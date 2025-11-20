Giáo sư trẻ nhất ngành Dược: Sinh năm 1982, phó trưởng khoa trường danh tiếng, tốt nghiệp đại học ở Cuba, thạc sĩ ở Hàn

Chân dung Giáo sư trẻ nhất ngành Dược 2025

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cho 900 người, trong đó có 71 giáo sư và 829 phó giáo sư.

Trong đó, thầy Bùi Thanh Tùng là Giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025.

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư hồi tháng 6/2025, thầy Bùi Thanh Tùng sinh năm 1982, quê quán ở Ý Yên (Nam Định cũ), nay là Ninh Bình.

Thầy Bùi Thanh Tùng tốt nghiệp cử nhân ngành Dược học tại Viện Dược và Thực phẩm, Đại học La Habana, Cuba năm 2007. Năm 2011, thầy nhận bằng Thạc sĩ ngành Dược học, chuyên ngành Dược liệu tại Đại học Chosun, Hàn Quốc.

Năm 2014, thầy được cấp bằng Tiến sĩ ngành Dược học, chuyên ngành Dược lý tại Đại học Sevilla, Tây Ban Nha.

Thầy Bùi Thanh Tùng là Giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025. Ảnh: VNU

Thầy Bùi Thanh Tùng được công nhận chức danh phó giáo sư ngành Dược học vào năm 2018.

Quá trình công tác của Giáo sư trẻ nhất ngành Dược 2025:

Từ năm 2007 đến năm 2008, thầy là nghiên cứu viên tại Phòng Dược lý, Viện kiểm nghiệm thuốc TƯ, 48 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Từ năm 2008 đến 2/2009, thầy là nghiên cứu viên tại Công Ty Traphaco, Hà Nội.

Từ năm 2014 đến nay, thầy là giảng viên, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. Thầy cũng là Phó Trưởng khoa Dược, Trường Đại học Y Dược.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của Giáo sư trẻ nhất ngành Dược 2025

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của Giáo sư trẻ nhất ngành Dược 2025 gồm có: Nghiên cứu đánh giá tác dụng, cơ chế tác dụng và độc tính ở mức độ phân tử của dược liệu, các hợp chất tự nhiên.

Nghiên cứu sàng lọc ảo các hợp chất có tác dụng dược lý, đặc điểm dược động học và độc tính thấp để phát triển thành thuốc từ tự nhiên.

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư hồi tháng 6/2025, Giáo sư trẻ nhất ngành Dược 2025 Bùi Thanh Tùng đã công bố 149 bài báo khoa học, trong đó có 49 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Thầy được cấp 11 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích như: “Quy trình sản xuất chế phẩm cao chiết hỗ trợ tăng cường trí nhớ”, “Quy trình sản xuất hỗn hợp cao chiết chè đắng và mướp đắng dùng để điều trị bệnh đái tháo đường”, “Quy trình sản xuất chế phẩm cao chiết dùng để điều trị bệnh viêm đại tràng”, “Quy trình điều chế hỗn hợp cao chiết từ cây nở ngày đất và cây dây găm dùng để điều trị bệnh gút”, “Quy trình sản xuất hỗn hợp cao chiết từ lá cây xấu hổ, lá cây giảo cổ lam và lá cây sen dùng để điều trị bệnh rối loạn lipid máu và bệnh đái tháo đường”...

Giáo sư trẻ nhất ngành Dược 2025 đã hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 2 cấp ĐHQGHN và 1 đề tài của Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á, ĐHQGHN.

Năm 2018, thầy Bùi Thanh Tùng được trao Giải thưởng Đại học Quốc gia Hà Nội về Khoa học và Công nghệ. Năm 2024, thầy đạt Giải thưởng Nhà giáo Đại học Quốc gia Hà Nội của năm.

Thầy cũng là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019, 2019-2020, 2020- 2021, 2021-2022, 2023-2024; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc Gia năm 2018-2019, 2021-2022; nhận Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội cho thành tích công bố khoa học xuất sắc các năm 2021, 2022, 2023, 2024

Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo của thầy Bùi Thanh Tùng là 11 năm.