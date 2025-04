Giữa mùa khô, trong 5 ngày, xảy ra 2 vụ đuối nước trên sông Bé ở tỉnh Bình Phước

Chiều ngày 24/4, be trai N.T.P (11 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) cùng một người lớn và 2 bạn nhỏ đi tắm ở khu vực sông Bé (thuộc địa phận xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Trong lúc tắm, em P. và 2 em nhỏ không may bị trượt chân, chìm xuống dưới lòng sông Bé. Thấy vậy, người lớn đi cùng đã cố gắng cứu được 2 em nhỏ vào bờ. Khi người này tiếp tục cứu em P., thì em đã bị dòng nước cuốn trôi, mất tích…

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều động các phương tiện chuyên dụng, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường tìm kiếm cháu P. suốt đêm 24/4.

Tính đến rạng sáng ngày 25/4/2025, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn chưa tìm được nạn nhân đuối nước trên sông Bé. Ảnh: C.A

Tại hiện trường, dòng nước sông Bé chảy xiết khiến công tác tiếp cận, tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến rạng sáng 25/4, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.

Trước đó, khoảng 13 giờ, ngày 20/4, hai anh em ruột là L.H (10 tuổi) và L.B (15 tuổi) - ngụ thôn 2, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, cùng một số người thân trong gia đình đi chơi. Họ đến sông Bé và tắm tại khu vực bãi đá, cầu Trà Thanh (xã Long Hà, huyện Phú Riềng).

Trong lúc tắm sông, cháu L.H bị rơi xuống hố nước sâu. Thấy vậy, anh trai cháu là L.B đã xuống cứu và có gọi một người thân cùng xuống cứu. Tuy nhiên, không cứu được. Cả cháu L.H và L.B đều bị chìm xuống hố nước sâu. Những người trong gia đình đã báo tin cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Công an xã Long Hà hỗ trợ.

Suốt đêm 24/4/2025, lực lượng cứu hộ, cứu nạn - Công an tỉnh Bình Phước đã quần thảo khu vực xảy ra đuối nước. Ảnh: C.A

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo huyện Phú Riềng và xã Long Hà đã có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Long Hà, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Riềng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn - Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu vớt người bị nạn.

Đến khoảng 7 giờ sáng 21/4, lực lượng cứu hộ đã lần lượt tìm được thi thể cháu L.B cách hiện trường khoảng 700m và thi thể cháu L.H cách hiện trường 50m.

Ngày 21/4/2025, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 2 nạn nhân trong vụ đuối nước xảy ra ngày 20/4/2025. Ảnh: C.A

Ngày 25/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Phước đã ban hành khẩn cấp công văn, về tăng cường công tác phòng chống tai nạn đuối nước trên các ao, hồ, sông, suối, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/ 2025.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tuyên truyền phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh tránh xa những nơi sông nước nguy hiểm; không nên rủ nhau đi tắm ao, hồ, sông, suối… trong khi không biết bơi. Không nên đi lại, chơi gần những nơi như: ao, hồ, sông, suối hoặc bể nước, cống rãnh, miệng giếng... không có nắp đậy. Các hố ao sâu gây nguy hiểm cho trẻ em như hố vôi tôi, hố lấy đất làm gạch ngói, hố lấy cát, hố lấy nước tưới hoa màu… cần phải tránh xa.

Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát, quản lý con em mình và tích cực tham gia có hiệu quả công tác phòng chống đuối nước; chỉ đạo các trường học có hồ bơi tăng cường tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh.