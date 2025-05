Hầm chui đầu tiên của nút giao An Phú hoàn thiện cơ bản, dự kiến thông xe cuối tháng 6

Công trình hầm chui của nút giao An Phú (TP.Thủ Đức) được xây dựng tại giao lộ Mai Chí Thọ – Đồng Văn Cống, đóng vai trò kết nối trực tiếp từ đại lộ Mai Chí Thọ đến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và cảng Cát Lái.

Hầm có chiều dài 480m, rộng khoảng 14m, hầm bao gồm 4 làn xe lưu thông hai chiều. Ảnh: Chinh Hoàng

Dài 480m, rộng khoảng 14m, hầm bao gồm 4 làn xe lưu thông hai chiều. Tổng vốn đầu tư cho hạng mục này lên đến 341 tỷ đồng.

Công trình đóng vai trò kết nối trực tiếp từ đại lộ Mai Chí Thọ đến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và cảng Cát Lái. Ảnh: HỒNG THẮM

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, dù phần lớn hạng mục kỹ thuật như thảm nhựa, kẻ vạch, chiếu sáng, lan can, dải phân cách và hệ thống biển báo đã hoàn tất từ cuối tháng 4, nhưng việc khai thác đã phải lùi sang cuối tháng 6 do trạm bơm thoát nước vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Khi đưa vào khai thác, hầm chui được kỳ vọng giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực An Phú – điểm nóng thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm. Ảnh: Chinh Hoàng

Nguyên nhân chính khiến tiến độ bị chậm là do điều kiện địa chất khu vực thi công phức tạp, mực nước ngầm cao, gây phát sinh nhiều vấn đề kỹ thuật trong quá trình lắp đặt trạm bơm. Được thiết kế với đoạn hầm kín sâu tới 18m so với mặt đường, công trình này đòi hỏi hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả để tránh tình trạng ngập úng khi mưa lớn, đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.

Các hạng mục kỹ thuật như thảm nhựa, kẻ vạch, chiếu sáng, lan can, dải phân cách và hệ thống biển báo đã hoàn tất từ cuối tháng 4. Ảnh: Chinh Hoàng

Hiện nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục hoàn thiện phía trên và hai bên hầm, đảm bảo công trình sẵn sàng vận hành đúng tiến độ mới. Khi đưa vào khai thác, hầm chui này sẽ góp phần giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực An Phú – điểm nóng thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Việc thông xe hầm sẽ cho phép phương tiện lưu thông liên tục từ hầm Thủ Thiêm qua Mai Chí Thọ đến cao tốc mà không cần dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ An Phú, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và nâng cao hiệu quả kết nối liên vùng.

Dự án nút giao An Phú được khởi công từ cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Ảnh: Chinh Hoàng

Cách đó khoảng 200m, một hầm chui khác thuộc cùng dự án hiện đang được đẩy nhanh thi công, đạt khoảng 70% khối lượng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Toàn bộ dự án nút giao An Phú được khởi công từ cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, quy mô ba tầng gồm các hầm chui hai chiều, hệ thống cầu vượt, đảo tròn trung tâm và tháp biểu tượng kiến trúc. Ngoài ra, các nhánh cầu được xây dựng bổ sung nhằm tăng cường khả năng kết nối giữa các hướng giao thông chính như đại lộ Mai Chí Thọ, đường Nguyễn Thị Định, Lương Định Của và Đồng Văn Cống.

Nút giao An Phú là cửa ngõ quan trọng dẫn vào khu vực Cát Lái – nơi đặt cảng container có sản lượng hàng hóa lớn nhất cả nước, với hơn 20.000 lượt xe lưu thông mỗi ngày. Khi hoàn thiện, toàn bộ dự án được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nút thắt hạ tầng kéo dài nhiều năm qua và góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông hiện đại, kết nối khu Đông với trung tâm thành phố và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.