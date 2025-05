Gửi xe xem diễu binh bị "chém" giá 100.000 đồng: Công an vào cuộc, chủ bãi thừa nhận sai phạm

Ngày 2/5, Công an phường Võ Thị Sáu (quận 3, TP.HCM) đã làm việc với chủ bãi giữ xe trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa sau khi mạng xã hội lan truyền clip phản ánh việc thu phí gửi xe máy lên tới 100.000 đồng/lượt trong dịp người dân đến xem diễu binh, diễu hành.

Bãi giữ xe trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa sau thu phí gửi xe máy lên tới 100.000 đồng/lượt. Clip: NK

Công an xác định bãi giữ xe vi phạm hai lỗi: Không niêm yết giá dịch vụ và thu phí vượt mức quy định. Về mức xử phạt Công an phường Võ Thị Sáu chưa công bố. Hiện Công an phường Võ Thị Sáu đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ đứng tại bãi giữ xe, yêu cầu người dân trả 100.000 đồng để lấy xe máy ra về sau khi theo dõi lễ diễu binh vào sáng 30/4.

Nhiều người bức xúc phản ánh việc giá giữ xe quá cao, gấp nhiều lần so với quy định. Một số người cho biết khi gửi xe được báo giá 20.000 đồng/lượt, nhưng đến khi lấy xe lại bị "chém giá" lên gấp năm lần. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo Công an phường Võ Thị Sáu, bãi giữ xe do ông Đ.V.T. làm chủ qua làm việc, ông T. thừa nhận đã tự ý tăng giá giữ xe vì lượng người đổ về xem diễu binh quá đông và chi phí thuê nhân công cao. Các nhân viên bãi xe cũng cho biết họ chỉ làm theo mức giá do công ty đưa ra.

Ngay trong ngày 30/4, tổ công tác phường đã tiến hành trích xuất camera an ninh, lập biên bản vụ việc và mời chủ bãi xe cùng nhân viên về trụ sở để làm rõ. Những người liên quan cam kết không tiếp tục thu tiền các xe còn lại và hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình xử lý.