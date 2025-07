Công ty Việt Hải Đăng có trụ sở chính tại khách sạn Equatorial (số 242, Trần Bình Trọng, TP.HCM) và có chức năng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Doanh nghiệp này cũng sở hữu Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều (King Club) tại khách sạn Pullman (Cát Linh, Hà Nội).

Năm 2019, phía Việt Hải Đăng ký hợp đồng, cho Công ty HS của Kim In Sung (SN 1958, người Hàn Quốc) được kinh doanh trò chơi có thưởng tại King Club.

Bên trong nơi đánh bạc tại King Club trong khách sạn Pullman, thời điểm công an bắt quả tang năm 2024.

Dù pháp luật quy định chỉ người nước ngoài được chơi trò chơi có thưởng nhưng vì lợi nhuận, Kim In Sung vẫn cho người Việt Nam vào đánh bạc tại King Club.

Cơ quan tố tụng cáo buộc băng nhóm của Kim In Sung đã tổ chức đánh bạc trái phép với tổng số tiền gần 107 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng) và ông ta hưởng lợi bất chính 9,2 triệu USD.

Hành vi bị phát hiện vào ngày 22/6/2024, khi Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an bắt quả tang. Công an khi đó thu giữ 40 máy trò chơi Slot; 2 máy Roulette, 1 máy Baccarat; gần 13 tỷ đồng; hơn 1,1 triệu USD; 22 triệu Won; 6,4 triệu Yên Nhật…

Theo hồ sơ, một trong những đồng phạm của Kim In Sung trong hành vi “Tổ chức đánh bạc” là Nguyễn Đình Lâm (SN 1954), Phó tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng.

Bị can Lâm khai, chủ thực sự của Công ty Việt Hải Đăng là ông Võ Văn Hồng (SN 1956, ở Ba Đình cũ, Hà Nội). Lâm từng nhận 400.000 USD từ phía Kim In Sung, là tiền trả cho chi phí kinh doanh tại King Club rồi chuyển toàn bộ cho ông Hồng. Tuy nhiên, không có tài liệu, chứng cứ chứng minh việc này.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an nhận được đơn của ông N.Đ.Đ. (SN 1968, ở Cát Linh, Hà Nội), tố cáo bị can Nguyễn Đình Lâm và ông Võ Văn Hồng có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” 5,577 triệu USD.

Cụ thể, ông Đ. cho hay từng đặt cọc số tiền trên để mua 49% Cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng và sở hữu 100% chỉ nhánh Câu lạc bộ OV TP.HCM ở địa chỉ Khách sạn Equatorial, số 242 Trần Bình Trọng, thuộc Công ty Việt Hải Đăng.

Về việc này, Nguyễn Đình Lâm khai từng cùng ông Hồng bàn bạc, ký thỏa thuận việc bán cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng và Câu lạc bộ OV TP.HCM cho ông Đ.; giá trị thỏa thuận là 11,1 triệu USD, đặt cọc 3 triệu USD.

Sau đó, bị can Lâm được ông Hồng nhờ nhận tiền đặt cọc của ông Đông nhiều lần để đưa cho lại ông Hồng nhưng vẫn chưa đủ số tiền đã cam kết. Ông Hồng đã gia hạn nhiều lần và yêu cầu ông Đ. ký cam kết, nếu không nộp đủ tiền thì phải chịu mất toàn bộ tiền đã đặt cọc.

Ông Trần Văn Long, Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, khai không biết việc mua bán cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng, Câu lạc bộ OV TP.HCM giữa bị can Lâm, ông Hồng với ông Đ.

Đến nay, ông Đ. và các cá nhân có liên quan chưa cung cấp các tài liệu gốc gồm bản thỏa thuận nguyên tắc, các giấy biên nhận tiền, các bản cam kết, các giấy tờ, tài liệu thỏa thuận khác có liên quan). Do đó, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an chưa đủ tài liệu, căn cứ đánh giá, kết luận nên đã tách ra để xem xét, xử lý sau.

Với nội dung này, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an giải quyết theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017 (giữ viện tối cao với các Bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) về việc “Phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố”.