Hai thiếu niên bị sóng cuốn khi tắm biển ở phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk

Sáng 25/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng khác tìm thấy thi thể 2 thiếu niên bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển tại khu vực phường Xuân Đài.

Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cùng người dân tìm kiếm thi thể 2 thiếu niên bị sóng cuốn trôi khi tắm biển ở khu vực phường Xuân Đài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h55 cùng ngày, nhóm 5 thanh thiếu niên gồm: N.H.D (19 tuổi), V.T.K. (19 tuổi), N.H.T, V.N.T và N.H.Đ (đều 17 tuổi, trú thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ) rủ nhau ra khu vực biển gần bè Hồng Đức, thuộc khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài (Đắk Lắk) để tắm.

Trong lúc bơi, sóng lớn bất ngờ ập đến cuốn trôi hai em N.H.T và N.H.Đ ra xa bờ. Các bạn đi cùng nỗ lực kêu cứu nhưng không kịp.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Xuân Đài đã huy động hơn 50 người thuộc lực lượng Biên phòng, Công an, dân quân địa phương cùng sự hỗ trợ của người dân tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển và khu vực tàu thuyền neo đậu.

Tuy nhiên, sóng to, gió mạnh khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 20h30 tối cùng ngày, thi thể nạn nhân N.H.Đ đã được tìm thấy.

Đến sáng ngày 25.10, thi thể em N.H.T đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.