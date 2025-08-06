Hàng quán điểm tâm ở TP.HCM, ai quản?

Một chủ tiệm ăn ở quận 5 (cũ) chia sẻ, chuyện chất lượng bữa điểm tâm chỉ mới đặt ra gần đây, khi TP.HCM công bố thành lập Sở An toàn thực phẩm. Vai trò của đơn vị quản lý chuyên môn này theo thực tế đời sống đúng là không hề đơn giản.

Bánh mì cụ Lý nằm ở góc quận 3 bắt mắt, thơm ngon. Ảnh: S.T

Ghi nhận thực tế hiện nay, kinh tế đầu tư càng chuyển biến bất lợi, người dân bản địa càng thu hẹp các nhu cầu chi tiêu sinh hoạt. Song bữa ăn sáng ở mỗi gia đình, mỗi cá nhân dường như không ai bỏ qua. Rất nhiều người nhìn nhận, thói quen sinh hoạt của người dân TP.HCM vẫn coi trọng bữa ăn sáng, dù áp dụng các chế độ ăn kiêng, thực dưỡng cũng không bỏ bữa điểm tâm.

Cho nên, không lạ gì khi mỗi ban mai, vỉa hè đường phố TP.HCM luôn xuất hiện các loại hàng quán, xe đẩy, quang gánh bán hàng điểm tâm. Thậm chí theo nhiều người, tình hình làm ăn khó khăn, nhiều mặt bằng bỏ trống, vỉa hè TP.HCM lại càng xuất hiện nhiều hàng ăn hơn.

Một quán bán bánh mì điểm tâm sáng ở TP.HCM

Tính phong phú ở bữa ăn sáng ở người dân thành phố là rất đa dạng. Có thể nói ít có thành phố nào có một hiện trạng điểm tâm phức hợp như ở TP.HCM. Gần như mọi món ăn ba miền, từ đồng bằng đến núi cao, từ rau củ quả đơn giản đến các món chế biến cầu kỳ, từ giá cả rất bình dân đến những thực đơn đắt tiền, cùng một lúc, một khu vực, đều hiện diện. Một cửa tiệm bán món ăn sang trọng mở cửa, phía trước cũng có vài gánh bán rong với đĩa xôi, cái bánh vài ngàn đồng. Người dân TP.HCM tùy theo khẩu vị, thói quen, mỗi lúc mỗi ngày lại có thể cho phép mình lựa chọn một món ăn khác biệt.

Điều đáng nói là hầu hết cơ sở, điểm bán ăn sáng đều chưa có được sự giám sát đảm bảo an toàn chất lượng và vệ sinh thực phẩm. Đây cũng là vấn nạn của các đô thị lớn, nhưng với TP.HCM lại càng nổi cộm. Tính chất sôi động, khẩn trương ở thành phố này luôn buộc mọi người tranh thủ chọn bữa điểm tâm nhanh gọn nhất, đồng nghĩa với hiện trạng các cơ sở cung cấp bữa ăn sáng sẽ khó bảo đảm chất lượng và nhất là an toàn vệ sinh.

Cơm tấm là món điểm tâm sáng nhiều người yêu thích

Những xe phở, gánh bún dùng “nước cốt” nấu sẵn chứa trong các thùng sơn, xô nhựa. Những mâm xôi, hàng bánh ngọt… đặt ở vỉa hè nhếch nhác. Những hộp cơm trộn, rau quả sấy… lưu giữ nhiều ngày ở thùng lạnh. Tất cả những món ăn buổi sáng ấy, đều đang được chào bán trên vỉa hè TP.HCM mỗi sớm mà thiếu đi sự kiểm soát, giám sát của cơ quan chức năng. Thậm chí càng là những món ăn “nhà làm”, “tự chế biến”, tính nghiêm ngặt về bảo quản chất lượng và an toàn thực phẩm càng bị thả lỏng.

Theo một doanh nghiệp cung cấp thực phẩm công nghiệp, áp lực kiểm soát và quản lý cho Sở An toàn thực phẩm vì vậy rất lớn. Gần như không một cơ quan chức năng nào đủ sức đảm nhiệm nắm bắt thực tiễn cung ứng thực phẩm như vậy, dù chỉ với bữa ăn sáng ở người dân thành phố. Vậy giải pháp đặt ra sẽ là gì, nếu không phải hệ thống truyền thông, tuyên tuyền mạnh mẽ, lan tỏa nhiều hơn, để người dân tự giác kiểm soát?

Bún bò Huế

Doanh nghiệp hiến kế, ngành quản lý chức năng nên có những chương trình vận động, kết hợp chính quyền cơ sở nhắc nhở các đơn vị thực phẩm tuân thủ các nguyên tắc cần thiết. Có nên ban hành tem an toàn chất lượng mà các hộ kinh doanh, từng cơ sở cung cấp thức ăn cần đăng ký sử dụng, không theo nghĩa hợp thức hàng hóa bán ra, mà là xác lập nhận thức, chịu trách nhiệm của người bán về chất lượng hàng hóa?

Câu hỏi quản lý một bữa điểm tâm cho người dân TP.HCM vì thế vẫn đang đặt ra đầy cấp thiết mà vẫn rất khó trả lời.



