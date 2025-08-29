Hà Nội: Công an phường Yên Sở ra mắt Chi Đoàn và Chi hội Phụ nữ

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội Phụ nữ năm 2025 trên địa bàn Hà Nội, chiều 29/8, Công an phường Yên Sở phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ phường Yên Sở đã tổ chức Lễ ra mắt Chi đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an phường.

Lãnh đạo Công an phường Yên Sở (Hà Nội) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an phường. Ảnh: Sông Bùi

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Yên Sở, Ban chỉ huy Công an phường Yên Sở; đại diện các ban, ngành, đoàn thể phường cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ Công an phường.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên phường Yên Sở đã công bố quyết định thành lập Chi đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an phường.



Đây là dấu mốc quan trọng, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ trẻ và nữ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có tổ chức để sinh hoạt, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ và vai trò, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Công an nhân dân.

Trung tá Nguyễn Hữu Tường, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an phường Yên Sở, TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại hội nghị. Ảnh: Sông Bùi

Ngay sau khi ra mắt, Ban Chấp hành Chi đoàn và Chi hội Phụ nữ đã ra mắt, nhận nhiệm vụ. Các thành viên trong Ban Chấp hành bày tỏ quyết tâm đoàn kết, phát huy sức trẻ, bản lĩnh, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, công tác xã hội, góp phần xây dựng lực lượng Công an phường “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.



Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban chỉ huy Công an phường và lãnh đạo địa phương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an phường Yên Sở trong việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội; đồng thời mong muốn Chi đoàn và Chi hội Phụ nữ Công an phường sẽ là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, gắn công tác chuyên môn với các hoạt động đoàn thể, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng Nhân dân.

