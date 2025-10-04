Hà Nội FC tạo “bom tấn” với HLV Harry Kewell

Tin bão mới nhất: Bão số 11 MATMO dự báo tiếp tục mạnh thêm, di chuyển nhanh về vịnh Bắc Bộ, Thủ tướng chỉ đạo khẩn
Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 11 (bão MATMO) dự báo tiếp tục mạnh thêm, di chuyển nhanh về phía bán đảo Lôi Châu và khu vực vịnh Bắc Bộ; từ ngày mai, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền Việt Nam. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với cơn bão này.