhập từ tiểu học đến THPT chúng ta phát triển, phát triển bền vững, có chiều sâu và có được sự công nhận của xã hội" - bà Thuý nói.

Bà Lê Hồng Lãm Thúy - Trưởng phòng GDPT sở GDĐT TP.HCM tại hội nghị. Ảnh: Nguyệt Minh

Cụ thể, bà Thúy đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp cho năm học mới, như sau:

Thứ nhất, thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT)

Cụ thể, Sở GDĐT yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Việc dạy học cần được tổ chức một cách khoa học, sư phạm và không gây áp lực cho học sinh. Đặc biệt, các cơ sở đủ điều kiện sẽ thực hiện dạy học 2 buổi/ngày một cách hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thứ hai, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Nhiệm vụ này bao gồm việc phát triển mạng lưới trường lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia và đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu. Các địa phương cần rà soát và sắp xếp mạng lưới trường học, ưu tiên dồn ghép các trường quy mô nhỏ để thuận tiện cho việc học của học sinh. Sở cũng sẽ bố trí đủ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập và tinh gọn bộ máy. Việc tuyển dụng và ký hợp đồng giáo viên cần được thực hiện kịp thời để tránh tình trạng thiếu hụt nhân sự.

Thứ ba, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá

Các trường cần nâng cao hiệu quả các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Các hoạt động đánh giá cần đa dạng hóa, bao gồm vấn đáp, viết, thực hành, và bài kiểm tra trực tuyến. Ngân hàng đề kiểm tra, đánh giá cho các môn học sẽ được xây dựng để đảm bảo tính thống nhất.

Thứ tư, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục

Sở GDĐT sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục. Công tác giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật cũng được chú trọng, với việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân và tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên về phương pháp dạy học phù hợp.

Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI)

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đột phá phát triển khoa học công nghệ. Các trường cần triển khai hiệu quả Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo". Đồng thời, Sở sẽ đẩy mạnh, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành và triển khai Học bạ số một cách hiệu quả. Việc ứng dụng AI vào quản lý hành chính, tư vấn hướng nghiệp và cá nhân hóa học tập cũng được khuyến khích.

Thứ 6, thực hiện mô hình “Trường học xanh, lớp học mở”

Mô hình này nhằm công khai chất lượng giáo dục đến phụ huynh và cộng đồng. Các trường sẽ mời phụ huynh đến tham gia các tiết học, hoạt động vui chơi và sinh hoạt bán trú cùng con. Mô hình này còn giúp xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học và tạo ra môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Cuối cùng, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh

Sở GDĐT sẽ tập trung thực hiện việc từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Để đạt được mục tiêu này, các trường sẽ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa năng lực tiếng Anh cho giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất và phát triển học liệu số. Việc truyền thông và huy động sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng cũng được đẩy mạnh để tạo môi trường học tập tiếng Anh toàn diện.

Học sinh thi tuyển vào lớp 6 trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa (TP.HCM). Ảnh: Nguyệt Minh

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM chia sẻ: "Năm học tới diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, có nhiều bài toán được đặt ra. Tôi mong muốn cán bộ quản lý giáo dục rà soát chiến lược giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn giáo dục địa phương khi thành phố mở rộng không gian, có những chiến lược mới".

Đồng thời, ông Quốc nhấn mạnh lại một lần nữa những nhiệm vụ phải triển khai như đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, dạy học 2 buổi/ngày; rà soát cơ sở vật chất, đảm bảo đội ngũ giáo viên nhà trường để thực hiện kế hoạch giáo dục.

Ông Quốc cho rằng cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của các trường. Nâng cao chất lượng giáo dục gắn với chuyển đổi số, đa dạng hóa các hình thức giáo dục, thúc đẩy giáo dục STEM, AI, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.