Giới trẻ TP.HCM hào hứng thưởng thức điện ảnh qua công nghệ thực tế ảo

"Chỉ cứu được ba. Tìm thấy mẹ, thì mẹ mất rồi", "Con không kịp cứu mẹ, mẹ ơi…", "Cứu gia đình tôi với!", "Con ơi, bà ơi… đang ở đâu", "Đứa con bại liệt của tôi mất theo dòng lũ", "Không có các chú, tôi đã mất con rồi!". Những tiếng kêu ấy, hòa vào tiếng mưa xối xả và dòng nước cuồn cuộn ở Gia Lai, trở thành những âm thanh xé lòng nhất mà phóng viên Dân Việt từng nghe.