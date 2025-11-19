Hà Tĩnh: Khởi tố 9 đối tượng trong đường dây “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”

Thời gian qua, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, đấu tranh và triệt phá nhiều đường dây tổ chức cho công dân xuất cảnh trái phép. Tuy nhiên, tình hình tội phạm liên quan loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và gây hệ lụy cho người lao động.

Trước thực trạng đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra, làm rõ các đường dây vi phạm.

Cơ quan chức năng khởi tố đối tượng Đặng Thị Khương.

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 8/2024, do nhu cầu đi xuất khẩu lao động, N.T.S (SN 1996, trú xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) liên hệ với chị Lê Thị Dương (SN 1976, trú xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) và được giới thiệu chương trình lao động tại Hồng Kông với chi phí 279 triệu đồng.

Ngày 2/12/2024, N.T.S cùng 4 lao động khác được nhóm đối tượng tổ chức nhập cảnh Trung Quốc bằng visa du lịch rồi di chuyển bằng tàu biển sang Hồng Kông. Khi đến một hòn đảo thuộc tỉnh Quảng Đông, nhóm lao động bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, ngăn chặn.

Ngày 25/2/2025, những người này được đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu thập đầy đủ chứng cứ, khởi tố 9 bị can gồm: Lê Thị Dương (SN 1976, Hà Tĩnh), Dương Nguyễn Hùng (SN 1992, Quảng Ninh), Nguyễn Thị Phương (SN 1990, Hà Nội), Nguyễn Thị Đông (SN 1958, Quảng Ninh), Nguyễn Duy Dũng (SN 1985, Quảng Ninh), Nguyễn Đức Thịnh (SN 1988, Hà Nội), Trần Thị Phương (SN 1962, Nghệ An), Lê Thị Tình (SN 1981, Hà Nội) và Đặng Thị Khương (SN 1983, Hà Nội).

Các đối tượng: Lê Thị Tình, Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Đức Thịnh bị cơ quan điều tra khởi tố.

Các đối tượng khai nhận đã bàn bạc, móc nối để đưa người sang Hồng Kông lao động bằng cách cho xuất cảnh sang Trung Quốc theo diện du lịch rồi vượt biên. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Đức Thịnh là đối tượng cầm đầu, nhận người tại Việt Nam, liên hệ với các đầu mối tại Hồng Kông với chi phí khoảng 145 triệu đồng/người. Đường dây này đã tổ chức 3 chuyến với tổng cộng 13 lao động ở Hà Tĩnh và nhiều địa phương khác; trong đó 2 chuyến bị phát hiện, một chuyến trót lọt.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.