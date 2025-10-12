Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 12/10/2025 13:37 GMT+7

Hải Phòng đề xuất đầu tư 1.000 tỷ để cải tạo, nâng cấp kè bờ sông nào, sau sáp nhập tỉnh Hải Dương?

Tiến Đạt Chủ nhật, ngày 12/10/2025 13:37 GMT+7
Giai đoạn 2026-2030, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất UBND thành phố Hải Phòng bố trí 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn để cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt (con sông chảy qua địa phận 2 tỉnh Hưng Yên, Hải Dương trước đây).
Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa đề xuất UBND thành phố Hải Phòng đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Theo đó, sẽ thực hiện nạo vét lòng sông; đầu tư xây dựng tuyến kè, đường dạo, đường giao thông, hạ tầng cảnh quan, hệ thống thu gom nước thải dọc tuyến sông Sặt đoạn từ cầu Phú Tảo đến cầu Cất.

Việc đầu tư dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần tăng khả năng trữ nước, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, bảo đảm cao trình thiết kế kênh mương, tạo cảnh quan môi trường.

Theo quy hoạch hệ thống Bắc Hưng Hải cao trình bờ sông chống lũ nội đồng (+3.24 m); cao trình mặt đê sông Sặt một số đoạn chưa bảo đảm yêu cầu.

Cây bẹo thực ra là cây gì mà ví như "linh hồn" chợ nổi miền Tây?

Thành phố Hải Phòng dự kiến bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn để cải tạo, nâng cấp sông Sặt trong thời gian tới.

Thả lưới mùa nước son ở An Giang (gồm cả tỉnh Kiên Giang trước đây), dính cá đồng vô số, dân làm món gì mà cả làng mê?

Trong đó đoạn gần cầu Cất bị bồi lắng không bảo đảm trữ nước, giao thông thủy. Hai bên bờ kênh đoạn gần cầu Cất bị lấn chiếm, gây ô nhiễm môi trường nước, mất mỹ quan đô thị.

Nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư chảy trực tiếp vào nguồn nước sông Sặt.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng được đề xuất đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, với tổng kinh phí dự kiến 1.000 tỷ đồng.

Nhiều đoạn sông Sặt (chảy qua địa phận tỉnh Hải Dương trước đây, nay là Hải Phòng sau sáp nhập) dự kiến sẽ được thành phố bố trí vốn đầu tư cải tạo, nâng cấp.

Theo: Báo Hải Phòng

