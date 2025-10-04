Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 04/10/2025 10:54 GMT+7

Hà Nội FC tạo “bom tấn” với HLV Harry Kewell

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 04/10/2025 10:54 GMT+7
Hà Nội FC sau khi chia tay HLV Makoto Teguramori và sử dụng HLV Adachi Yusuke ở vai trò tạm quyền đã quyết định ký hợp đồng với HLV Harry Kewell, người từng là danh thủ và đã khoác áo 2 CLB nổi tiếng của Anh là Leeds và Liverpool.
Hà Nội FC bổ nhiệm HLV Harry Kewell ngồi “ghế nóng”

Hà Nội FC ở mùa giải 2025/2026 đặt mục tiêu rất cao nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập đội bóng. Hà Nội FC thể hiện quyết tâm cạnh tranh ngôi vô địch V.League khi họ tự tin vào đội hình có nhiều ngôi sao, dày dạn kinh nghiệm.

Mặc dù vậy, Hà Nội FC đã khởi đầu không tốt. Sau khi thi đấu kém cỏi tại V.League và sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia, Hà Nội FC đã quyết định chia tay HLV Makoto Teguramori. Trong thời gian vừa qua, HLV Adachi Yusuke giữ vị trí tạm quyền để chờ đợi đội bóng tìm được chiến lược gia phù hợp.

Hà Nội FC quyết định hợp tác với HLV Harry Kewell. Ảnh: Hanoi Football Club

Mới nhất, trên trang chủ của Hà Nội FC đã đăng ảnh HLV Harry Kewell kèm theo thông báo ngắn gọn: “Kỷ nguyên mới cùng huấn luyện viên trưởng Harry Kewell”. Động thái này thể hiện nỗ lực lớn của Hà Nội FC khi họ vẫn còn đủ thời gian để cải thiện tình hình vào thời điểm mùa giải vẫn còn dài.

Harry Kewell sinh năm 1978, bắt đầu chơi bóng đá chuyên nghiệp trong màu áo Leeds vào năm 1996. Cựu tiền vệ tấn công người Australia có 7 năm gắn bó với Leeds, ra sân 181 trận đấu và ghi được 45 bàn thắng.

Vào năm 2003, Harry Kewell chuyển tới Liverpool và thi đấu tại đây trong 5 năm. Ở quãng thời gian này, Harry Kewell đã cùng Liverpool giành 2 danh hiệu lớn là Champions League vào mùa 2024/2025 và FA Cup ở mùa 2025/2026.

Sau đó, vào năm 2008, Harry Kewell đầu quân cho Galatasaray. Với 3 năm gắn bó cùng đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, Harry Kewell có được 1 danh hiệu là Siêu cúp Thổ Nhĩ Kỳ 2008.

Trong giai đoạn còn lại của sự nghiệp, Harry Kewell khoác áo Al-Gharafa và Melbourne Heart. Tổng cộng, ở cấp độ CLB, Harry Kewell đã thi đấu 381 trận và ghi 90 bàn thắng. Với ĐT Australia, Harry Kewell có 56 trận đấu ở quãng thời gian 1996-2012, ghi 17 bàn.

Sau khi treo giày, Harry Kewell bắt đầu sự nghiệp huấn luyện vào năm 2015. Đến nay, trước khi cầm quân tại Hà Nội FC, HLV Harry Kewell đã dẫn dắt các CLB Watford (trẻ), Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet.

Sự xuất hiện của HLV Harry Kewell chắc chắn tạo ra sức hút rất lớn của Hà Nội FC với giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Hà Nội FC hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng V.League với 8 điểm và họ hoàn toàn đủ sức cải thiện tình hình để vươn lên nếu HLV Harry Kewell hòa nhập nhanh và chứng tỏ được khả năng chuyên môn.

