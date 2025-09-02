Hàng ngàn người dân Cần Thơ tưng bừng dự chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Lời người vang mãi núi sông'

Ngoài điểm chính là Công viên Tây Đô, chương trình còn diễn ra tại 2 điểm kết nối là công viên Xà No (phường Vị Tân) và khu đô thị 5A (phường Phú Lợi).

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ phát biểu tại chương trình họp mặt và nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương trình họp mặt và nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh tại TP Cần Thơ có sự tham dự của nhiều nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, lãnh đạo qua các thời kỳ của TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố...



Chương trình họp mặt và nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại TP Cần Thơ.

Rất đông người dân tham dự tại điểm chính.

Mặc dù trời đôi lúc có mưa nhẹ nhưng người dân TP Cần Thơ vẫn đi tham dự chương trình họp mặt và nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh.

Đại diện giới trẻ TP Cần Thơ phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết, đây là dịp để cùng nhau ôn lại và càng thêm tự hào về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh, xác định rõ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và sự nghiệp xây dựng quê hương Cần Thơ nói riêng.

Nối tiếp truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất của quê hương, với vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa miền sông nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho TP Cần Thơ trong phát triển kinh tế, kết nối giao thông và hội nhập quốc tế, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của Vùng, nhất là về thương mại, dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục...

Đặc biệt, từ ngày 1/7 vừa qua, TP Cần Thơ cùng tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang hợp nhất thành một TP Cần Thơ mới với vị thế mới, tầm nhìn mới. Ngoài ra, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển.

Không khí tại Công viên Tây Đô, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ đêm 2/9.

Trước giờ diễn ra chương trình họp mặt và nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại TP Cần Thơ.

Theo ông Thanh, để phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, ý chí tự lực, tự cường, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân TP Cần Thơ quyết tâm thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể là triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, đặc biệt là Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ.



Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hình thành và những thành tựu nổi bật của thành phố thời gian qua; khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, kêu gọi, phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng và lợi thế, phấn đấu xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm vùng, là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp tích cực và nhiều hơn nữa vào thành tựu chung của cả nước.

Rất nhiều điểm du lịch, vui chơi, người dân chụp ảnh đón Quốc khánh 2/9.

Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “Về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát triển khoa học công nghệ, thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng và vận hành tốt chính quyền điện tử, đô thị thông minh, xã hội số, kinh tế xanh…

Không ngừng củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương phát triển toàn diện thành phố, đặc biệt là đối với một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ, đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố...

