Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Hà Nội Tasco Auto vô địch Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025, chính thức giành quyền lên hạng

Chủ nhật, ngày 02/11/2025 19:30 GMT+7
Sau hành trình thi đấu ấn tượng và đầy cảm xúc, đội bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto đã xuất sắc giành ngôi vô địch Giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025, qua đó chính thức giành quyền góp mặt tại Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2026.
Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 23/10 đến 1/11 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Hà Tĩnh, quy tụ nhiều đội mạnh trên cả nước. Trong suốt giải đấu, Hà Nội Tasco Auto thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu đáng nể.

Đặc biệt, trận ngược dòng đầy cảm xúc trước IMP Bắc Ninh ở vòng bảng được xem là bước ngoặt tinh thần quan trọng, giúp toàn đội thi đấu ngày càng tự tin và gắn kết.

Ở trận chung kết, Hà Nội Tasco Auto tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa, giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Quảng Ninh để bước lên ngôi vô địch hạng A quốc gia năm nay.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto đã xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025, qua đó chính thức giành quyền thi đấu tại Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2026.

Trước khi bước vào giải, đội bóng đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn, thể lực lẫn con người dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Hữu Bình cùng ban huấn luyện giàu kinh nghiệm.

Để gia tăng sức mạnh, Hà Nội Tasco Auto đã chiêu mộ hai ngoại binh đẳng cấp quốc tế: Adora Anae – cựu tuyển thủ Mỹ từng thi đấu tại hơn 20 quốc gia, và Kaewkalaya Kamulthala – cựu tuyển thủ Thái Lan. Đội cũng mời chuyên gia Kittipong Pornchartying (Thái Lan) tham gia hỗ trợ chuyên môn.

Sự kết hợp giữa ngoại binh chất lượng cao và chuyên gia quốc tế giúp Hà Nội Tasco Auto xây dựng lối chơi hiện đại, giàu tốc độ và hiệu quả – đặt nền tảng vững chắc cho mục tiêu trở lại hạng đấu cao nhất của bóng chuyền Việt Nam.

Bên cạnh các ngoại binh, đội hình Hà Nội Tasco Auto quy tụ nhiều vận động viên trẻ triển vọng như Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Phạm Thùy Linh – những gương mặt giàu tiềm năng, được kỳ vọng là tương lai của bóng chuyền nữ Hà Nội và Việt Nam.

Sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ, khát vọng và kinh nghiệm quốc tế đã giúp đội bóng trình diễn lối chơi linh hoạt, mạnh mẽ, giàu cảm xúc – khẳng định hình ảnh một tập thể đoàn kết, chuyên nghiệp và không ngừng vươn lên.

Màu giải vừa qua, Hà Nội Tasco Auto đã chiêu mộ hai ngoại binh đẳng cấp quốc tế: Adora Anae – cựu tuyển thủ Mỹ từng thi đấu tại hơn 20 quốc gia, và Kaewkalaya Kamulthala – cựu tuyển thủ Thái Lan.

Thành công của Hà Nội Tasco Auto mang đậm dấu ấn của nhà tài trợ Tasco Auto – doanh nghiệp tiên phong trong phát triển thể thao chuyên nghiệp.

Chỉ trong thời gian ngắn đồng hành, Tasco Auto đã đầu tư toàn diện, bài bản cho đội bóng, thể hiện cam kết và tầm nhìn dài hạn trong việc nâng tầm thể thao Thủ đô, góp phần đưa bóng chuyền Hà Nội trở lại bản đồ các đội mạnh của Việt Nam.

Chức vô địch Giải hạng A quốc gia 2025 vì thế không chỉ là chiến thắng về chuyên môn, mà còn là bước ngoặt khẳng định hướng đi đúng đắn của mô hình xã hội hóa thể thao chuyên nghiệp tại Hà Nội.

Sự kiện Liên đoàn Bóng chuyền TP Hà Nội chính thức được thành lập gần đây cũng mở ra giai đoạn phát triển mới cho bóng chuyền Thủ đô. Liên đoàn sẽ đóng vai trò kết nối, định hướng và xã hội hóa hoạt động bóng chuyền, từ phong trào học đường, quần chúng cho tới chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng hệ sinh thái bóng chuyền Hà Nội toàn diện, năng động và bền vững

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội Tasco Auto trong công tác chuyên môn, tạo điều kiện tối đa để đội thi đấu hiệu quả tại Giải Vô địch quốc gia 2026.

Chức vô địch lần này vì thế không chỉ là vinh quang thể thao, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần “bản lĩnh - chuyên nghiệp - khát vọng vươn lên” của bóng chuyền nữ Hà Nội - niềm tự hào mới của thể thao Thủ đô.

Đặng Thị Hồng 'tái xuất' ở giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025

Đặng Thị Hồng "tái xuất" ở giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025

Đối chuyền xinh đẹp nhất bóng chuyền nữ Việt Nam nhận tin vui lớn

Đối chuyền xinh đẹp nhất bóng chuyền nữ Việt Nam nhận tin vui lớn

Truyền thông Thái Lan thông tin sốc về VFV và bóng chuyền nữ Việt Nam

Truyền thông Thái Lan thông tin sốc về VFV và bóng chuyền nữ Việt Nam

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ

Thư ký của Đảng Liên hiệp vì quyền của người Malaysia (URIMAI) Satees Muniandy (người Malaysia) xác nhận, đã nộp đơn lên Bộ Tư pháp và An ninh công cộng Brazil, tố cáo bóng đá Malaysia đã làm giả tài liệu nhằm nhập tịch cầu thủ.

HAGL trình làng “sát thủ” cao 1m81, mới 19 tuổi

Thể thao
HAGL trình làng “sát thủ” cao 1m81, mới 19 tuổi

Tin tối (31/10): Malaysia "tố" FIFA làm giả... bằng chứng

Thể thao
Tin tối (31/10): Malaysia 'tố' FIFA làm giả... bằng chứng

Tin chiều 1/11: LĐBĐ Malaysia chỉ ra “kẻ đâm sau lưng”, giúp FIFA có thêm bằng chứng

Thể thao
Tin chiều 1/11: LĐBĐ Malaysia chỉ ra “kẻ đâm sau lưng”, giúp FIFA có thêm bằng chứng

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung dính chấn thương, HLV Ninh Bình FC bức xúc

Thể thao
Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung dính chấn thương, HLV Ninh Bình FC bức xúc

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có tính cách tích cực, năng động, kiếm được tiền, tháng 11 không căng thẳng
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có tính cách tích cực, năng động, kiếm được tiền, tháng 11 không căng thẳng

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, tháng 11, 4 con giáp kiếm được nhiều tiền, tận hưởng một cuộc sống không áp lực tài chính, vui vẻ mỗi ngày.

Video toàn cảnh Diễn đàn 'Lắng nghe nông dân nói': 4 nhóm 'điểm nghẽn' về đất đai, vốn, giống và nhân lực
Video

Video toàn cảnh Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói": 4 nhóm "điểm nghẽn" về đất đai, vốn, giống và nhân lực

Video

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói, nông dân xuất sắc và doanh nghiệp đã chất vấn thẳng về 4 nhóm vấn đề: Thể chế đất đai; Công nghệ; Hạ tầng; Nhân lực... Lãnh đạo Bộ, Cục, Vụ… đã trực tiếp giải đáp từng vấn đề.

Đất nằm trong quy hoạch nhưng chưa thu hồi có được xây nhà, tách thửa không?
Bạn đọc

Đất nằm trong quy hoạch nhưng chưa thu hồi có được xây nhà, tách thửa không?

Bạn đọc

Không ít hộ dân rơi vào tình huống đất của mình “nằm trong quy hoạch” nhưng nhiều năm chưa thấy Nhà nước thu hồi. Họ muốn xây nhà, tách thửa hoặc chuyển nhượng nhưng lại lo ngại bị coi là “trái quy định”. Vậy theo Luật Đất đai 2024, quy định mới nhất hiện nay, người sử dụng đất có quyền gì trong trường hợp này?

Loại quả ngon mọng sữa này trồng ở Sóc Trăng, trái quá trời, bán thành công sang Mỹ
Nhà nông

Loại quả ngon mọng sữa này trồng ở Sóc Trăng, trái quá trời, bán thành công sang Mỹ

Nhà nông

Dự án Phát triển cây ăn trái đặc sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018 - 2021 và định hướng đến năm 2025 (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng) có mục tiêu là tổ chức lại sản xuất và hình thành các vùng chuyên trồng cây ăn trái đặc sản tập trung, trong đó có vú sữa bơ hồng, vú sữa tím (loại quả ngon đã xuất khẩu thành công sang thị trường Mỹ)...

Nghệ An: Xe tải bốc cháy ngùn ngụt khi đang chạy trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt
Tin tức

Nghệ An: Xe tải bốc cháy ngùn ngụt khi đang chạy trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Tin tức

Chiếc xe tải đang chạy trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ thùng xe. Rất may tài xế kịp thoát ra ngoài an toàn.

Đội hình 'trong mơ' trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam
Thể thao

Đội hình "trong mơ" trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam

Thể thao

Nếu tính cả các cầu thủ nhập tịch, gốc Việt đã và đang còn thi đấu ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, giá trị đội hình của ĐT Việt Nam có thể lên tới 38,7 triệu euro.

'Bóc phốt' nhầm đồng nghiệp, nữ MC nổi tiếng một thời trong showbiz Việt nói lời xin lỗi
Văn hóa - Giải trí

"Bóc phốt" nhầm đồng nghiệp, nữ MC nổi tiếng một thời trong showbiz Việt nói lời xin lỗi

Văn hóa - Giải trí

Sau khi "tố" đồng nghiệp là khách không mời tại một sự kiện, MC Thanh Thảo vừa đưa ra lời xin lỗi trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ Nhân dân tài sắc vẹn toàn, đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 53
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân tài sắc vẹn toàn, đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 53

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Phương Thanh là một nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn của làng điện ảnh Việt. Tiếc thay, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì bà đột ngột qua đời.

Một loại cá ao thân bè bè, 'tanh nhất quả đất', dân làng Bắc Ninh làm kiểu gì mà ăn ngọt như mì chính, vạn người mê?
Nhà nông

Một loại cá ao thân bè bè, "tanh nhất quả đất", dân làng Bắc Ninh làm kiểu gì mà ăn ngọt như mì chính, vạn người mê?

Nhà nông

Cá mè là một trong các loài cá tanh theo dân gian, điều lạ là xưa nay ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập tỉnh Bắc Giang) người ta lại hay chọn cá mè để làm gỏi cá. Gỏi cá mè Hiệp Hòa là một trong các đặc sản, món ăn dân dã nhưng hấp dẫn, đậm đà vị quê hương được phổ biến ở vùng ven sông Cầu của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trước đây, nay thuộc các xã Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm (Bắc Ninh)...

Trung Quốc nổi giận chỉ trích gay gắt nữ Thủ tướng Nhật Bản
Thế giới

Trung Quốc nổi giận chỉ trích gay gắt nữ Thủ tướng Nhật Bản

Thế giới

Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối Tokyo về việc nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae – tiếp xúc với một chính khách cấp cao của Đài Loan bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, và mô tả hành động này là “nghiêm trọng”.

“Song sát” Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên sẽ khiến ĐT Việt Nam đáng sợ ra sao?
Thể thao

“Song sát” Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên sẽ khiến ĐT Việt Nam đáng sợ ra sao?

Thể thao

BLV Quang Huy cho rằng, khi cả Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đều đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam, hàng công của “Những chiến binh Sao vàng” dưới thời HLV Kim Sang-sik sẽ thật sự đáng gờm.

Vì sao các hoàng đế La Mã thường bị ám sát?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao các hoàng đế La Mã thường bị ám sát?

Đông Tây - Kim Cổ

Hạn hán kéo theo đói kém có thể thôi thúc các lực lượng quân đội nổi dậy đảo chính, ám sát và lật đổ hoàng đế La Mã.

Đối tượng chém 2 người trọng thương ở Quảng Ngãi có thể nhận mức phạt nào?
Bạn đọc

Đối tượng chém 2 người trọng thương ở Quảng Ngãi có thể nhận mức phạt nào?

Bạn đọc

Theo luật sư, đối tượng Mai Xuân Tùng- kẻ dùng dao gây thương tích nặng cho hai nạn nhân ở Tổ dân phố 2, xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã chuẩn bị hung khí, vào phòng trọ chủ động tấn công và bỏ trốn sau hành vi cho thấy có ý chí phạm tội rõ ràng nên có thể sẽ nhận mức phạt cao nhất

Cướp giật điện thoại đúng lúc cảnh sát đi tuần, người đàn ông ở Hà Nội bị bắt giữ
Pháp luật

Cướp giật điện thoại đúng lúc cảnh sát đi tuần, người đàn ông ở Hà Nội bị bắt giữ

Pháp luật

Nguyễn Khắc Duy, 34 tuổi, bị Công an phường Hà Đông, bắt giữ sau khi giật chiếc iPhone 14 Pro Max của một cô gái tại khu vực chợ Bông Đỏ.

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đang mạnh lên, bao giờ đổ bộ biển Đông, thành cơn bão số 13?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đang mạnh lên, bao giờ đổ bộ biển Đông, thành cơn bão số 13?

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI dự báo còn mạnh lên, đến 5/11 sẽ vào biển Đông, trở thành cơn bão số 13.

Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM: Cao 1m68, vợ đẹp, con ngoan
Thể thao

Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM: Cao 1m68, vợ đẹp, con ngoan

Thể thao

Võ Huy Toàn là tiền vệ cánh thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM. Cầu thủ 32 tuổi từng có thời gian khoác áo ĐT Việt Nam.

Ước tính chi phí xử lý nước thải từ 28.000 – 35.000 đồng/m³, một doanh nghiệp chăn nuôi lớn đề xuất loạt kiến nghị
Nhà nông

Ước tính chi phí xử lý nước thải từ 28.000 – 35.000 đồng/m³, một doanh nghiệp chăn nuôi lớn đề xuất loạt kiến nghị

Nhà nông

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói do báo NTNN/Dân Việt được giao tổ chức thực hiện, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp BAF đã đề xuất loạt kiến nghị về quy chuẩn xử lý chất thải chăn nuôi gắn với kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp, bày tỏ mong muốn hỗ trợ đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực chăn nuôi công nghệ cao.

Liên quan sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh, Hải Phòng vừa phê duyệt 2 nghị quyết về văn bản quy phạm pháp luật
Nhà nông

Liên quan sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh, Hải Phòng vừa phê duyệt 2 nghị quyết về văn bản quy phạm pháp luật

Nhà nông

2 nghị quyết liên quan Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình) nằm trong số 21 Nghị quyết được HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa thông qua tại kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề).

Lớp học tình thương của những cô giáo về hưu ở Cà Mau
Xã hội

Lớp học tình thương của những cô giáo về hưu ở Cà Mau

Xã hội

Nhìn những đứa trẻ nghèo khó không thể viết được tên mình, 2 giáo viên về hưu ở Cà Mau đã thành lập những lớp học tình thương rồi lặn lội đi vận động học sinh về học, với mong muốn “không để ai bị bỏ lại phía sau” trên còn đường tri thức.

Nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm khi 'quên' gia hạn bảo đảm dự thầu
Kinh tế

Nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm khi "quên" gia hạn bảo đảm dự thầu

Kinh tế

Tại trang hỏi đáp của Bộ Tài chính, một số thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đấu thầu được doanh nghiệp gửi tới nhằm được giải đáp để thực hiện đúng quy định.

Thành phố cảng chiến lược của Nga chìm trong biển lửa sau cuộc tập kích dữ dội của Ukraine
Thế giới

Thành phố cảng chiến lược của Nga chìm trong biển lửa sau cuộc tập kích dữ dội của Ukraine

Thế giới

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn lớn tại thành phố Tuapse thuộc vùng Krasnodar, miền Nam Nga, thiêu rụi một tàu chở dầu cùng cảng xuất khẩu của khu vực này. Đây là tuyến trung chuyển quan trọng, nơi phần lớn lượng dầu thô và các sản phẩm lọc dầu của Nga được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ đồng trong tuần VN-Index 'bay' hàng chục điểm
Nhà đất

Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ đồng trong tuần VN-Index 'bay' hàng chục điểm

Nhà đất

Thị trường chứng khoán tuần qua ghi nhận VN-Index mất hơn 43 điểm, đánh dấu tuần giảm thứ 3 liên tiếp, qua đó cuốn bay hàng nghìn tỷ đồng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

'Vua' cá nước lạnh Sa Pa trăn trở: Cá tầm Trung Quốc giá rẻ cạnh tranh gay gắt, công nghệ giống hạn chế
Media

"Vua" cá nước lạnh Sa Pa trăn trở: Cá tầm Trung Quốc giá rẻ cạnh tranh gay gắt, công nghệ giống hạn chế

Media

"Nông dân xuất sắc 2023" Trần Chung Hưng đã chất vấn Bộ NNMT tại Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" về 2 thách thức lớn của ngành cá nước lạnh: sự cạnh tranh từ cá tầm Trung Quốc giá rẻ và việc thiếu công nghệ giống (phải "tự mày mò").

Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi sống đạm bạc như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi sống đạm bạc như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

"Lưỡng quốc Trạng nguyên" Mạc Đĩnh Chi không chỉ nổi tiếng vì tài năng xuất chúng mà còn là vị Trạng nguyên có lối sống đạm bạc, thanh liêm.

Clip cứu thành công nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở 6 căn nhà tại Đà Nẵng
Video

Clip cứu thành công nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở 6 căn nhà tại Đà Nẵng

Video

Chiều 2/11, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Phước Thành (Đà Nẵng), vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân. Lực lượng công an xã đã nhanh chóng cứu thành công nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và đưa đi cấp cứu.

Sạt lở đất vùi lấp 6 nhà dân ở Đà Nẵng, công an cứu người thoát nạn trong gang tấc
Tin tức

Sạt lở đất vùi lấp 6 nhà dân ở Đà Nẵng, công an cứu người thoát nạn trong gang tấc

Tin tức

Chiều 2/11, tại thôn 4, xã Phước Thành xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân; lực lượng công an xã đã kịp thời ứng cứu, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Đại tướng Phan Văn Giang: Bộ Quốc phòng và Bộ Chiến tranh Mỹ đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Tin tức

Đại tướng Phan Văn Giang: Bộ Quốc phòng và Bộ Chiến tranh Mỹ đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tin tức

Hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ, ông Pete Hegseth khẳng định nước này ủng hộ một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai bên; góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Khi tinh thần sống khỏe lan tỏa từ Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam 2025 tại Hải Phòng
Thể thao

Khi tinh thần sống khỏe lan tỏa từ Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam 2025 tại Hải Phòng

Thể thao

Âm nhạc, tiếng hô nhịp nhàng và những chuyển động uyển chuyển của hàng trăm người tập Thái Cực Quyền đã khuấy động không gian Nhà thi đấu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam sáng 2/11. Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam lần thứ II – 2025 với chủ đề “Tôi tập Thái Cực Quyền” trở thành ngày hội thực sự của những người yêu vận động và lối sống lành mạnh. Đặc biệt, sự kiện được tổ chức nhân dịp UNESCO chuẩn bị công nhận ngày 21/3 là “Ngày Thái Cực Quyền Quốc tế”, trở thành ngày của tinh thần sống khỏe, sống an nhiên.

Vụ cầu sập ở Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch tỉnh đến hiện trường chỉ đạo khẩn
Tin tức

Vụ cầu sập ở Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch tỉnh đến hiện trường chỉ đạo khẩn

Tin tức

Trong tối nay 2/11, cầu Cây Sung tạm phải được lắp đặt hoàn thành để người dân qua lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chỉ đạo.

Đồng Nai vào chặng đua cuối cùng trên công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành
Kinh tế

Đồng Nai vào chặng đua cuối cùng trên công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành

Kinh tế

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành ở Đồng Nai đang vào giai đoạn nước rút. Các nhà thầu chạy đua từng ngày để kịp tiến độ thông xe kỹ thuật và đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/2025. Tinh thần “đã hứa là phải làm” đang bao trùm khắp công trường.

1

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

2

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

3

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ

4

HAGL trình làng “sát thủ” cao 1m81, mới 19 tuổi

HAGL trình làng “sát thủ” cao 1m81, mới 19 tuổi

5

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp