Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai biện pháp phòng chống thiên tai tại các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn, trong đó nhấn mạnh việc tạm dừng hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch trong thời gian báo động lũ.



Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại

Theo đó, Sở đề nghị UBND các xã, phường; Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội; Ban Quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò... khẩn trương rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho di tích, hiện vật và du khách.

Các đơn vị được yêu cầu kiểm tra hệ thống điện trong di tích, lên phương án phòng hộ công trình, đặc biệt đối với các di tích có nguy cơ sạt lở, ngập úng.

“Tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch trong thời gian báo động lũ; chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) có hiệu quả, tránh sự cố xảy ra tại các di tích nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão lũ gây ra”, công văn nêu rõ.

Cơn mưa dông chiều 19/7 khiến Hà Nội ngập sâu ở nhiều khư vực. Ảnh: Phạm Hưng

Đối với các di tích xuống cấp, đang tu bổ hoặc đã hạ giải, cần có biện pháp gia cố, che chắn, hạn chế thiệt hại do mưa bão.

Việc lập danh mục, sơ đồ hiện vật cũng cần tiến hành đầy đủ để phục vụ công tác phục hồi sau thiên tai và xác định rõ trách nhiệm nếu có thiệt hại xảy ra.

Tại các di tích ven sông, gần hồ, các ban quản lý được yêu cầu theo dõi sát diễn biến mưa lũ qua các phương tiện truyền thông, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và ngành chức năng để kịp thời triển khai phương án ứng cứu.

Lực lượng, phương tiện, vật tư phải luôn sẵn sàng để di dời hiện vật quý, tài liệu và đồ thờ tự đến nơi an toàn nếu cần thiết.



Ngoài nhiệm vụ phòng chống bão, công văn cũng yêu cầu các xã, phường đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong và quanh khu vực di tích. Rác thải cần được thu gom, vận chuyển đúng quy định nhằm giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp...

Kiên quyết không cho phương tiện xuất bến trong điều kiện thời tiết mưa bão, gió giật, giông lốc

Ban An toàn giao thông của UBND TP Hà Nội cũng vừa triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ứng phó với cơn bão số 3.

Theo đó, nhằm sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 3 (bão WIPHA), Ban An toàn giao thông TP Hà Nội đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, phương án để tham gia đảm bảo an toàn giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo khẩn trương cắt tỉa cây xanh, chuẩn bị lực lượng và phương tiện ứng phó các sự cố hạ tầng giao thông do bão số 3.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (WIPHA), người dân dọc tuyến sông Hồng đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống để bảo vệ tài sản, tính mạng và giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Ảnh: Khổng Chí.

Cùng đó, xây dựng các phương án bố trí lực lượng, trang thiết bị ứng phó các sự cố về hạ tầng giao thông (các điểm úng ngập, sự cố do cây xanh gãy đổ, sự cố về hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, sự cố tại các đường ngang giao cắt với đường sắt, sạt trượt hệ thống đường bộ,...) nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Công ty Đường sắt Hà Nội theo dõi sát diễn biến bão, đảm bảo an toàn vận tải công cộng.

UBND các xã, phường cập nhật thông tin thiên tai, tuyên truyền kỹ năng ứng phó, cảnh báo người dân hạn chế ra đường trong thời tiết nguy hiểm.

Các địa phương chuẩn bị "sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cần, chủ quan".

Cùng đó, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; tổ chức rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.

Đối với các xã, phường có hoạt động của bến phà khách ngang sông, các khu vui chơi giải trí trên mặt nước: Kiên quyết không cho phương tiện xuất bến trong điều kiện thời tiết mưa bão, gió giật, giông lốc, dòng chảy diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của mưa bão,... tạm dừng hoạt động các khu vui chơi giải trí trên mặt nước trong điều kiện thời tiết nguy hiểm nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.