Hà Nội triển khai cao điểm tuyên truyền Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố

UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII và tiến tới Đại hội XIV của Đảng, với yêu cầu đẩy mạnh thông tin đa chiều, lan tỏa rộng rãi trong xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng về sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và cả nước.



Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng, công tác tuyên truyền phải bảo đảm tính sâu rộng, thiết thực, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội. Hoạt động truyền thông sẽ diễn ra liên tục trước, trong và sau Đại hội, tập trung cao điểm từ đầu tháng 10 đến hết tháng 10/2025.

Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội được giao định hướng nội dung, bảo đảm thông tin chính thống trên các phương tiện truyền thông, kịp thời phản ánh diễn biến, kết quả và những dấu ấn quan trọng của Đại hội.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí Hà Nội sẽ mở chuyên mục, dòng sự kiện, tổ chức diễn đàn lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo văn kiện, đồng thời đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội và các đoàn thể sẽ vận động cán bộ, hội viên, nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội. Các hoạt động văn hóa – nghệ thuật, thể dục – thể thao, triển lãm sách, báo, ảnh về thành tựu Thủ đô và đất nước cũng sẽ được tổ chức để lan tỏa hình ảnh Hà Nội đổi mới, giàu bản sắc.



Đáng chú ý, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ chủ trì công tác cổ động trực quan, trang trí, tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc; trong khi Công an Thành phố bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, xử lý kịp thời các hành vi chống phá. Các sở, ngành khác như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Nội vụ… sẽ phối hợp về hạ tầng kỹ thuật, kinh phí và công tác thi đua khen thưởng.



Không gian Thủ đô thời gian tới cũng sẽ được điểm tô bởi hệ thống pano, áp phích, cờ hoa, đặc biệt tại các cửa ngõ, trục đường chính dẫn về Trung tâm Hội nghị Quốc gia – nơi diễn ra Đại hội. Các tuyến phố trung tâm như khu vực Ba Đình, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Hồ Hoàn Kiếm sẽ được trang hoàng rực rỡ, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân.



Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội giao Văn phòng UBND và Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số thường xuyên cập nhật, lan tỏa thông tin về Đại hội trên Cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội chính thống của Thủ đô như fanpage “Thủ đô Hà Nội – Việt Nam”, Zalo, Youtube. Ứng dụng iHanoi (Công dân Thủ đô số) cũng sẽ tích cực tham gia công tác tuyên truyền.