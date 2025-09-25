Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ năm, ngày 25/09/2025 16:33 GMT+7

Hành trình chinh phục côn nhị khúc của Lý Tiểu Long diễn ra như thế nào?

+ aA -
Tùng Lâm (Theo Người Đưa Tin) Thứ năm, ngày 25/09/2025 16:33 GMT+7
Hình ảnh của Lý Tiểu Long trên phim ngoài những đòn quyền cước mạnh mẽ và nhanh như chớp, huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long còn nổi tiếng với kỹ năng múa côn điêu luyện. Đằng sau việc Lý Tiểu Long sử dụng vũ khí này là câu chuyện đầy thú vị.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Côn nhị khúc – Biểu tượng đặc trưng của Lý Tiểu Long

Không chỉ được biết đến với khả năng thực chiến xuất sắc, Lý Tiểu Long còn gây ấn tượng bởi những cú đá liên hoàn và sự di chuyển linh hoạt. Đặc biệt, ông đã khiến khán giả trên toàn thế giới mê mẩn với kỹ năng sử dụng côn nhị khúc một cách thành thạo. Lần đầu tiên ông mang côn nhị khúc lên màn ảnh vào năm 1972, người xem không khỏi trầm trồ trước những động tác múa côn "như máy".

Lý Tiểu Long đã khiến khán giả trên toàn thế giới mê mẩn với kỹ năng sử dụng côn nhị khúc một cách thành thạo.

Theo Screenrant, ban đầu, Lý Tiểu Long không mấy quan tâm đến việc sử dụng vũ khí. Ông thậm chí không có ý định kết hợp vũ khí vào phong cách chiến đấu của mình. Thế nhưng, côn nhị khúc nhanh chóng trở thành một biểu tượng đặc trưng trong các bộ phim của ông. Lý Tiểu Long đã sử dụng côn nhị khúc trong 4 trên 5 bộ phim võ thuật nổi tiếng, để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.

Theo tạp chí Black Magazine, côn nhị khúc có nguồn gốc từ công cụ làm nông, được sử dụng tại nhiều quốc gia như Philippines, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản. 

Kỹ năng sử dụng côn của Lý Tiểu Long được cho là chịu ảnh hưởng từ tabak-toyok của Philippines. Tuy nhiên, một số nguồn khác, như Screenrant lại cho rằng, côn nhị khúc có xuất xứ từ Okinawa với lịch sử hơn 400 năm.

Côn nhị khúc nhanh chóng trở thành một biểu tượng đặc trưng trong các bộ phim của Lý Tiểu Long. Ảnh: Sưu tầm.

Trước thập niên 1970, các nhân vật trong phim võ thuật chủ yếu sử dụng kiếm dài. Phải đến khi Lý Tiểu Long xuất hiện trong bộ phim "Tinh Võ Môn" năm 1971, côn nhị khúc mới được đưa lên màn ảnh và dần trở thành biểu tượng văn hóa.

Lý Tiểu Long, người sáng lập "Triệt Quyền Đạo", từng là học trò của võ sư Diệp Vấn – chuyên về Vịnh Xuân quyền. Tuy nhiên, Diệp Vấn chưa từng sử dụng côn nhị khúc. Vậy Lý Tiểu Long học tuyệt kỹ này từ đâu? Câu trả lời nằm ở Dan Inosanto – một võ sĩ người Mỹ gốc Philippines, đồng thời là học trò, bạn và cũng là người thầy của Lý Tiểu Long.

Cao thủ Đông Nam Á dạy côn cho Lý Tiểu Long và trận chiến kinh điển trên màn ảnh

Chính Dan Inosanto, cao thủ người Philippines, đã dạy côn nhị khúc (nunchaku) cho Lý Tiểu Long. Hai người gặp nhau vào năm 1964 ở giải giải vô địch karate quốc tế lần thứ nhất ở Long Beach, California. 

Đây cũng là nơi là Lý Tiểu Long đã trình diễn tuyệt kỹ "cú đấm 1 inch" trứ danh của mình và màn chống đẩy bằng 2 ngón tay. Sau đó, Dan Inosanto đã trở thành học trò của Lý Tiểu Long cũng như huấn luyện ông về côn nhị khúc.

Dan Inosanto (người bên trái) là người dạy côn cho Lý Tiểu Long. Ảnh: Sưu tầm.

Inosanto nhớ lại trong bộ phim tài liệu "I Am Bruce Lee" năm 2012: "Lúc đầu Lý Tiểu Long nghĩ vũ khí đó là một thứ vô giá trị". Có lẽ Inosanto không ngờ rằng sau này, chính Lý Tiểu Long đã học sử dụng côn nhị khúc rất nhanh.

"Trong 3 tháng, Lý Tiểu Long đã vung côn nhị khúc thành thạo tới mức như ông ấy đã sử dụng nó cả đời vậy", Dan Inosanto tiết lộ.

Theo Screenrant, côn nhị khúc là một vũ khí rất khó để thành thạo, nhưng chính điều này lại khiến khán giả ngưỡng mộ Lý Tiểu Long khi ông sử dụng chúng một cách điêu luyện trong các bộ phim.

Lý Tiểu Long và Dan Inosanto trong bộ phim "Game of Death" (Tử Vong Du Hý)

Lần đầu tiên Lý Tiểu Long sử dụng côn nhị khúc trên màn ảnh là trong bộ phim "Tinh Võ Môn" (1971), nơi ông dùng vũ khí này để hạ gục hàng loạt đối thủ Nhật Bản.

Cảnh tượng ấy đã trở thành biểu tượng trong dòng phim võ thuật. Ông tiếp tục sử dụng côn nhị khúc trong các phim "Mãnh Long Quá Giang" (1972) và "Long Tranh Hổ Đấu" (1973).

Một trong những trận đấu nổi tiếng nhất là màn giao chiến giữa Lý Tiểu Long và Dan Inosanto trong bộ phim "Tử Vong Du Hý". 

Cảnh này được đánh giá là một trong những trận chiến kinh điển nhất trong lịch sử phim võ thuật. Trận đấu kéo dài hơn 3 phút, khi cả hai võ sư sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau.

Dan Inosanto bắt đầu với đôi gậy Kali, sau đó chuyển sang côn nhị khúc, trong khi Lý Tiểu Long từ gậy tre chuyển sang côn nhị khúc để kết thúc trận chiến. Màn đọ sức đã thể hiện kỹ năng của hai người và phản ánh triết lý chiến đấu của Lý Tiểu Long về khả năng linh hoạt trong tư duy và kỹ thuật.

Nhắc đến Lý Tiểu Long là người hâm mộ nghĩ ngay đến côn nhị khúc. Ảnh: Internet.

Hình ảnh Lý Tiểu Long với côn nhị khúc đã trở thành biểu tượng trong lòng người hâm mộ. Năm 2013, một cặp côn nhị khúc mà Lý Tiểu Long sử dụng trong "Tử Vong Du Hý" đã được đấu giá thành công với mức giá 70.000 USD, minh chứng cho sức ảnh hưởng lâu dài mà ông để lại.

Theo: Theo Người Đưa Tin

Tham khảo thêm

Vua sòng bạc Hà Hồng Sân: Là anh em họ với Lý Tiểu Long

Vua sòng bạc Hà Hồng Sân: Là anh em họ với Lý Tiểu Long

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hoàng đế Khang Hi tặng tiến sĩ nước Việt Hà Tông Mục 3 chữ “Nhược Xung thiên”, ý nghĩa là gì?

Do đối đáp, ứng xử thông minh, Hà Tông Mục được vua Khang Hi rất trọng nể, tự tay viết ba chữ “Nhược Xung thiên”, nghĩa là khen ngợi tính khiêm nhường, trí tuệ thông minh, chí khí cao cả.

Đường vợ con rắc rối của vua Khải Định

Đông Tây - Kim Cổ
Đường vợ con rắc rối của vua Khải Định

Càn Long đối xử thế nào với 2 vị tướng xin phụ nữ và binh sĩ?

Đông Tây - Kim Cổ
Càn Long đối xử thế nào với 2 vị tướng xin phụ nữ và binh sĩ?

5 bà vợ của hoàng đế Phổ Nghi trải qua cuộc đời bi kịch ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ
5 bà vợ của hoàng đế Phổ Nghi trải qua cuộc đời bi kịch ra sao?

Ai đã lệnh ám sát Uông Tinh Vệ - nguyên Chủ tịch nước của Trung Hoa dân quốc tại Hà Nội?

Đông Tây - Kim Cổ
Ai đã lệnh ám sát Uông Tinh Vệ - nguyên Chủ tịch nước của Trung Hoa dân quốc tại Hà Nội?

Đọc thêm

Tìm thấy xe bán tải cùng 3 người đàn ông mất tích tại Lào Cai
Tin tức

Tìm thấy xe bán tải cùng 3 người đàn ông mất tích tại Lào Cai

Tin tức

Trưa nay 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy chiếc xe bán tải chở 3 người đàn ông bị mất tích từ ngày 29/9.

Quảng Trị khởi công 3 dự án hơn 38.000 tỷ đồng: Bước khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới ở tỉnh này
Kinh tế

Quảng Trị khởi công 3 dự án hơn 38.000 tỷ đồng: Bước khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới ở tỉnh này

Kinh tế

Ngày 2/10, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động 3 dự án đô thị quy mô lớn gồm: Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ, Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới và Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ với tổng vốn đầu tư hơn 38.000 tỷ đồng. Đây là sự kiện đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

LĐBĐ Malaysia “đe doạ” FIFA
Thể thao

LĐBĐ Malaysia “đe doạ” FIFA

Thể thao

Sau khi đổ lỗi cho Indonesia, báo chí Malaysia chuyển sang đổ lỗi của LĐBĐ Việt Nam (VFF) vì báo cáo sai phạm lên LĐBĐ thế giới (FIFA).

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV ra mắt
Tin tức

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV ra mắt

Tin tức

Đại hội Đảng bộ Quân đội bầu 48 đại biểu cùng với 16 đại biểu đương nhiên đang công tác trong quân đội để đại diện cho hơn 27 vạn đảng viên trong quân đội, tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ khoa xuất sắc được hiệu trưởng vinh danh, bật mí kế hoạch để có tương lai phát triển
Xã hội

Thủ khoa xuất sắc được hiệu trưởng vinh danh, bật mí kế hoạch để có tương lai phát triển

Xã hội

Nguyễn Thị Khánh Linh và La Lan Kha - 2 thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Thăng Long đã chia sẻ quyết tâm học tập tốt để ra trường được làm công việc yêu thích.

Ninh Dương Lan Ngọc vấp tranh cãi về trang phục
Văn hóa - Giải trí

Ninh Dương Lan Ngọc vấp tranh cãi về trang phục

Văn hóa - Giải trí

Chiếc áo crop top cắt xẻ táo bạo của Ninh Dương Lan Ngọc đang vấp ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Ai mới là “cha đẻ” của giày cao gót?
Đông Tây - Kim Cổ

Ai mới là “cha đẻ” của giày cao gót?

Đông Tây - Kim Cổ

Giày cao gót – biểu tượng quyến rũ của phái đẹp hôm nay – từng gắn liền với những kỵ binh Ba Tư trên lưng ngựa và cả vị vua quyền lực Louis XIV của nước Pháp. Vậy ai mới thực sự là “cha đẻ” của đôi giày đã làm thay đổi lịch sử thời trang và địa vị xã hội này?

Con cua đinh 'khổng lồ', con ếch diễn xiếc, con chồn hương leo lên vai người, khu du lịch Cồn Sơn ở Cần Thơ hút khách
Nhà nông

Con cua đinh "khổng lồ", con ếch diễn xiếc, con chồn hương leo lên vai người, khu du lịch Cồn Sơn ở Cần Thơ hút khách

Nhà nông

Khách tham quan Cồn Sơn, TP Cần Thơ, thích thú với trải nghiệm ngắm nhìn con cua đinh "khổng lồ"-ba ba Nam bộ, nặng 54kg, con ếch biểu diễn xiếc, con chồn hương leo trèo trên vai người. Đây là những cách làm mới của các thành viên thuộc hợp tác xã du lịch Cồn Sơn Xanh, khiến du khách vô cùng thích thú.

Đà Nẵng vận hành chính quyền 2 cấp, phát sinh tình trạng thừa thiếu nhân sự giữa các xã, phường
Tin tức

Đà Nẵng vận hành chính quyền 2 cấp, phát sinh tình trạng thừa thiếu nhân sự giữa các xã, phường

Tin tức

Đà Nẵng vận hành chính quyền 2 cấp, phát sinh tình trạng thừa thiếu nhân sự giữa các xã, phường, thông tin được tổng hợp sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận trách nhiệm về 'sự lúng túng' trong ứng phó thiên tai cực đoan
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận trách nhiệm về "sự lúng túng" trong ứng phó thiên tai cực đoan

Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng gửi thư động viên, chia sẻ và nhận trách nhiệm về "sự lúng túng" trong ứng phó thiên tai cực đoan.

Xem trực tiếp Eastern FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Eastern FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?

Thể thao

Eastern FC vs Thép xanh Nam Định diễn ra vào lúc 17h00 ngày 2/10 ở vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026. Vậy NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp trận đấu này trên kênh nào?

Dự án đường 2 đầu cây cầu 200 tỷ đồng ở Quảng Trị gặp khó
Kinh tế

Dự án đường 2 đầu cây cầu 200 tỷ đồng ở Quảng Trị gặp khó
5

Kinh tế

Dự án đường 2 đầu cầu An Lạc (cầu dây văng sông Hiếu) đang gặp nhiều vấn đề khó, trong đó thiếu kinh phí GPMB cần được quan tâm tháo gỡ.

Điều tra nghi án vợ sát hại chồng ở Đà Nẵng
Pháp luật

Điều tra nghi án vợ sát hại chồng ở Đà Nẵng
11

Pháp luật

Thương lấy 1 cái khăn tắm, dùng dao cắt xé thành 2 mảnh để cột hai chân và hai tay của người chồng lại. Sau đó, Thương lấy đoạn một đoạn dây dù màu xanh tròng vào cổ người chồng rồi siết đến chết.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi để sát thực tiễn hơn
Tin tức

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi để sát thực tiễn hơn

Tin tức

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở TP.HCM, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí khẳng định Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi, bảo đảm sát thực tiễn, giải quyết tranh chấp và đáp ứng yêu cầu phát triển.

Không làm chủ công nghệ lõi, doanh nghiệp Việt mãi phụ thuộc
Năng lượng mới

Không làm chủ công nghệ lõi, doanh nghiệp Việt mãi phụ thuộc

Năng lượng mới

Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải nhập khẩu máy móc, dây chuyền và phần mềm điều khiển từ nước ngoài. Sự lệ thuộc này khiến chi phí đầu tư tăng cao, khó khăn trong bảo trì, nâng cấp, đồng thời làm giảm tính linh hoạt trong sản xuất và khả năng ứng phó với nhu cầu thị trường.

Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan và tối hậu thư gửi cho Nga
Điểm nóng

Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan và tối hậu thư gửi cho Nga

Điểm nóng

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw rằng, cuộc chiến ở Ukraine cũng là cuộc xung đột của Ba Lan.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại: Đà Nẵng có thể trở thành hình mẫu kinh tế bền vững
Kinh tế

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại: Đà Nẵng có thể trở thành hình mẫu kinh tế bền vững

Kinh tế

Phát biểu tại Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu – Đà Nẵng 2025 sáng 2/10, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Lê Hoàng Tài nhấn mạnh Đà Nẵng có tiềm năng trở thành hình mẫu phát triển kinh tế sáng tạo, hiện đại và bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

TP.HCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu vượt gần 7km trên trục Bắc - Nam
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu vượt gần 7km trên trục Bắc - Nam

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc cho hạng mục cầu vượt tuyến chính thuộc Dự án nâng cấp đường trục Bắc – Nam, đoạn nối từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành (nay là đường Nguyễn Hữu Thọ).

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi 'bất thường' ở Hà Tĩnh
Tin tức

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi "bất thường" ở Hà Tĩnh

Tin tức

Sau bão số 10 (Bualoi), hai cột điện bê tông trên tuyến 35kV tại xã Xuân Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) gãy đổ, lộ lõi thép "lạ" gồm thép vằn và sắt hộp rỗng ruột, khiến dư luận xôn xao về chất lượng. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã lên tiếng, phối hợp công an điều tra làm rõ.

Loại củ “nhà nghèo” ăn vào sáng mắt, cải thiện tiêu hoá, đừng luộc hay nướng, đem làm bánh cực ngon
Gia đình

Loại củ “nhà nghèo” ăn vào sáng mắt, cải thiện tiêu hoá, đừng luộc hay nướng, đem làm bánh cực ngon

Gia đình

Ăn loại củ này có thể giảm đau đầu, cải thiện tiêu hóa, chữa tiêu chảy, tăng thị lực, hạn chế giun sán và tăng năng lượng.

Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đêm tân hôn với vợ kém 40 tuổi
Xã hội

Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đêm tân hôn với vợ kém 40 tuổi

Xã hội

Một cụ ông 75 tuổi tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vừa kết hôn với người vợ kém mình 40 tuổi, nhưng bất ngờ qua đời chỉ vào sáng hôm sau. Sự việc gây chấn động dư luận địa phương và làm dấy lên nhiều nghi vấn xung quanh cái chết đột ngột này.

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương
Tin tức

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương

Tin tức

Sáng 2/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bước vào ngày làm việc thứ nhất.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề
Xã hội

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề

Xã hội

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay, gần đây xảy ra một số vụ việc vi phạm các quy định trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, sự an toàn của người bệnh, tạo bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tới uy tín của ngành Y tế...

Hà Nội: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân xã Quang Minh, sẽ khám miễn phí cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm
Tin tức

Hà Nội: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân xã Quang Minh, sẽ khám miễn phí cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm

Tin tức

Sáng 2/10, xã Quang Minh (Hà Nội) chính thức phát động chương trình khám, quản lý sức khỏe toàn dân năm 2025, với mục tiêu bao phủ toàn bộ hơn 63.000 người dân trên địa bàn.

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình), thực hư thế nào?
Nhà nông

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình), thực hư thế nào?

Nhà nông

Một con hổ đang đi lang thang trong khu rừng ở một xóm ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình trước đây, là thông tin đang gây xôn xao mạng xã hội. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc xác minh thông tin một cá thể hổ xuất hiện ở xã Ngọc Sơn...

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á
Thể thao

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á

Thể thao

Sau khi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc mang về 2 huy chương vàng (HCV) tại Giải bơi vô địch châu Á 2025 diễn ra ở Ấn Độ, bố mẹ anh tại quê nhà Tuyên Hóa (Quảng Trị) đã không giấu được niềm tự hào, xúc động khi con trai tiếp tục làm nên lịch sử cho thể thao nước nhà.

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày
Xã hội

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày

Xã hội

Bộ Nội vụ chính thức trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hàng tuần.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo

Tin tức

Trong số các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, địa phương này phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Văn hóa - Giải trí

Loạt phim truyền hình “Hãy để tôi tỏa sáng” trở thành hiện tượng trên nền tảng Tecent Video trong năm 2025, trong khi bản điện ảnh “Tâm sự của Kiều Nghiên” từng công chiếu năm 2024 lại gây thất vọng.

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang
Tin tức

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang

Tin tức

Sáng 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

2

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

3

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

4

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

5

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”