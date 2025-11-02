Hà Nội Tasco Auto vô địch Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025, chính thức giành quyền lên hạng

Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 23/10 đến 1/11 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Hà Tĩnh, quy tụ nhiều đội mạnh trên cả nước. Trong suốt giải đấu, Hà Nội Tasco Auto thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu đáng nể.

Đặc biệt, trận ngược dòng đầy cảm xúc trước IMP Bắc Ninh ở vòng bảng được xem là bước ngoặt tinh thần quan trọng, giúp toàn đội thi đấu ngày càng tự tin và gắn kết.

Ở trận chung kết, Hà Nội Tasco Auto tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa, giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Quảng Ninh để bước lên ngôi vô địch hạng A quốc gia năm nay.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto đã xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025, qua đó chính thức giành quyền thi đấu tại Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2026.

Trước khi bước vào giải, đội bóng đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn, thể lực lẫn con người dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Hữu Bình cùng ban huấn luyện giàu kinh nghiệm.

Để gia tăng sức mạnh, Hà Nội Tasco Auto đã chiêu mộ hai ngoại binh đẳng cấp quốc tế: Adora Anae – cựu tuyển thủ Mỹ từng thi đấu tại hơn 20 quốc gia, và Kaewkalaya Kamulthala – cựu tuyển thủ Thái Lan. Đội cũng mời chuyên gia Kittipong Pornchartying (Thái Lan) tham gia hỗ trợ chuyên môn.

Sự kết hợp giữa ngoại binh chất lượng cao và chuyên gia quốc tế giúp Hà Nội Tasco Auto xây dựng lối chơi hiện đại, giàu tốc độ và hiệu quả – đặt nền tảng vững chắc cho mục tiêu trở lại hạng đấu cao nhất của bóng chuyền Việt Nam.

Bên cạnh các ngoại binh, đội hình Hà Nội Tasco Auto quy tụ nhiều vận động viên trẻ triển vọng như Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Phạm Thùy Linh – những gương mặt giàu tiềm năng, được kỳ vọng là tương lai của bóng chuyền nữ Hà Nội và Việt Nam.



Sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ, khát vọng và kinh nghiệm quốc tế đã giúp đội bóng trình diễn lối chơi linh hoạt, mạnh mẽ, giàu cảm xúc – khẳng định hình ảnh một tập thể đoàn kết, chuyên nghiệp và không ngừng vươn lên.

Thành công của Hà Nội Tasco Auto mang đậm dấu ấn của nhà tài trợ Tasco Auto – doanh nghiệp tiên phong trong phát triển thể thao chuyên nghiệp.



Chỉ trong thời gian ngắn đồng hành, Tasco Auto đã đầu tư toàn diện, bài bản cho đội bóng, thể hiện cam kết và tầm nhìn dài hạn trong việc nâng tầm thể thao Thủ đô, góp phần đưa bóng chuyền Hà Nội trở lại bản đồ các đội mạnh của Việt Nam.

Chức vô địch Giải hạng A quốc gia 2025 vì thế không chỉ là chiến thắng về chuyên môn, mà còn là bước ngoặt khẳng định hướng đi đúng đắn của mô hình xã hội hóa thể thao chuyên nghiệp tại Hà Nội.

Sự kiện Liên đoàn Bóng chuyền TP Hà Nội chính thức được thành lập gần đây cũng mở ra giai đoạn phát triển mới cho bóng chuyền Thủ đô. Liên đoàn sẽ đóng vai trò kết nối, định hướng và xã hội hóa hoạt động bóng chuyền, từ phong trào học đường, quần chúng cho tới chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng hệ sinh thái bóng chuyền Hà Nội toàn diện, năng động và bền vững

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội Tasco Auto trong công tác chuyên môn, tạo điều kiện tối đa để đội thi đấu hiệu quả tại Giải Vô địch quốc gia 2026.

Chức vô địch lần này vì thế không chỉ là vinh quang thể thao, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần “bản lĩnh - chuyên nghiệp - khát vọng vươn lên” của bóng chuyền nữ Hà Nội - niềm tự hào mới của thể thao Thủ đô.