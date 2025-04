Xanh SM công bố triển khai đồng bộ hệ thống giám sát an toàn S2S (Secure to Safe) trên toàn bộ đội xe taxi điện trên toàn quốc, dự kiến hoàn tất vào ngày 22/04/2025. Đây là lần đầu tiên một hãng xe taxi tại Việt Nam chủ động trang bị giải pháp an toàn cho cả hành khách và tài xế, đặc biệt hướng đến trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi - đánh dấu bước đột phá về dịch vụ với chuẩn mực tương đương các quốc gia phát triển.