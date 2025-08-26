Hàng chục người dân ở Gia Lai "vây kín" nhà chủ hụi đòi 2 tỷ đồng, công an vào cuộc xác minh

Ngày 26/8, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai cho biết, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường kiểm tra, xác minh và làm rõ vụ việc phản ánh đòi tiền hụi xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, hàng chục người dân đã kéo đến nhà bà N.T.K (SN 1978) ngụ tại thôn Hải Nam, phường Quy Nhơn Đông, để yêu cầu bà này hoàn trả số tiền hụi lên đến hơn 2 tỷ đồng mà họ đã đóng trong thời gian qua.

Theo người dân, bà K là “chủ hụi” đứng ra tổ chức dây hụi dưới hình thức huy động vốn trong cộng đồng. Ban đầu, hoạt động diễn ra khá suôn sẻ, các “con hụi” được hốt đúng kỳ, lãi suất trả sòng phẳng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà K liên tục viện lý do “ưu tiên người cần tiền hơn” để trì hoãn việc hốt hụi, trả tiền và dần mất liên lạc.

Những người dân ở Gia Lai tụ tập đòi 2 tỷ đồng tiền hụi. Sự việc đang được công an vào cuộc xác minh, làm rõ.

“Lúc đầu bà ấy nói do một người trong hụi cần tiền gấp nên cho hốt trước, rồi cứ như vậy lần lượt viện lý do khác để không trả. Giờ thì cả nhà đã dọn đi đâu mất, gọi điện cũng không nghe”, một người dân bức xúc nói.

Đến nay, bà K đã cùng gia đình âm thầm rời khỏi địa phương, không thanh toán tiền hụi với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Hiện, Công an phường Quy Nhơn Đông đã tiếp nhận đơn trình báo từ nhiều người dân là nạn nhân của vụ hụi. Lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ và lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật.

