Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Nhà đất
Chủ nhật, ngày 19/10/2025 06:21 GMT+7

Nộp hồ sơ nhà ở xã hội trực tuyến: Từ kỳ vọng chuyển đổi số đến “tắc đường online”

+ aA -
Anh Văn - Phương Thảo Chủ nhật, ngày 19/10/2025 06:21 GMT+7
Từng được kỳ vọng sẽ chấm dứt cảnh người dân xếp hàng từ mờ sáng nộp hồ sơ nhà ở xã hội, nhưng hệ thống nộp hồ sơ trực tuyến lại khiến hàng nghìn người khổ sở vì lỗi hệ thống, nghẽn mạng và cả "dịch vụ làm hồ sơ hộ" mọc lên với giá từ 1 đến 5 triệu đồng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Từ xếp hàng đêm đến việc bỏ ăn bỏ làm để…"ngồi canh máy tính”

Cảnh tượng hàng trăm người dân xếp hàng dài trước các điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội từng là “đặc sản” mỗi khi mở bán. Có người đến từ nửa đêm, mang theo ghế gấp, cơm nắm, chờ tới lượt chỉ để nộp được bộ hồ sơ hợp lệ.

Khi một số chủ đầu tư nhà ở xã hội tại Hà Nội bắt đầu triển khai nộp hồ sơ trực tuyến, nhiều người tin rằng đó sẽ là bước tiến giúp chấm dứt cảnh chen chúc, mở ra kỷ nguyên minh bạch và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, kỳ vọng nhanh chóng vỡ òa.

Nhiều người mua nhà ở xã hội tại dự án NHS Trung Văn, Hà Nội đã phải chờ chực, xếp hàng từ đêm đến sáng để chờ nộp hồ sơ.

Tại dự án Rice City Long Châu có địa chỉ ở Thượng Thanh, phường Bồ Đề, TP. Hà Nội do liên danh Công ty CP Him Lam Thủ Đô và Công ty CP BIC Việt Nam (BIC) làm chủ đầu tư, hệ thống đăng ký online dự án này liên tục lỗi, treo trang giữa chừng. Một số trường hợp dù đã gửi thành công nhưng lại không nhận được mã xác nhận qua email, dẫn đến hồ sơ không được ghi nhận.

Anh Ngô Văn Thu (Gia Lâm) kể, anh ôm máy tính từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều mà vẫn dừng ở bước xác nhận “Tôi không phải là robot”. Còn chị Ngọc Ánh (Đông Anh) cho biết vợ chồng chị thay nhau nộp suốt 14 ngày mà vẫn chưa thành công. “Lần nào cũng đứng hình ở bước cuối, không biết bao giờ mới xong hồ sơ”, chị nói.

Ngoài tình trạng “tắc đường online”, nhiều người cũng phản ánh việc gửi và nhận mã xã nhận hồ sơ chưa đồng bộ bởi không phải ai nộp xong cũng nhận được code khách hàng.

Trên các diễn đàn mạng, người dân chia sẻ đủ “mẹo” để tăng cơ hội thành công: Mở nhiều trình duyệt, dùng máy cấu hình mạnh, mạng cáp quang riêng, thậm chí nhờ người “có vía đất” trong nhà nộp hộ như một cách… cầu may.

Nộp hồ sơ nhà ở xã hội online, hàng nghìn người “than trời” vì website lỗi. Ảnh: Mạng xã hội

"Tắc đường dữ liệu" và dịch vụ "nộp hộ" nở rộ

Mỗi ngày, hệ thống trực tuyến của dự án chỉ cho phép khoảng 2.000 lượt truy cập, nhưng thực tế số người cùng đăng nhập lại cao hơn nhiều lần, khiến trang web liên tục treo. Cùng với đó, mỗi ngày chủ đầu tư chỉ tiếp nhận 70 bộ hồ sơ khiến khách hàng nhìn nhận thấy sự khan hiếm, người dân càng sốt ruột và "cò dịch vụ" nhanh chóng xuất hiện.

Trên nhiều nhóm Facebook về nhà ở xã hội, không khó để gặp những bài đăng quảng cáo "hỗ trợ làm hồ sơ online trọn gói từ A đến Z, bao gồm tư vấn đối tượng đủ điều kiện, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ và hướng dẫn kê khai chi tiết".

Dịch vụ hỗ trợ làm hồ sơ nhà ở xã hội trực tuyến nở rộ với giá ‘cốc cafe’ từ 1 đến 5 triệu đồng. Ảnh: Mạng xã hội

Trong vai người cần thuê dịch vụ, chị Gia Hân (người cung cấp dịch vụ làm hồ sơ) tư vấn gồm 2 gói cơ bản: Gói 1 giá 1 triệu đồng/dự án, bao gồm tư vấn trước và sau khi nộp hồ sơ, hướng dẫn đăng ký đất đai, tình trạng hôn nhân, cung cấp bộ hồ sơ hoàn chỉnh để khách tự xin dấu, đồng thời hỗ trợ sau khi bốc thăm nhận nhà như cho thuê, sang nhượng, uỷ quyền. Khách chỉ cần cung cấp thông tin và xin các nhận.

Gói cơ bản 2 có giá 5 triệu đồng/dự án, ngoài những quyền lợi nêu trên, nhóm dịch vụ này sẽ thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục, lấy kết quả, bàn giao khi nhận nhà và nếu được chủ đầu tư chấp thuận, nộp hồ sơ thay theo uỷ quyền.

Chuyển đổi số nhưng chưa chuyển đổi tư duy

Nộp hồ sơ online được kỳ vọng là bước tiến trong quản lý nhà ở xã hội, nhưng cách làm hiện nay lại bộc lộ nhiều bất cập. Không chỉ nghẽn hệ thống, mà còn gây thiệt thòi cho đúng nhóm đối tượng cần được ưu tiên là lao động thu nhập thấp, công nhân, người không rành công nghệ.

Theo TS. Võ Trí Thành, Chuyên gia kinh tế, chuyển đổi số không chỉ là việc đưa hồ sơ lên mạng mà phải song hành với chuyển đổi tư duy quản lý và hỗ trợ người dân.

"Công nhân làm việc theo ca, nhiều người không có máy tính và chỉ sử dụng chiếc điện thoại cũ. Nếu buộc họ nộp hồ sơ trong giờ hành chính, qua website phức tạp thì vô hình chung chúng ta đã loại họ ra khỏi chính sách", ông Thành phân tích.

Chính vì vậy, vị chuyên gia này đề xuất cần phối hợp với chính quyền địa phương mở các điểm hỗ trợ hồ sơ cho cán bộ công nhân viên và có nhân viên dự án hướng dẫn trực tiếp.

"Chuyển đổi số chỉ có ý nghĩa khi ai cũng có thể tiếp cận chứ không phải chỉ dành cho người có đường truyền internet mạnh và rảnh giờ làm việc", ông Thành nói thêm.

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Hà Nội và TP. HCM hiện gấp nhiều lần nguồn cung. Trong bối cảnh này, mỗi đợt mở bán giống như “cuộc đua sinh tồn” giữa hàng nghìn người có cùng khát vọng an cư. Việc chuyển sang hình thức nộp hồ sơ online được nhiều chuyên gia đánh giá là xu hướng đúng nhưng cách làm hiện nay lại khiến nhiều người phải “chơi canh bạc công nghệ”.

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam nhấn mạnh, muốn chuyển đổi số thành công thì phải coi đây là dịch vụ công mang tính xã hội và không thể giao phó hoàn toàn cho doanh nghiệp tự tổ chức.

“Nhà ở xã hội là chính sách an sinh chứ không khải cuộc thi tốc độ mạng. Nếu không có sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, mọi nỗ lực số hoá đều có thể phản tác dụng”, ông Đính nói.

Ông đề xuất Bộ Xây dựng cần xây dựng phần mềm thống nhất trên toàn quốc, kèm hướng dẫn sử dụng, quy trình xác thực hồ sơ rõ ràng, và có tổng đài hỗ trợ để người dân không cảm thấy “bị bỏ rơi giữa màn hình lỗi”.

Tham khảo thêm

Nhà để ở, không phải để đầu cơ: Chủ tịch Cenland đề xuất giảm thuế đất, đánh thuế nhà bỏ hoang

Nhà để ở, không phải để đầu cơ: Chủ tịch Cenland đề xuất giảm thuế đất, đánh thuế nhà bỏ hoang

Xuất hiện một số chủ đầu tư và sàn phân phối 'ra hàng nhỏ giọt' tạo cảm giác khan hiếm

Xuất hiện một số chủ đầu tư và sàn phân phối "ra hàng nhỏ giọt" tạo cảm giác khan hiếm

Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp 1.900 tỷ đồng của 'ông trùm' Kinh Bắc

Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp 1.900 tỷ đồng của 'ông trùm' Kinh Bắc

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp 1.900 tỷ đồng của 'ông trùm' Kinh Bắc

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2 gần 1.900 tỷ đồng, nhằm tạo quỹ đất linh hoạt, đồng bộ hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao.

Hà Nội giao 10.000 m2 đất xây nhà ở thấp tầng để bán

Nhà đất
Hà Nội giao 10.000 m2 đất xây nhà ở thấp tầng để bán

Liên danh Vingroup đầu tư siêu đô thị sinh thái hơn 4.600 ha, liền kề cao tốc đắt nhất Việt Nam

Nhà đất
Liên danh Vingroup đầu tư siêu đô thị sinh thái hơn 4.600 ha, liền kề cao tốc đắt nhất Việt Nam

Bộ ba họ Vingroup lao dốc, VN-Index “bốc hơi” hơn 35 điểm

Nhà đất
Bộ ba họ Vingroup lao dốc, VN-Index “bốc hơi” hơn 35 điểm

Giá quặng sắt Trung Quốc 'rơi' về mức thấp nhất 6 tuần

Nhà đất
Giá quặng sắt Trung Quốc 'rơi' về mức thấp nhất 6 tuần

Đọc thêm

Diễn viên Việt Nam đầu tiên tranh giải thưởng Kim Chung
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Việt Nam đầu tiên tranh giải thưởng Kim Chung

Văn hóa - Giải trí

Với vai nam chính trong phim Bác sĩ tha hương, Liên Bỉnh Phát đã trở thành người Việt Nam đầu tiên giành giải Nam chính xuất sắc nhất tại giải Kim Chung.

Quảng Ngãi đấu thầu chọn nhà đầu tư cho khu đô thị gần 1.700 tỷ đồng
Nhà đất

Quảng Ngãi đấu thầu chọn nhà đầu tư cho khu đô thị gần 1.700 tỷ đồng

Nhà đất

Dự án Khu đô thị mới Tịnh Phong vừa được Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng vốn gần 1.700 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ năm 2025 đến 2033.

Nông dân sáng chế máy nông nghiệp khiến cả làng phục sát đất này vốn là anh thợ sửa xe năm xưa, có máy 23 trong 1
Nhà nông

Nông dân sáng chế máy nông nghiệp khiến cả làng phục sát đất này vốn là anh thợ sửa xe năm xưa, có máy 23 trong 1

Nhà nông

Từ một thợ sửa xe máy ở vùng quê ngoại thành Hà Nội (xã Hòa Phú, huyện Chương Mỹ trước đây), bằng sự kiên trì và niềm đam mê sáng chế máy nông nghiệp, Tạ Đình Huy đã tạo ra những chiếc máy nông nghiệp đa năng (có loại máy 23 trong 1), giúp thay đổi phương thức canh tác của nhiều nông hộ. Anh đã góp phần biến giấc mơ cơ giới hóa nông thôn thành hiện thực.

Xã ven biển tỉnh Lâm Đồng có dòng suối khoáng mát lạnh, cả nước thích uống, đang xây dựng nông thôn mới nâng cao
Nhà nông

Xã ven biển tỉnh Lâm Đồng có dòng suối khoáng mát lạnh, cả nước thích uống, đang xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nhà nông

Nhắc tới nguồn nước thiên nhiên thì nhiều người biết đến nước suối khoáng Vĩnh Hảo nổi tiếng hàng trăm năm qua, được du khách trong và ngoài nước thích uống. Dòng suối này nằm trên địa bàn xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận cũ (nay tỉnh Lâm Đồng). Chính quyền xã Vĩnh Hảo đang quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao trước năm 2030, nâng cao thu nhập người dân…

Đây là cách nông dân Vĩnh Long (sau sáp nhập) bán trái cây ngon lúc nào cũng cầm giá tốt
Nhà nông

Đây là cách nông dân Vĩnh Long (sau sáp nhập) bán trái cây ngon lúc nào cũng cầm giá tốt

Nhà nông

Trồng trái cây rải vụ , trong đó có trồng cây ăn trái cho ra quả trái vụ ở tỉnh Vĩnh Long không chỉ giảm áp lực tiêu thụ sản phẩm chính vụ, ít cạnh tranh, giúp nông dân có cơ hội bán các loại nông sản với giá cao, mà còn giúp nông dân tăng hiệu quả sản xuất, đáp ứng nhu cầu nông sản liên tục cho thị trường.

Nữ GS.TS, nguyên nghiên cứu viên cao cấp hơn 40 năm nghiên cứu, ứng dụng chế phẩm sinh học diệt côn trùng, sâu bọ
Nhà nông

Nữ GS.TS, nguyên nghiên cứu viên cao cấp hơn 40 năm nghiên cứu, ứng dụng chế phẩm sinh học diệt côn trùng, sâu bọ

Nhà nông

GS.TS Phạm Thị Thùy, nghiên cứu viên cao cấp Viện Bảo vệ Thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam là người hơn 40 năm kiên trì nghiên cứu, ứng dụng các chế phẩm sinh học trong bảo vệ thực vật ở Việt Nam.

'Một đòn giáng vào giấc mơ' - truyền thông phương Tây thừa nhận thất bại của ông Zelensky trong cuộc gặp ông Trump
Thế giới

'Một đòn giáng vào giấc mơ' - truyền thông phương Tây thừa nhận thất bại của ông Zelensky trong cuộc gặp ông Trump

Thế giới

Nhiều hãng truyền thông lớn phương Tây mô tả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington là một thất bại đối với Kiev.

Vịnh biển đẹp như phim ở Thanh Hóa có Khu kinh tế hoành tráng tỷ đô
Nhà nông

Vịnh biển đẹp như phim ở Thanh Hóa có Khu kinh tế hoành tráng tỷ đô

Nhà nông

Từ một bến cảng địa phương khiêm tốn bên vịnh Nghi Sơn, sau hơn hai thập kỷ phát triển, Cảng biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã vươn mình trở thành cửa ngõ giao thương chiến lược của khu vực Bắc Trung bộ. Gắn liền với hành trình hình thành và bứt phá của Khu Kinh tế Nghi Sơn, Cảng biển Nghi Sơn...

Lập cú đúp, Haaland tạo nên kỳ tích ghi bàn mới
Thể thao

Lập cú đúp, Haaland tạo nên kỳ tích ghi bàn mới

Thể thao

Cú đúp vào lưới Everton tại vòng 8 Premier League 2025/26 giúp tiền đạo Erling Haaland của Man City tạo nên kỳ tích ghi bàn mới.

Tin bão mới nhất: Bão FENGSHEN vẫn đang tăng cấp tiến vào biển Đông, gặp không khí lạnh sẽ nguy hiểm thế nào?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão FENGSHEN vẫn đang tăng cấp tiến vào biển Đông, gặp không khí lạnh sẽ nguy hiểm thế nào?

Nhà nông

Theo bản tin mới nhất về bão FENGSHEN của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão FENGSHEN vẫn đang quá trình tăng cấp và tiến vào biển Đông; khi vào biển Đông gặp không khí lạnh sẽ có những biến động về mặt cường độ, hướng di chuyển.

Điều gì khiến hậu thế mù tịt về lăng mộ của Gia Cát Lượng suốt 2.000 năm?
Đông Tây - Kim Cổ

Điều gì khiến hậu thế mù tịt về lăng mộ của Gia Cát Lượng suốt 2.000 năm?

Đông Tây - Kim Cổ

Nổi tiếng là một chiến lược gia, nhà phát minh kiệt xuất cùng với nhiều giai thoại hấp dẫn nhưng ngôi mộ của “bậc thầy quân sự” Gia Cát Lượng sau gần 2.000 năm vẫn còn là ẩn số.

HLV Ninh Bình FC hết lời khen ngợi Hoàng Đức sau chiến thắng trước Hà Nội FC
Thể thao

HLV Ninh Bình FC hết lời khen ngợi Hoàng Đức sau chiến thắng trước Hà Nội FC

Thể thao

Sau chiến thắng 2-1 ngay trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC, HLV Gerard Albadalejo của Ninh Bình FC không giấu nổi cảm xúc tự hào về tiền vệ Hoàng Đức.

HLV Văn Sỹ Sơn nói gì về các cầu thủ SLNA sau trận đấu với CLB CAHN?
Thể thao

HLV Văn Sỹ Sơn nói gì về các cầu thủ SLNA sau trận đấu với CLB CAHN?

Thể thao

HLV Văn Sỹ Sơn đã dành lời khen ngợi đến tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết của các cầu thủ SLNA. Đặc biệt, là hàng tiền vệ của đội bóng xứ Nghệ khi đã chia cắt được bộ ba bên phía CLB CAHN.

Tin tối (18/10): Trần Thành Trung bị loại ở SEA Games 33?
Thể thao

Tin tối (18/10): Trần Thành Trung bị loại ở SEA Games 33?
4

Thể thao

Trần Thành Trung bị loại ở SEA Games 33? rộ tin HLV Van Gaal sắp dẫn dắt ĐT Indonesia; Messi quyết giành danh hiệu Vua phá lưới MLS; Paul Gascoigne thừa nhận không thể bỏ rượu; HLV Arteta chưa quan tâm tới chức vô địch Premier League.

MC truyền hình Philippines đăng quang Miss Grand International 2025
Văn hóa - Giải trí

MC truyền hình Philippines đăng quang Miss Grand International 2025

Văn hóa - Giải trí

Người đẹp Emma Mary Tiglao (Philippines) trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Miss Grand International 2025.

Mỹ bí mật thảo luận tổ chức cuộc gặp lãnh đạo cấp cao Trump - Kim Jong Un vào tháng 11
Thế giới

Mỹ bí mật thảo luận tổ chức cuộc gặp lãnh đạo cấp cao Trump - Kim Jong Un vào tháng 11

Thế giới

Các quan chức trong chính quyền Trump đã bí mật thảo luận về khả năng sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á của ông Trump vào tháng tới, dù nhiều người tỏ ra hoài nghi về khả năng sự kiện này thực sự diễn ra.

'Một lò lửa khổng lồ'- chuyên gia phương tây cảnh báo người Ukraine về thảm họa sắp xảy ra
Thế giới

'Một lò lửa khổng lồ'- chuyên gia phương tây cảnh báo người Ukraine về thảm họa sắp xảy ra

Thế giới

Quân đội Nga có khả năng bao vây toàn bộ lực lượng Ukraine đồn trú tại Donbasd, nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercuris bình luận hôm 18/10.

TP.HCM tiếp tục triển khai dự án nhà ở xã hội đáp ứng gói vay 120.000 tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tiếp tục triển khai dự án nhà ở xã hội đáp ứng gói vay 120.000 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa công bố (đợt 2) dự án nhà ở xã hội Sonadezi Hữu Phước tại xã Ngãi Giao, đáp ứng điều kiện vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Dự án gồm 210 căn hộ, mở nhận hồ sơ đăng ký mua nhà trong tháng 10.

Cảnh báo nguy cơ an ninh với chuyến bay của ông Putin tới Budapest
Thế giới

Cảnh báo nguy cơ an ninh với chuyến bay của ông Putin tới Budapest

Thế giới

Chuyến bay sắp tới của Tổng thống Vladimir Putin tới Hungary để tham dự hội nghị thượng đỉnh được chờ đợi từ lâu với Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro an ninh nghiêm trọng, theo nhà báo quân sự Nga Alexander Kots.

Tin bão mới nhất: Bão FENGSHEN giật cấp 10, ngày mai vào biển Đông, cảnh báo gió giật cấp 13 trên biển
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão FENGSHEN giật cấp 10, ngày mai vào biển Đông, cảnh báo gió giật cấp 13 trên biển

Nhà nông

Tin bão mới nhất, bão FENGSHEN đang trên vùng biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, có khả năng mạnh thêm. Bản tin cũng dự báo, do ảnh hưởng của bão số 10, từ ngày 20/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc giao 5 nhiệm vụ quan trọng đối với lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt
Kinh tế

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc giao 5 nhiệm vụ quan trọng đối với lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt

Kinh tế

Phó Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng, tài chính và các đơn vị có liên quan tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ, hạ tầng số và nhanh chóng tăng cường, phổ cập các điểm thanh toán không dùng tiền mặt trên phạm vi toàn quốc tới các lĩnh vực kinh doanh buôn bán...

Người dân Khánh Hòa liên tục thấy con trăn lớn ở bến tàu, bệnh viện, ngành chức năng đưa ra khuyến cáo
Nhà nông

Người dân Khánh Hòa liên tục thấy con trăn lớn ở bến tàu, bệnh viện, ngành chức năng đưa ra khuyến cáo

Nhà nông

Trong những ngày qua, người dân trên địa bàn Khánh Hòa liên tiếp bắt gặp những con trăn lớn. Trước tình hình trên các cơ quan chức năng yêu cầu tăng cường rà soát, quản lý chặt các cơ sở nuôi động vật rừng.

Hưng Yên: Mẫu nước thải thu từ các cơ sở tái chế nhựa ở làng Khoai hầu hết vượt quy chuẩn
Nhà nông

Hưng Yên: Mẫu nước thải thu từ các cơ sở tái chế nhựa ở làng Khoai hầu hết vượt quy chuẩn

Nhà nông

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, với vấn đề ô nhiễm môi trường tại làng nghề tái chế nhựa thôn Minh Khai (hay còn gọi làng Khoai, xã Như Quỳnh), đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước thải từ các cơ sở tái chế và hầu hết có các thông số vượt quy chuẩn cho phép.

Trạng nguyên nước Việt nào đi sứ Trung Hoa, bị Chu Nguyên Chương đố kỵ tài năng và hại chết?
Đông Tây - Kim Cổ

Trạng nguyên nước Việt nào đi sứ Trung Hoa, bị Chu Nguyên Chương đố kỵ tài năng và hại chết?

Đông Tây - Kim Cổ

Trạng nguyên Đào Sư Tích đi sứ nhà Minh vào năm 1395-1396 và ông mất trong khi đi sứ ở Trung Quốc. Nguyên nhân dẫn đến cái chết bi thương của ông là do lòng đố kỵ của vua nhà Minh đối với tài năng của ông.

HLV Văn Sỹ Sơn ra mắt, 'chất Nghệ' trở lại, SLNA cầm hòa CLB CAHN trong thế thiếu người
Thể thao

HLV Văn Sỹ Sơn ra mắt, "chất Nghệ" trở lại, SLNA cầm hòa CLB CAHN trong thế thiếu người

Thể thao

HLV Văn Sỹ Sơn đã có màn ra mắt, "chất Nghệ" như trở lại sân Vinh, các cầu thủ SLNA thi đấu đầy nhiệt huyết. Kết quả, SLNA cầm hòa CLB CAHN với tỷ số 1-1.

Dứt điểm kém, Thép xanh Nam Định bại trận trước Becamex TP.HCM
Thể thao

Dứt điểm kém, Thép xanh Nam Định bại trận trước Becamex TP.HCM

Thể thao

Ở cuộc đọ sức tại vòng 7 V.League 2025/2026, Thép xanh Nam Định thi đấu lấn lướt nhưng do dứt điểm kém nên đội bóng thành Nam bất ngờ để thua 1-2 trước Becamex TP.HCM.

Không kích dữ dội ở biên giới Afghanistan – Pakistan: Đàm phán bắt đầu, các cường quốc khu vực cảnh báo nóng
Thế giới

Không kích dữ dội ở biên giới Afghanistan – Pakistan: Đàm phán bắt đầu, các cường quốc khu vực cảnh báo nóng

Thế giới

Các phái đoàn của Afghanistan và Pakistan đã đến Doha (Qatar) vào thứ Bảy 18/10 để tiến hành đàm phán cấp cao nhằm chấm dứt các cuộc xung đột dữ dội xuyên biên giới đã khiến hàng chục người thiệt mạng ở cả hai phía và làm căng thẳng thêm mối quan hệ song phương vốn đã mong manh.

Nguyễn Thị Yến Nhi bị loại sớm ở Chung kết Miss Grand International 2025
Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thị Yến Nhi bị loại sớm ở Chung kết Miss Grand International 2025

Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thị Yến Nhi không tạo ra bất ngờ nào tại đêm Chung kết Miss Grand International 2025. Cô sớm bị loại khỏi Top 22 của cuộc thi.

MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3 bùng nổ, hướng đến Vietnam Masters
Doanh nghiệp

MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3 bùng nổ, hướng đến Vietnam Masters

Doanh nghiệp

Nhiệt huyết, tốc độ và khát vọng chinh phục đang lan tỏa khi MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3 chuẩn bị khởi tranh từ ngày 23-26/10 tại cụm sân Pickleball D-Joy Nam Sài Gòn (61 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM).

Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba' đã chạm tới trái tim của mọi người Việt Nam, với 615 tỷ đồng ủng hộ
Đại đoàn kết dân tộc

Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đã chạm tới trái tim của mọi người Việt Nam, với 615 tỷ đồng ủng hộ

Đại đoàn kết dân tộc

Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba", tính đến hết ngày 16/10/2025, tổng số tiền ủng hộ đạt 615 tỷ đồng, gấp 9,5 lần mục tiêu ban đầu.

Tin đọc nhiều

1

Châu Âu thiệt hại hàng nghìn tỷ euro vì Nga

Châu Âu thiệt hại hàng nghìn tỷ euro vì Nga

2

Gia đình 3 thế hệ học Đại học Y Hà Nội: Con nổi tiếng từ lúc học cấp 3, bố là Phó Giám đốc bệnh viện lớn

Gia đình 3 thế hệ học Đại học Y Hà Nội: Con nổi tiếng từ lúc học cấp 3, bố là Phó Giám đốc bệnh viện lớn

3

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

4

Chân dung hai tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Nguyễn Trọng Đông

Chân dung hai tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Nguyễn Trọng Đông

5

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách