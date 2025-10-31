Giáo viên ở Đắk Lắk bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng

Vì sao tuyến đường tàu qua núi đẹp như phim này ở Quảng Trị, hễ thấy đá rơi, công nhân, cán bộ phải chạy thật nhanh?
Để tàu qua lại những vách núi, hang đá vôi an toàn, cán bộ, công nhân Cung cầu đường Lạc Sơn, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập là địa phận huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để kiểm tra từng đoạn đường, ngọn núi. Khi có đá rơi, họ phải tìm cách phát đi thông báo, hoặc chạy thật nhanh để báo cho tàu dừng khẩn cấp trước khi xử lý sự cố. Công việc của họ có tên gọi giản dị: Canh đá cho những đoàn tàu…