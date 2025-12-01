Gỡ nút thắt giá đất trong Luật Đất đai: HoREA đề xuất cơ chế mới để tránh méo mó thị trường

HoREA đề xuất xác định giá đất BT phải “cùng thời điểm”

Vấn đề gỡ điểm nghẽn pháp lý cho các dự án bất động sản tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung đang được quan tâm hàng đầu. Trong văn bản góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật Đất đai, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) xác định ba nhóm vấn đề đang làm tắc nghẽn thị trường. Đò là cơ chế xác định giá đất trong dự án BT, cách tính tiền sử dụng đất của hộ dân và hệ số điều chỉnh giá đất đối với dự án bất động sản.

Theo HoREA, vướng mắc lớn nhất hiện nay xuất phát từ thời điểm xác định giá đất thanh toán cho dự án BT. Luật quy định giá đất tính tại thời điểm Nhà nước ra quyết định giao đất, song trên thực tế nhiều trường hợp quyết định này được ban hành… chậm nhiều năm so với thời điểm nhà đầu tư đã hoàn thành và bàn giao công trình.

Hiệp hội dẫn chứng trường hợp Công ty MHL thực hiện dự án BT cho Bộ Quốc phòng: công trình hoàn thành từ năm 2018, nhưng đến năm 2025, UBND TP.HCM mới giao đất để thanh toán. Nghĩa là giá đất áp dụng đã tăng mạnh, trong khi giá trị công trình BT không được tính trượt giá hay lãi vay, dẫn đến sự bất bình đẳng nghiêm trọng giữa Nhà nước và nhà đầu tư.

Tình trạng này khiến nhiều doanh nghiệp e ngại tham gia dự án BT vì rủi ro tài chính quá lớn. Không ít dự án đối ứng bị đình trệ, ảnh hưởng cả quy hoạch lẫn nguồn cung nhà ở.

HoREA cho rằng cần có cơ chế xác định giá đất trong dự án BT. Ảnh: Gia Linh

Từ đó, HoREA kiến nghị giá đất thanh toán BT phải được xác định tại thời điểm ký hợp đồng BT hoặc thời điểm bàn giao công trình, thay vì chờ quyết định giao đất. Đây là nguyên tắc “ngang giá cùng thời điểm” từng được Chính phủ áp dụng thành công tại Khu đô thị Thủ Thiêm (Nghị định 91/2025). Hiệp hội đề xuất Quốc hội xem cơ chế này như tiền lệ để áp dụng trên toàn quốc, nhằm khơi thông lại dòng vốn xã hội hóa và giảm tranh chấp về sau.

Vấn đề thứ hai HoREA đặc biệt nhấn mạnh liên quan đến cách tính tiền sử dụng đất khi hộ gia đình chuyển đất nông nghiệp sang đất ở. Nhiều địa phương phía Nam có đặc thù đất đai thừa kế qua nhiều đời, nhiều hộ nhiều thế hệ sống chung, nhu cầu tách thửa để “ra riêng” rất lớn.

Tuy nhiên, theo cách tính của dự thảo Nghị quyết, nhiều hộ dân có thể phải nộp hàng chục tỷ đồng dù đất có nguồn gốc lâu đời, không phải đất được Nhà nước giao. HoREA đưa ví dụ: Một gia đình có thửa đất 2.000m², nếu tách 4 lô và chuyển sang đất ở có thể phải nộp tới 24,88 tỷ đồng. Con số này bị xem là quá sức đối với người dân, thậm chí gần như “mua lại đất ông bà để lại”.

Để giải quyết, HoREA đề xuất giảm mức thu xuống 20-30% phần chênh lệch giá đất, thay vì 30-100% như dự thảo hiện nay. Theo Hiệp hội, cách tính này vừa hợp lý với khả năng tài chính của người dân, vừa hạn chế tình trạng trục lợi nhưng vẫn đảm bảo nghĩa vụ ngân sách.

Bên cạnh đó, HoREA kiến nghị bổ sung cơ chế xử lý riêng cho doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2007-2021, nhóm đang bị “kẹt pháp lý” vì chưa lập hoặc lập sai phương án sử dụng đất. Nếu không có quy định chuyển tiếp, hàng loạt quỹ đất doanh nghiệp đang sử dụng có nguy cơ bị thu hồi hoặc tranh chấp kéo dài.

HoREA: Hoàn thiện hệ số điều chỉnh giá đất để tránh đẩy giá nhà tăng cao

Nhóm vấn đề thứ ba liên quan đến bảng giá đất và hệ số điều chỉnh. Nhiều địa phương lo ngại rằng nếu áp dụng công thức “bảng giá đất nhân hệ số điều chỉnh” để tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, giá đất dự án có thể đội lên gấp nhiều lần so với giá trị thực tế.

HoREA dẫn số liệu phân tích của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM: Tại một dự án ở đường Nguyễn Xiển, nếu tính theo công thức nêu trên, giá đất có thể đạt 80 triệu đồng/m². Nhưng nếu tính theo phương pháp thặng dư - phương pháp phản ánh đúng cấu trúc tài chính của dự án - giá hợp lý chỉ khoảng 35 triệu đồng/m². Chênh lệch gấp 2,3 lần này có thể khiến doanh nghiệp buộc phải nâng giá bán căn hộ lên mức không phù hợp với thị trường.

HoREA chỉ ra 3 điểm phải “cấp cứu” để gỡ vướng cho thị trường bất động sản. Ảnh: Gia Linh

Từ đó, HoREA đề xuất Quốc hội cho phép địa phương xây dựng hệ số điều chỉnh riêng theo từng dự án (hệ số k3), bên cạnh hệ số chung (k1) ban hành hằng năm. Việc này giúp phản ánh đúng điều kiện kinh tế - kỹ thuật của từng dự án, tránh việc áp một mức chung cho mọi loại hình và vô tình đẩy chi phí sản xuất nhà ở tăng cao.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA cho biết 3 nhóm kiến nghị của Hiệp hội đều hướng đến mục tiêu chung giảm xung đột giữa quy định pháp lý và thực tiễn, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước doanh nghiệp người dân. Nếu được Quốc hội tiếp thu, Nghị quyết sẽ tạo hành lang pháp lý thông suốt hơn, giảm nguy cơ đình trệ dự án, mở lại dòng vốn xã hội hóa và giúp thị trường bất động sản vận hành lành mạnh, minh bạch hơn.