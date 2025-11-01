Hàng loạt cửa hàng vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đóng cửa

Theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, lúc 11 giờ, ngày 1/11, tại tuyến đường Lê Hoàn ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, nơi tập trung nhiều tiệm vàng nổi tiếng như Kim Chung, Kim Liên, Lan Hương… bất ngờ đóng cửa, một số tiệm vàng còn dán thông báo xin nghỉ bán hàng.

Ngày 1/11/2025, một số cửa hàng vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đồng loạt đóng cửa.

Đáng chú ý, trước đây, các cửa hàng buôn bán vàng trên phố Lê Hoàn này luôn rất nhộn nhịp khi hằng ngày có hàng nghìn lượt khách hàng đến giao dịch. Thế nhưng, chỉ sau một ngày lực lượng công an xuất hiện ngăn đường, thực thi nhiệm vụ trên đoạn đường này, thì nhiều tiệm vàng đã bất ngờ đóng cửa, nghỉ bán hàng.

Trước đó, Khoảng 9 giờ 30, ngày 31/10, theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, có rất đông lực lượng trong trang phục cảnh sát cơ động, CSGT đã có mặt và phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) trước nhiều tiệm vàng.

Trước đó, Khoảng 9 giờ 30, ngày 31/10, theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, có rất đông lực lượng trong trang phục cảnh sát cơ động, CSGT đã có mặt và phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) trước nhiều tiệm vàng và ngăn không cho người, phương tiện qua lại trên đoạn đường này. Phía bên trong khu vực phong tỏa, lực lượng chức năng xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng, thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ đứng xem.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa công bố lý do việc xuất hiện tại các cửa hàng vàng trước đó.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa công bố việc xuất hiện tại các cửa hàng vàng trước đó.

Hình ảnh một số tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa bất ngờ đóng cửa:

Tuyến phố Lê Hoàn nơi tập chung nhiều cửa hàng vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa.

Nhiều cửa hàng vàng đã đóng cửa.

Nhiều cửa hàng vàng sát nhau đồng loạt đóng cửa.

Một cửa hàng vàng dán giấy "xin nghỉ bán hàng".