Hà Nội: Mở bán gần 1.600 căn nhà ở xã hội khu đô thị mới Kim Chung, giá tạm tính 18,4 triệu đồng/m2

Hà Nội mở bán nhà ở xã hội khu đô thị mới Kim Chung

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin dự án khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc, TP. Hà Nội sau khi khởi công. Dự án do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP cùng làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung có quy mô gần 3,58 ha, trong đó diện tích ô đất CT3 là 2,4 ha, CT4 là gần 1,18 ha. Dự án gồm 4 tòa nhà cao từ 9 - 12 tầng, 1 tầng hầm, 1 tum thang, cung cấp 1.588 căn hộ (CT3: 1.104 căn; CT4: 484 căn). Trong đó, 268 căn bán thương mại, 892 căn nhà ở xã hội để bán, 300 căn nhà ở xã hội cho thuê và 128 căn nhà ở xã hội cho thuê mua.

Phối cảnh công trình nhà ở xã hội CT3 khu đô thị mới Kim Chung.

Giá bán căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là: 18,4 triệu đồng/m2.

Giá cho thuê căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là: 91,7 nghìn đồng/m2/tháng.

Giá thuê mua căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là: 312,860 nghìn đồng/m2/tháng và thời gian thuê mua là 5 năm.

Theo dự kiến, kế hoạch tiếp nhận hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội của tòa nhà CT3 bắt đầu từ 8h00 ngày 10/11/2025; Kết thúc nhận hồ sơ lúc 17h00 ngày 19/12/2025. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ đăng ký tại Trung tâm văn hóa - thông tin thể thao của xã Thiên Lộc, TP. Hà Nội.

Trước đó, Sở Xây dựng TP. Hà Nội có thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua đợt 1 khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội (nay là phường Bồ Đề, TP. Hà Nội. Chủ đầu tư là Liên danh Công ty CP Him Lam Thủ đô và Công ty CP BIC Việt Nam.

Dự án có quy mô hơn 6 ha, gồm 3 khối nhà cao 22 tầng (không bao gồm tầng hầm và tum thang). Cung cấp 1.951 căn nhà ở xã hội, trong đó 1.765 căn để bán (32 m2 - 70 m2), 186 căn cho thuê mua (32 m2 - 77 m2).

Giá bán trung bình 29,4 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa có kinh phí bảo trì), tương đương giá tiền mỗi căn từ 940 triệu đến hơn 2 tỷ đồng, tùy diện tích từng căn. Giá thuê mua trung bình gần 347.000 đồng/m2 (gồm VAT), tương đương 11 - 26,7 triệu đồng/tháng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 4/11/2025 (không bao gồm các ngày chủ nhật). Thời gian dự kiến bàn giao căn hộ vào quý 3/2027.



Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Chỉ tiêu phải hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030 là 44.866 căn, riêng trong năm 2025 thủ đô cần hoàn thành 4.670 căn.