Thứ hai, ngày 20/10/2025 05:35 GMT+7

Hà Nội gia hạn quyền sử dụng hơn 2.200 m2 “đất vàng” Lê Duẩn đến năm 2029

Anh Văn Thứ hai, ngày 20/10/2025 05:35 GMT+7
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký Quyết định về việc gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn thuê cho Công ty CP Dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội tại số 142 đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (trước đây là phường Khâm Thiên, quận Đống Đa).
Kéo dài thời hạn sử dụng lô "đất kim cương" tại gần Ga Hà Nội

Cụ thể, thành phố chấp thuận cho doanh nghiệp tiếp tục thuê và sử dụng khu đất này đến hết ngày 31/12/2029. Khu đất có tổng diện tích 2.296,8 m2, trong đó hơn 1.563 m2 nằm ngoài phạm vi chỉ giới đường đỏ và hành lang an toàn tuyến đường sắt quốc gia. Phần diện tích này được phép sử dụng trọn thời hạn gia hạn, còn lại 733,6 m2 nằm trong chỉ giới và hành lang bảo vệ công trình giao thông chỉ được tạm sử dụng cho tới khi Nhà nước có quyết định thu hồi, nhưng không quá mốc thời gian nêu trên.

UBND TP giao Công ty CP Dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế TP. Hà Nội hoàn thiện thủ tục tài chính, đồng thời liên hệ văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để được cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Trong quá trình sử dụng, doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, kinh doanh Bất động sản; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy và không tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nếu chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp có kế hoạch đầu tư, cải tạo hoặc mở rộng công trình, công ty cần làm việc với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám để được thỏa thuận về quy hoạch, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị đã được thành phố phê duyệt.

UBND TP cũng giao các sở, ngành liên quan kiểm tra, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất, đồng thời cập nhật biến động đất đai vào hồ sơ địa chính.

Khu đất được gia hạn nằm sát Ga Hà Nội.

Việc Hà Nội gia hạn quyền sử dụng khu đất "vàng" tại 142 Lê Duẩn được đánh giá là một bước đi mang tính thực tiễn, nhằm duy trì hiệu quả khai thác quỹ đất đô thị thay vì để bỏ hoang hoặc thu hồi trong khi vẫn đang có giá trị sử dụng. Cách làm này thể hiện sự linh hoạt của chính quyền thành phố trong quản lý tài sản công, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động gắn với hạ tầng hiện hữu, góp phần tăng nguồn thu ngân sách thông qua tiền thuê đất.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, việc gia hạn cần được đi kèm với cơ chế giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng “giữ đất chờ thời”, sử dụng không hiệu quả hoặc làm biến dạng không gian kiến trúc khu vực trung tâm.

Sau thời hạn 2029, toàn bộ diện tích sẽ phải được rà soát lại để đánh giá hiệu quả khai thác, từ đó quyết định hướng sử dụng phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị ga Hà Nội khu vực được định hướng trở thành trung tâm giao thông đa tầng và đầu mối kết nối của mạng lưới metro trong tương lai.

Liên danh Vingroup đầu tư siêu đô thị sinh thái hơn 4.600 ha, liền kề cao tốc đắt nhất Việt Nam

UBND phường Hà An (tỉnh Quảng Ninh) vừa phê duyệt quy hoạch phân khu cho khu vực liên danh Tập đoàn Vingroup và Vinhomes dự kiến phát triển đại đô thị sinh thái biển quy mô hơn 4.600 ha, giáp tuyến cao tốc đắt nhất Việt Nam.

Tập đoàn lớn thứ 3 Hàn Quốc muốn đầu tư siêu dự án hàng tỷ USD tại Việt Nam

Nhà đất
Tập đoàn lớn thứ 3 Hàn Quốc muốn đầu tư siêu dự án hàng tỷ USD tại Việt Nam

Gia Lai phê duyệt chủ đầu tư Khu đô thị Cát Khánh, tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng

Nhà đất
Gia Lai phê duyệt chủ đầu tư Khu đô thị Cát Khánh, tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng

Xuất hiện một số chủ đầu tư và sàn phân phối "ra hàng nhỏ giọt" tạo cảm giác khan hiếm

Nhà đất
Xuất hiện một số chủ đầu tư và sàn phân phối 'ra hàng nhỏ giọt' tạo cảm giác khan hiếm

Thị trường chứng khoán đảo chiều sau tuần nâng hạng, khối ngoại bán ròng hơn 5.000 tỷ đồng

Nhà đất
Thị trường chứng khoán đảo chiều sau tuần nâng hạng, khối ngoại bán ròng hơn 5.000 tỷ đồng

