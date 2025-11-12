Lý Hải chiến thắng tại Liên hoan phim quốc tế San Francisco 2025

Đây là sự kiện điện ảnh thường niên quy tụ các nhà làm phim độc lập và tác phẩm sáng tạo đến từ hơn 30 quốc gia.

Bộ phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng (Face Off 8: Embrace of Light) của Lý Hải cũng giành giải “Best Vietnamese Feature Film” (Phim truyện Việt Nam hay nhất), đánh dấu cột mốc mới trong hành trình 10 năm của thương hiệu điện ảnh Lật mặt.

Lý Hải và Minh Hà nhận giải tại Liên hoan phim Quốc tế Ý tưởng mới San Francisco 2025. Ảnh: NVCC

SFNCFF là liên hoan phim quốc tế có trụ sở tại San Francisco (Mỹ), quy tụ hơn 100 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia thuộc châu Mỹ, châu Âu và châu Á như Mỹ, Anh, Pháp, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada, Nga, Việt Nam... Liên hoan nhằm tôn vinh những nhà làm phim độc lập, khuyến khích tinh thần sáng tạo và sự đa dạng văn hóa trong điện ảnh toàn cầu.

Năm nay, Lý Hải được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, bên cạnh các nhà làm phim đến từ Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc và châu Âu. Cùng lúc đó, Lật mặt 8: Vòng tay nắng cũng chiến thắng ở hạng mục Phim truyện Việt Nam xuất sắc nhất, khẳng định dấu ấn của điện ảnh Việt trên bản đồ thế giới.

Bộ phim do Lý Hải viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất, cùng Minh Hà giữ vai trò đồng sản xuất. Ra rạp Việt Nam từ ngày 30/4/2025, phim nhanh chóng thu hút đông đảo khán giả trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất mùa hè. Sau đó, phim tiếp tục phát hành tại Bắc Mỹ, châu Âu, Australia và Nhật Bản, lập kỷ lục là phim Việt đầu tiên được phát hành cùng lúc trên 4 châu lục, mở rộng tầm ảnh hưởng của thương hiệu Lật mặt.

Không dừng lại ở đề tài quen thuộc về tình cảm gia đình, Lý Hải tiếp tục thể hiện sự sáng tạo trong Vòng tay nắng, khi kết hợp yếu tố âm nhạc, tuổi trẻ và xung đột thế hệ. Câu chuyện xoay quanh Tâm (Đoàn Thế Vinh) – chàng trai đam mê âm nhạc nhưng bị cha (Long Đẹp Trai) phản đối, qua đó truyền tải thông điệp dung dị về tình thân và sự thấu hiểu giữa các thế hệ. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gạo cội như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Kim Phương, NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Tuyết Thu, Ngân Quỳnh cùng nhiều gương mặt trẻ.

Cú đúp giải thưởng của Lý Hải. Ảnh: NVCC

Thành công của Lý Hải tại SFNCFF 2025 không chỉ là sự ghi nhận tài năng cá nhân mà còn thể hiện sức lan tỏa của điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Với Lật mặt 8: Vòng tay nắng, anh tiếp tục chứng minh rằng ngôn ngữ điện ảnh chân thành, gần gũi vẫn có thể chạm tới khán giả toàn cầu.

Sau hơn 15 năm gắn bó với điện ảnh, Lý Hải đã trở thành một trong những đạo diễn – nhà sản xuất phim thương mại thành công nhất Việt Nam. Trước khi chuyển hướng sang điện ảnh, anh từng là ca sĩ nổi tiếng với loạt ca khúc hit và series phim ca nhạc Trọn đời bên em. Năm 2015, anh chính thức ra mắt phần đầu tiên của Lật mặt, mở đầu cho hành trình bền bỉ và độc lập của thương hiệu phim Việt hiếm hoi phát triển đến phần thứ tám.

Đến nay, chuỗi phim Lật mặt đã mang về hơn 1.400 tỷ đồng doanh thu, trở thành series điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất lịch sử. Mỗi phần phim đều tạo dấu ấn riêng – từ Lật mặt 4: Nhà có khách, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh đến Lật mặt 7: Một điều ước – đều nằm trong top phim Việt ăn khách nhất mọi thời. Riêng Lật mặt 8 lập kỷ lục 131.000 vé đặt trước, cao nhất từ trước đến nay.

Với tư duy sản xuất chuyên nghiệp, khả năng nắm bắt thị hiếu và tinh thần đổi mới liên tục, Lý Hải đã xây dựng được một thương hiệu điện ảnh Việt vững vàng, vừa giữ được bản sắc văn hóa, vừa đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.