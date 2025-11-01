Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Thế giới
Thứ bảy, ngày 01/11/2025 10:35 GMT+7

Gián điệp Ukraine âm thầm xâm nhập Nga, hủy diệt vũ khí tuyệt mật của Moscow

Phương Đăng (theo Kyiv Post) Thứ bảy, ngày 01/11/2025 10:35 GMT+7
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vừa tiết lộ, lực lượng tình báo nước này đã thực hiện một chiến dịch táo bạo trên lãnh thổ Nga, phá hủy hoàn toàn một trong những bệ phóng tên lửa đạn đạo “Oreshnik” – loại vũ khí được Moscow coi là tuyệt mật và có sức tấn công khắp châu Âu.
Tiết lộ gây sốc của Ukraine

Tên lửa đạn đạo “Oreshnik”. Ảnh Defence News/TTXVN

Theo Kyiv Post, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), ông Vasyl Malyuk, hôm 31/10 cho biết các đơn vị tình báo Ukraine đã phối hợp phá hủy một hệ thống phóng của 3 tên lửa đạn đạo Oreshnik được chuẩn bị phóng từ bãi thử Kapustin Yar ở vùng Astrakhan, miền Nam nước Nga.

“Chiến dịch được thực hiện ngay trên lãnh thổ Nga, tại Kapustin Yar, với sự phối hợp của Tình báo Quân đội (HUR), SBU và Cơ quan Tình báo Đối ngoại (SZRU)”, ông Malyuk nói.

“Đây là một nhiệm vụ cực kỳ thành công - mức độ phá hủy đạt 100%. Đây là điều mà trước nay chúng tôi chưa từng công bố", vị quan chức Ukraine nói thêm.

Theo ông, sự kiện này xảy ra trước khi tên lửa “Oreshnik” được truyền thông Nga tiết lộ rộng rãi.

Vũ khí tuyệt mật của Nga có thể tấn công khắp châu Âu

Tình báo Ukraine cho rằng Nga đã bắn một tên lửa Oreshnik, một quả khác bị phá hủy, và còn ít nhất một tên lửa trong kho vũ khí. Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, Oleh Ivashchenko, cho biết: “Chúng tôi tin rằng Nga đã sản xuất khoảng 3 bệ phóng trong năm nay, và có kế hoạch tăng sản lượng lên 6 bệ phóng mỗi năm.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga có thể đã triển khai Oreshnik tại Belarus, đưa phần lớn lãnh thổ châu Âu vào tầm ngắm.

“Tầm hoạt động của loại tên lửa này khoảng 5.500 km, với vùng chết khoảng 700 km. Điều đó có nghĩa là các nước Đông Âu, thậm chí toàn châu Âu, đều phải đặc biệt cảnh giác", ông Zelensky tuyên bố. 

Truyền thông và giới chức Nga từ lâu đã ca ngợi “Oreshnik” là vũ khí chiến lược có thể đánh trúng bất kỳ mục tiêu nào ở châu Âu trong chưa đầy một giờ, mang theo 6 đầu đạn hạt nhân độc lập. Theo các nhà phân tích phương Tây, “Oreshnik” có thể là phiên bản cải tiến của RS-26 Rubezh – tên lửa đạn đạo tầm trung thời Liên Xô, với tầm bắn hơn 4.000 km và khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.

Lần duy nhất Nga được cho là đã sử dụng “Oreshnik” là trong vụ tấn công vào Dnipro ngày 21/11 năm ngoái.

Không chỉ Oreshnik, Nga còn quảng bá sở hữu nhiều tên lửa tối tân "không thể đánh chặn". Ngày 26/10, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố đã hoàn tất thử nghiệm cuối cùng tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik, được mô tả là “không có đối thủ trên thế giới”. Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho biết tên lửa này đã bay 14.000 km trong 15 giờ, và có thể tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt với độ chính xác tuyệt đối. Trước đó, Nga khoe thử nghiệm thành công 2 “siêu vũ khí” là Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon.

Giới quan sát nhận định, việc Ukraine tuyên bố phá hủy bệ phóng Oreshnik ngay trên lãnh thổ Nga mang ý nghĩa chiến lược và tâm lý lớn. Đây không chỉ là một đòn phủ đầu vào năng lực răn đe hạt nhân của Moscow, mà còn cho thấy khả năng hoạt động sâu trong lãnh thổ đối phương của tình báo Ukraine - một minh chứng cho chiến thuật “chiến tranh phi đối xứng” mà Kiev đang theo đuổi.

