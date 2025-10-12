HLV Patrick Kluivert gửi tâm thư, chia tay ĐT Indonesia?
HLV Patrick Kluivert đã viết một bức thư ngỏ gửi đến người hâm mộ, trong đó ông nhận toàn bộ trách nhiệm sau khi ĐT Indonesia bị loại khỏi Vòng loại World Cup 2026.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa đề xuất UBND thành phố Hải Phòng đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.
Theo đó, sẽ thực hiện nạo vét lòng sông; đầu tư xây dựng tuyến kè, đường dạo, đường giao thông, hạ tầng cảnh quan, hệ thống thu gom nước thải dọc tuyến sông Sặt đoạn từ cầu Phú Tảo đến cầu Cất.
Việc đầu tư dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần tăng khả năng trữ nước, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, bảo đảm cao trình thiết kế kênh mương, tạo cảnh quan môi trường.
Theo quy hoạch hệ thống Bắc Hưng Hải cao trình bờ sông chống lũ nội đồng (+3.24 m); cao trình mặt đê sông Sặt một số đoạn chưa bảo đảm yêu cầu.
Trong đó đoạn gần cầu Cất bị bồi lắng không bảo đảm trữ nước, giao thông thủy. Hai bên bờ kênh đoạn gần cầu Cất bị lấn chiếm, gây ô nhiễm môi trường nước, mất mỹ quan đô thị.
Nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư chảy trực tiếp vào nguồn nước sông Sặt.
Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng được đề xuất đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, với tổng kinh phí dự kiến 1.000 tỷ đồng.
Ở tuổi ngoài 70, ông Trần Quang Thiều ở thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín (cũ) nay là xã Thường Tín, TP. Hà Nội vẫn giữ nguyên cốt cách chân chất, mộc mạc của người nông dân. Dù không có một tấm bằng đại học nào, ông lại được giới khoa học gọi là "Vua diệt chuột", "Giáo sư nhà nông" và từng được Hãng tin AFP của Pháp ca ngợi. Ông Thiều sẽ được trao tặng danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông tại Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2025 do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức tối 14/10 tới đây.