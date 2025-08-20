Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương TP.HCM 2025

Điểm chuẩn của trường dao động từ 15 đến 20 điểm, theo hình thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trong đó, ngành Tâm lý học có điểm chuẩn cao nhất là 20 điểm. Nhóm ngành Luật lấy 18 điểm, và các ngành còn lại đều ở mức 15 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương TP.HCM 2025

Theo thống kê của trường, thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất đạt 27,72 điểm ở ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Nhiều ngành khác như Ngôn ngữ Anh, Marketing, Du lịch – Lữ hành và Tâm lý học cũng ghi nhận nhiều thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên. Điểm trung bình phổ biến của các ngành dao động 18-23 điểm, phản ánh mặt bằng đầu vào ổn định.

Đại diện Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM cho biết, điểm chuẩn năm nay cho thấy sức hút mạnh mẽ của các ngành như Ngôn ngữ, Marketing, Du lịch - Lữ hành và Tâm lý học, vốn gắn liền với nhu cầu lao động xã hội. "Những con số này phản ánh sự quan tâm của thí sinh đến các ngành thế mạnh của trường, đồng thời cho thấy chất lượng đầu vào ngày càng được nâng cao", đại diện trường chia sẻ.





Sinh viên trường ĐH Hùng Vương TP.HCM. Ảnh: DHV

Để giảm gánh nặng tài chính và giúp sinh viên an tâm học tập, DHV triển khai nhiều chính sách đặc biệt. Trường dành 500 suất ưu đãi trị giá 9 triệu đồng/suất và học bổng "Đôi bạn cùng tiến" với mức từ 20-50% học phí học kỳ hai dành cho nhóm bạn cùng đăng ký nhập học.

Đặc biệt, nhà trường cam kết không tăng học phí toàn khóa 2025-2029, giúp phụ huynh yên tâm về kế hoạch tài chính trong suốt quá trình học của con em mình.



Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GDĐT trước 17h00 ngày 30/8/2025. Sau đó, thí sinh có thể hoàn tất thủ tục nhập học trực tiếp tại trường hoặc qua hệ thống trực tuyến của trường.

DHV đón tiếp phụ huynh và tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ) từ 6h đến 18h tại hai cơ sở:

Cơ sở Gò Vấp: 194 Lê Đức Thọ, phường An Nhơn, TP.HCM

Cơ sở Quận 6: 37 Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm, TP.HCM.