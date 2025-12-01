Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Doanh nghiệp hãy xem lực lượng Khuyến nông như lực lượng của mình

Sáng 1/12, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tổ chức Tọa đàm “Hợp tác công – tư Khuyến nông với Doanh nghiệp”.

Chủ trì tọa đàm có ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, ông Võ Thành Giàu - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, ông Trần Minh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn.

Khởi động lực lượng Khuyến nông đang “chạy không tải”

Theo Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh, hiện nay chúng ta mới khai thác được khoảng 30-40% năng lực của lực lượng Khuyến nông, điều đó có nghĩa là 60–70% đội ngũ Khuyến nông đang "chạy không tải". Trong khi đó, rất nhiều doanh nghiệp cần nguồn lực con người lớn để làm việc.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh nêu tầm quan trọng của việc hợp tác công - tư trong công tác Khuyến nông. Ảnh: Q.D

Việc thúc đẩy hợp tác công – tư (PPP) trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc kết nối giữa hệ thống khuyến nông và doanh nghiệp không chỉ thúc đẩy chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, mà còn mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Nông dân 6 tỉnh miền núi phía Bắc thích thú thăm mô hình khuyến nông trồng nấm ăn ở Phú Thọ

“Trước đây, chúng ta thường định vị lực lượng khuyến nông chỉ gồm những cán bộ làm công tác khuyến nông trong hệ thống nhà nước ở các cấp. Tuy nhiên, chiến lược mới ban hành đã xác định rõ phạm vi rộng hơn. Bên cạnh hệ thống Khuyến nông nhà nước, hiện nay còn có lực lượng Khuyến nông doanh nghiệp; cùng với đó là sự tham gia ngày càng tích cực của các tổ chức chính trị – xã hội. Ngoài ra, các viện nghiên cứu và trường đào tạo chuyên ngành cũng đang giữ vai trò quan trọng, đóng góp nhiều nguồn lực cho công tác Khuyến nông”, ông Thanh cho biết.

Ông Võ Thành Giàu - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố cho biết, sau sáp nhập toàn Thành phố hiện có 141 tổ Khuyến nông cộng đồng với trên 1.000 thành viên.

Tuy nhiên, mô hình hợp tác công – tư trong lĩnh vực khuyến nông giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức.

Ông Võ Thành Giàu - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Q.D

Hiện nay, cơ chế, chính sách dành riêng cho hợp tác công – tư trong nông nghiệp còn thiếu các quy định đặc thù. Đặc biệt là hướng dẫn về tài chính, sử dụng nguồn vốn, khiến mức độ hấp dẫn của các dự án đối với khu vực tư nhân vẫn còn hạn chế.

Bên cạnh đó, việc triển khai các dự án công – tư trong nông nghiệp luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường, trong khi cơ chế chia sẻ rủi ro giữa các bên vẫn chưa đầy đủ.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm “Hợp tác công – tư Khuyến nông với Doanh nghiệp”

Theo ông Giàu: “Đây là thời điểm chúng ta nhìn nhận, đánh giá lại các hoạt động khuyến nông trong vai trò là cầu nối giữa nhà nước với doanh nghiệp, hợp tác xã tổ hợp tác và nông dân”.

Doanh nghiệp tham gia công tác Khuyến nông

Ở phía doanh nghiệp, ông Hồ Thế Huy - Phó Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cho biết, đơn vị đã có gần 50 năm thực hiện hợp tác công - tư trong công tác khuyến nông. Trước đây, việc này chưa gọi hoạt động này là hợp tác công – tư, nhưng cách phân bón Bình Điền tiếp cận thị trường thực chất đã mang nhiều yếu tố tương đồng.

Ông Hồ Thế Huy chia sẻ câu chuyện phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng đội ngũ Khuyến nông từ hàng chục năm trước. Ảnh: Q.D

“Thay vì tổ chức lực lượng bán hàng theo mô hình truyền thống, Bình Điền không có đội ngũ sale chuyên trách. Chúng tôi xây dựng một hệ thống cán bộ thị trường đóng vai trò như lực lượng khuyến nông của doanh nghiệp.

Đây đều là những người am hiểu kỹ thuật, được đào tạo bài bản, và nhiệm vụ của họ là chuyển giao cho bà con nông dân những giải pháp canh tác hiệu quả nhất và các quy trình sử dụng phân bón tối ưu. Mục tiêu cao nhất là giúp nông dân nâng cao năng suất, sử dụng phân bón hợp lý và bền vững”, ông Huy cho biết.

Kết luận tọa đàm, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn doanh nghiệp hãy xem lực lượng khuyến nông như là lực lượng của các anh. Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng, phần nhiệm vụ nào của khuyến nông thuộc trách nhiệm Nhà nước và được ngân sách bố trí thì đương nhiên chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ. Nhưng phần năng lực còn lại, theo tôi nói là ‘chạy không tải’, hoàn toàn có thể được doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn”.

Đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và đại diện doanh nghiệp tại buổi tọa đàm. Ảnh: Q.D

Cũng theo ông Thanh, để thực hiện tốt các nhiệm vụ Khuyến nông thì lực lượng cấp xã rất quan trọng. Đây chính là lực lượng nòng cốt triển khai các chủ trương, giải pháp và tiến bộ kỹ thuật xuống tận cơ sở. Ngay trong chiều cùng ngày, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tập huấn Đào tạo tăng cường năng lực cho đội ngũ Khuyến nông cấp xã.

Cũng tại tọa đàm, đã diễn ra Lễ ký kết các biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Công ty VNF; giữa Văn phòng Phổ biến Pháp luật & Khuyến nông với Công ty Phân lân nung chảy Lào Cai; và giữa Trung tâm Khuyến nông TP.HCM với Unifarm. Hoạt động ký kết khẳng định cam kết hợp tác dài hạn, trong phát triển nông nghiệp xanh.