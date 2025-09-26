HAGL cho Ninh Bình FC mượn thủ môn Việt kiều cao 1m87

Trước thềm mùa giải 2025/2026, Ninh Bình FC đã rầm rộ tuyển quân để chinh chiến tại V.League với tư cách tân binh. Hàng loạt ngôi sao, bao gồm cả nội và ngoại binh, đã đến với sân Hoa Lư, trong đó có tài năng trẻ mới 16 tuổi - Phong Chaloongphum. Phong Chaloongphum năm nay mới 16 tuổi, là thủ môn Việt kiều Thái Lan và có chiều cao lên tới 1m87.

Phong Chaloongphum có bố là người Thái Lan và mẹ là người Việt Nam. Anh bắt đầu tập thủ môn từ năm 7 tuổi, từng tham nhiều lò đào tạo nổi tiếng ở Thái Lan như Suphaburi FC, Bangkok Glass FC, Nonthaburi United, Paris Saint Germain Acedemy Thailand… Phong Chaloongphum đã giành nhiều giải trẻ và được các HLV đánh giá là thủ môn triển vọng. Đáng chú ý, cầu thủ này đã có quốc tịch Việt Nam và có thể nói 3 thứ tiếng là tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Anh.

Phong Chaloongphum (trái) được thủ môn Trần Trung Kiên chúc mừng sinh nhật. Ảnh: HAGL FC.

Trong quá trình thi đấu ở Thái Lan, Phong Chaloongphum từng giành nhiều danh hiệu ấn tượng. Năm 2021, anh cùng CLB Ratchaburi vô địch Siam Super Cup. Cùng năm, Phong Chaloongphum được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất và cùng Nonthaburi vô địch Tang-jaeron Cup.

Đầu tháng 4 vừa qua, Phong Chaloongphum trở về Việt Nam và ký hợp đồng với HAGL. Tuy vậy, anh chàng thủ môn sinh năm 2009 này lại không được đội bóng phố Núi đăng ký vào danh sách thi đấu ở mùa giải 2025/2026, mà bị đẩy tới Ninh Bình FC t theo dạng cho mượn. Từ đầu mùa, Phong Chaloongphum chưa được sử dụng ở bất cứ trận nào.

Trong danh sách đăng ký của Ninh Bình FC mùa này, có tới 4 cầu thủ Việt kiều, gồm Phong Chaloongphum, Đặng Văn Lâm, Trần Trung Thành và Evan Abran. Điều đặc biệt, cả 4 đều đã có quốc tịch Việt Nam, trong đó Đặng Văn Lâm thậm chí là người hùng trong thành phần ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, còn Trần Trung Thành vừa được triệu tập lên danh sách sơ bộ U23 Việt Nam cách đây không lâu. Trong tương lai gần, Phong Chaloongphum và Evan Abran (Việt kiều Pháp) cũng có thể sẽ xuất hiện trong thành phần các đội tuyển trẻ Việt Nam.

