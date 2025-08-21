Hà Nội FC chiêu mộ thành công tiền đạo cánh người Brazil

Luiz Fernando Nascimento - sinh năm 1997 người Brazil, chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải với Hà Nội FC, trở thành ngoại binh thứ tư của đội bóng Thủ đô, bên cạnh Adriel Silva, Willian Maranhão và Daniel Passira.

Sinh ra tại São Paulo, Luiz Fernando sở hữu chiều cao 1m75 và có thể thi đấu linh hoạt ở cả hai hành lang cánh. Cầu thủ 28 tuổi có hơn 10 năm kinh nghiệm chơi bóng tại Mỹ trong màu áo Richmond Kickers, Atlanta United, Memphis 901 và New Mexico City.

Luiz Fernando chính thức khoác áo Hà Nội FC.

Sau hơn 200 trận đấu, Luiz ghi dấu với 32 bàn thắng và 26 kiến tạo. Sự đa năng và kinh nghiệm của anh hứa hẹn sẽ mang đến cho huấn luyện viên Makoto Teguamori thêm nhiều phương án tấn công hiệu quả.

“Tôi hy vọng sự xuất hiện của mình sẽ mang thêm sức mạnh cho hàng công của đội bóng. Tôi rất mong được ra mắt khán giả Thủ đô vào thứ bảy này”, Luiz Fernando chia sẻ.

Sau thất bại trên sân Thống Nhất trước CLB Công an TP.HCM ở trận mở màn V.League 2025/2026, Hà Nội FC sẽ trở về sân nhà Hàng Đẫy tiếp đón HAGL lúc 19h15 ngày 23/8. Trận đấu này nhiều khả năng cũng đánh dấu cơ hội để tân binh Luiz Fernando Nascimento có màn ra mắt khán giả Thủ đô.