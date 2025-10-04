Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA

Một án phạt chấn động từ FIFA tưởng chừng sẽ khiến bóng đá Malaysia phải xem xét lại chiến lược phát triển của mình. Tuy nhiên, thay vì một cuộc cải tổ, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lại đưa ra câu trả lời đầy thách thức bằng việc tiếp tục đặt trọn niềm tin vào các cầu thủ gốc nước ngoài, đẩy “Những chú hổ Malaya” vào một canh bạc đầy rủi ro.

Cơn địa chấn thực sự ập đến vào cuối tháng 9, khi 7 cầu thủ nhập tịch trụ cột, bao gồm những cái tên quan trọng như Facundo Garces, Imanol Machuca và Rodrigo Holgado, bị FIFA treo giò 12 tháng. Lý do được đưa ra là vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật liên quan đến hành vi gian lận và giả mạo hồ sơ. Đây là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, nơi họ đang tạm dẫn đầu bảng F sau hai trận toàn thắng. Thậm chí, đội tuyển này còn đối mặt nguy cơ bị AFC xử thua 0-3 ở các trận thắng trước ĐT Nepal và ĐT Việt Nam, một kịch bản có thể viết lại hoàn toàn cục diện bảng đấu.

ĐT Malaysia dường như vẫn trung thành với chính sách nhập tịch.

Bất chấp tổn thất nặng nề và tương lai bất định, HLV Peter Cklamovski và FAM vẫn tỏ ra kiên định. Danh sách 29 cầu thủ được triệu tập cho hai trận đấu sắp tới với Lào đã cho thấy rõ điều đó. Có tới 14 gương mặt gốc ngoại, chiếm gần một nửa đội hình, được gọi lên tuyển. Những cái tên đến từ khắp nơi trên thế giới như Endrick (Brazil), Dion Cools (Bỉ), Stuart Wilkin (Anh) hay Romel Morales (Colombia) tiếp tục là nòng cốt.

Để lấp vào khoảng trống mà 7 cầu thủ bị treo giò để lại, ban huấn luyện đã lập tức có những sự bổ sung. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào Jordan Mintah, tiền đạo gốc Ghana vừa chính thức có quốc tịch Malaysia. Với kinh nghiệm 5 năm thi đấu tại M-League và thành tích ghi hơn 69 bàn thắng, Mintah được kỳ vọng sẽ trở thành “cứu cánh” kịp thời cho hàng công đang khủng hoảng nhân sự. Sự xuất hiện của anh, cùng các tân binh khác, là minh chứng rõ ràng cho thấy Malaysia sẽ không từ bỏ chính sách đã được Thái tử Johor, Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim, hết lòng ủng hộ.

Trong khi đó, cuộc chiến pháp lý vẫn đang diễn ra âm thầm. FAM khẳng định “vô cùng sốc” trước quyết định của FIFA và cam kết sẽ theo đuổi quá trình kháng cáo đến cùng. Hai trong số các cầu thủ bị phạt là Facundo Garces và Rodrigo Holgado thậm chí đã có mặt tại Malaysia để trực tiếp hỗ trợ giải quyết vụ việc. Họ tin tưởng vào một kết quả công bằng và minh bạch.

Vụ bê bối của Malaysia vô tình tạo ra một kịch bản khó lường cho các đối thủ cùng bảng, đặc biệt là ĐT Việt Nam. Nếu Malaysia kháng cáo thất bại và bị trừ điểm, cánh cửa đi tiếp sẽ rộng mở hơn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ngược lại, nếu họ trắng án, ĐT Việt Nam sẽ phải đối mặt với một thử thách cực lớn ở trận lượt về, buộc phải thắng với cách biệt từ 4 bàn trở lên để nuôi hy vọng chiếm ngôi đầu.

Hiện tại, bóng đá Malaysia đang phải chiến đấu trên hai mặt trận: pháp lý với FIFA và chuyên môn trên sân cỏ. Hai trận đấu với đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Lào sẽ là cơ hội để HLV Cklamovski thử nghiệm đội hình, tìm kiếm sự gắn kết cho một tập thể xáo trộn. Liệu canh bạc mạo hiểm với chính sách nhập tịch sẽ giúp “Những chú hổ Malaya” vượt qua giông bão, hay sẽ đẩy họ lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng chưa từng có? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.

Theo: Theo Thời báo VHNT