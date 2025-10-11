Ông Trump: Mọi người đều mệt mỏi vì chiến tranh, hòa bình sẽ đến với Trung Đông

Tổng thống Donald Trump: Kế hoạch hòa bình sẽ có hiệu lực

Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng ông tin kế hoạch hòa bình ở Gaza sẽ có hiệu lực, vì các quốc gia tham gia và chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột này “đều mệt mỏi vì chiến tranh”.

“Tất cả bọn họ đều đã mệt mỏi vì chiến tranh rồi” - ông nói. “Đừng quên, các bạn đã có ngày 7/10 – một ngày kinh hoàng, 1.200 người thiệt mạng, nhưng Hamas đã mất 58.000 người. Đó là sự trả thù lớn. Mọi người đều hiểu điều đó”.

Theo Bộ Y tế Gaza, hơn 67.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu sau các cuộc tấn công do Hamas tiến hành hai năm trước.

“Tôi nghĩ tất cả bọn họ đều đã mệt mỏi vì chiến tranh. Và điều này thực sự mang lại hòa bình cho toàn bộ Trung Đông – không chỉ riêng Gaza. Gaza rất quan trọng, nhưng đây là hòa bình cho cả khu vực, và đó là một điều tuyệt vời” - Tổng thống Trump nói tiếp.

Israel bắt đầu rút quân, lệnh ngừng bắn có hiệu lực ở Gaza

Quân đội Israel cho biết lệnh ngừng bắn hiện đã có hiệu lực ở Gaza, khi các lực lượng rút lui theo thỏa thuận được chính phủ phê duyệt qua đêm.

Thỏa thuận quy định thời hạn 72 giờ để Hamas thả các con tin Israel, đổi lại gần 2.000 tù nhân và người bị giam giữ Palestine sẽ được trả tự do. Ngoài ra, 250 tù nhân an ninh Palestine đang thụ án chung thân hoặc án dài hạn cũng nằm trong danh sách phóng thích.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào 12 giờ trưa thứ Sáu (giờ địa phương).

“Quân đội đã bắt đầu bố trí dọc theo các tuyến triển khai mới để chuẩn bị cho thỏa thuận ngừng bắn và việc trả tự do cho con tin” - thông cáo của IDF nêu rõ. “Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Miền Nam vẫn được triển khai trong khu vực và sẽ tiếp tục loại bỏ mọi mối đe dọa trước mắt”.

Hàng chục nghìn người Palestine đang di chuyển từ phía nam Gaza về phía Thành phố Gaza. Một phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết quân đội vẫn sẽ hiện diện ở nhiều khu vực khác nhau tại Gaza, đồng thời cảnh báo người dân tránh xa họ.

Hai năm chiến tranh khép lại, ông Netanyahu chịu sức ép quốc tế

Đến trưa thứ Sáu, Israel tuyên bố lệnh ngừng bắn đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến ở Gaza kéo dài hai năm hai ngày. Israel xác nhận lực lượng nước này đã rút về tuyến ranh giới đã được thống nhất trong các cuộc đàm phán mà tất cả các bên tham gia đều ký kết.

Phát biểu lần đầu sau khi chính phủ phê chuẩn thỏa thuận, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định nhờ áp lực quân sự của Israel, “tất cả các mục tiêu của cuộc chiến đều có thể đạt được”. Tuy nhiên, ông đang phải đối mặt với áp lực quốc tế lớn, đặc biệt là từ đồng minh hàng đầu – Hoa Kỳ.

Tổng thống Donald Trump cho biết trong các phát biểu gần đây rằng ông Netanyahu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận thỏa thuận này. Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ đến Israel để tham dự lễ trao trả con tin trong những ngày tới.