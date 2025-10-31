Giáo viên ở Đắk Lắk bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng

Chiều 31/10, thông tin từ Công an xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.V.T. (SN 1972, trú tại thôn 2, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) vì đã có các hành vi vi phạm:

Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của cá nhân nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, nơi ông L.V.T. công tác. Ảnh T.T

Ông L.V.T. hiện là giáo viên Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Theo hồ sơ, "Trong các ngày, "19/9/2024; 25/10/2024 và 4/11/2024, ông T. đã sử dụng mạng xã hội Facebook và nhóm Zalo để đăng nhiều thông tin liên quan đến quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự.

Cơ quan Công an xác định, các nội dung mà ông T. đăng tải trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng, xác thực, chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Trong đó một số nội dung làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự, nhân phẩm cá nhân bà P.T.D. - Hiệu trưởng (theo nội dung kết luận giám định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh) nhưng xét thấy tính chất, mức độ xúc phạm chưa nghiêm trọng, chưa đến mức xử lý hình sự.

Căn cứ quy định hiện hành, Công an xã Ea Kar xử phạt ông T. 7,5 triệu đồng. Đồng thời, buộc ông T. gỡ bỏ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm cá nhân bà P.T.D. đã cung cấp, chia sẻ trên mạng xã hội.