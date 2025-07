Trong vụ án xảy ra tại King Club trong khách sạn Pullman Hà Nội, VKSND Tối cao đề nghị tòa án xét xử 5 người về tội “Tổ chức đánh bạc” và 136 người về tội “Đánh bạc”.

Cựu Phó chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Dũng chi 7 triệu USD để đánh bạc 95 lần tại Khách sạn Pullman

Hồ sơ vụ án thể hiện, ổ nhóm cờ bạc này do Kim In Sung (SN 1958, người Hàn Quốc) thành lập và đã tổ chức đánh bạc trái phép với tổng số tiền gần 107 triệu USD. Sung hưởng lợi 9,2 triệu USD nhưng đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên phía điều tra tách hồ sơ, xử lý sau.

Quá trình bắt quả tang việc đánh bạc vào ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn phát hiện một người đàn ông sinh năm 1979, công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Do người này là sĩ quan quân đội nên công an tách hành vi của ông ta, gửi kèm các chứng cứ thể hiện việc đánh bạc trái phép, chuyển cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền.

Trong vụ án, công an xác định 2 người Việt Nam khác thực hiện hành vi đánh bạc nhưng có dấu hiệu bị bệnh tâm thần.

Số này gồm Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1978, ở Hà Nội), có hành vi đánh bạc 67 lần trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2024. Lần chơi nhiều nhất 205.270 USD (tương đương 4,9 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 2.150 USD (tương đương 52 triệu đồng) và đã thua 394.307 USD (tương đương 9,5 tỷ đồng).

Thứ 2 là Lê Văn Đông (SN 1978, ở Hà Nội), trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2024 đánh bạc 33 lần. Trong đó, lần chơi nhiều nhất 70.231 USD (tương đương 1,7 tỷ đồng); lần chơi ít nhất 440 USD (tương đương 10 triệu đồng) và đã thua 85.134 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng).

Xác minh cho thấy, Nguyễn Thị Mai Anh là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý còn Lê Văn Đông là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý.

Cả Mai Anh và Đông đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Cơ quan điều tra trưng cầu, đề nghị Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Bộ Y tế giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vị trước, trong và sau khi thực hiện hành vi đánh bạc của 2 người nhưng vẫn chưa có kết quả. Do vậy, cả hai được tách hồ sơ để xem xét, xử lý sau.

Trong vụ án, còn có 5 đối tượng là người Việt Nam có dấu hiệu thực hiện hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, dù đã có quyết định truy tìm nhưng họ chưa ra trình diện, làm việc nên cũng được tách hồ sơ.

Ngoài ra, công an xác định một người tên Lương Trường Nam từng 6 lần đánh bạc tại khách sạn Pullman, lần ít nhất chơi 67.350 USD (tương đương 1,6 tỷ đồng).

Phía điều tra thu thập hình ảnh camera tại King Club, gửi ảnh người này cho Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư để tra cứu nhưng không có kết quả.