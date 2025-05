Chiều 28/5, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án và nêu quan điểm xử lý vụ án “Đưa/Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương cùng một số doanh nghiệp.

Phía công tố cho rằng, bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ thị trường trong nước có hành vi gợi ý lãnh đạo Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Hưng Long đưa hối lộ để được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu.

Bị cáo Nguyễn Lộc An tại tòa, sáng 28/5.

Sau đó, ông An nhiều lần nhận tổng cộng 14,2 tỷ đồng từ hai doanh nghiệp này để cấp phép cho họ dù không đủ điều kiện.

Tại Công ty Bách Khoa Việt, sau khi có giấy phép kinh doanh xăng dầu, 2 lãnh đạo đơn vị này là Trần Trác Việt Đức, Giám đốc và Đỗ Thị Tuyết Nga, Kế toán trưởng đã chi sai quỹ bình ổn xăng dầu (BOG). Đến nay, Bách Khoa Việt còn nợ quỹ hơn 105 tỷ đồng.

Hành vi của bị cáo An gây ảnh hưởng xấu tới lĩnh vực xăng dầu – lĩnh vực quan trọng về an ninh năng lượng và phát triển kinh tế. Bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên nhưng được ghi nhận đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhiều thành tích trong công tác, gia đình nộp lại đủ 14,2 tỷ đồng hưởng lợi bất chính…

Do vậy, kiểm sát viên đề nghị tòa án phạt bị cáo Nguyễn Lộc An từ 12 – 13 năm tù, tổng hợp 4 năm tù trong vụ án liên quan cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ. Ngoài ra, cần cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý từ 4 -5 năm; phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch Công ty Long Hưng, bị đề nghị án 3 năm tù treo, thử thách 5 năm, phạt bổ sung 50 triệu đồng, về tội “Đưa hối lộ”.

Viện kiểm sát cũng đề nghị phạt bị cáo Trần Trác Việt Đức từ 11 – 12 năm tù, cấm đảm nhiệm kinh doanh xăng dầu từ 2 – 3 năm sau thi hành án; bị cáo Đỗ Thị Tuyết Nga từ 3 – 4 năm tù, cấm đảm nhiệm công việc kế toán từ 1 – 2 năm sau thi hành án đều về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các bị cáo hầu tòa do đưa nhận hối lộ và vi phạm về sử dụng quỹ BOG.

Về trách nhiệm dân sự, phía công tố nêu quan điểm, bị cáo Trần Trác Việt Đức là người điều hành Công ty Bách Khoa Việt nhưng có hành vi xâm phạm quỹ BOG nên cần buộc Đức bồi thường 105 tỷ đồng.

Trước đó trong phần xét hỏi, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng. Bị cáo Quỳnh sức khỏe rất yếu, đã 2 lần mổ ghép thận, phải ngồi xe lăn tới tòa.

Bị cáo Nguyễn Lộc An thừa nhận đã lấy 14,2 tỷ đồng như cáo trạng truy tố nhưng cho rằng đây “chỉ là món quà bạn bè thân quý tặng nhau".

Tại Công ty Bách Khoa Việt, ông An khai quen Chủ tịch Trần Thị Loan Phương từ năm 2012 qua một người bạn. Bà Phương khi này chưa làm gì liên quan xăng dầu, rất hoàn cảnh, “một nách 2 con, ly dị, sống trong ngõ lao động".

Ông An do vậy giúp đỡ bà Phương kinh doanh xăng dầu nên luôn quan niệm Bách Khoa Việt do "một tay mình dựng lên”. Doanh nghiệp này sau đó “ăn lên làm ra” và tặng lại quà và vị Vụ phó nhận với quan niệm “anh em thân tình nên nhận".

Bị cáo An trình bày trước tòa, năm 2017, bà Phương còn: “Chìa ra trước mặt một chồng sổ đỏ dày thế này, nói anh thích quyển nào chọn đi, em tặng anh nhưng ông An từ chối”. Vừa nói, vị này vừa giơ 2 tay, thể hiện “độ dày” của tập sổ đỏ.

Về việc nhận hối lộ 9 tỷ đồng từ Công ty Bách Khoa Việt, ông An khai năm đó đang tích cóp tiền để chuyển từ chung cư xuống nhà đất và có tâm sự với bà Phương. Người phụ nữ đề nghị “em giúp anh 10 tỷ” nhưng ông An sau khi suy nghĩ, chỉ xin 9 tỷ đồng rồi giao hẹn: “Anh vay em 4 tỷ còn xin 5 tỷ”.

Ông An khẳng định thời gian sau đã đề nghị trả lại 4 tỷ nói trên nhưng bà Phương không lấy.

Trong vụ án, bà Phương được xác định: “Nhận thức sai phạm, chủ động làm đơn tố giác việc Nguyễn Lộc An nhận hối lộ và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra”.

Từ tố giác của bà Phương, Cơ quan điều tra mới khởi tố được Nguyễn Lộc An và đồng phạm. Căn cứ Điều 364 Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tối cao, Cơ quan điều tra miễn trách nhiệm hình sự với bà Phương.