Ngư dân tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập, hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông là biển tỉnh Bình Thuận) đi thuyền thúng vào bờ sau chuyến đi biển đánh bắt hải sản, trong đó có các loài nhuyễn thể ngon như ốc, sò biển.

Thời điểm này, gió Nam đang thổi vùng ven biển tỉnh Lâm Đồng đang vào mùa cá nam (từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch).

Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi, gió Nam mạnh trên biển nên nhiều tàu thuyền nằm bờ, không ra khơi.

Riêng một số ghe tàu hoạt động gần bờ ra vào hàng ngày, khai thác các loại sò, ốc biển, do biển gió mạnh, sản lượng không nhiều nên giá bán các loại hải sản, đặc sản biển tăng bình quân từ 20.000 - 30.000 đồng/kg so với khoảng 1 tuần trước đó.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, trong nửa đầu năm 2025, sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh là 116.005 tấn (đạt 47,7% kế hoạch, tăng 3,2% so cùng kỳ).

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 8.439 tàu cá chiều dài từ 6 m trở lên được đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia VNFishbase.

Theo: Báo Lâm Đồng