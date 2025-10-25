Liên minh châu Âu vẫn đang bất đồng về vấn đề tịch thu tài sản của Nga. Ảnh Pravda

"Ông Putin sẽ không bao giờ từ bỏ số tiền hàng tỷ đô la này. Ông ấy sẽ coi đây là một hành động chiến tranh và sẽ giáng một đòn nghiêm trọng vào Bỉ. Nó sẽ gây tổn thương. Rất tổn thương. Và có lẽ, để trả đũa, Putin sẽ tịch thu 200 tỷ đô la tài sản của phương Tây tại Nga", ông Francken viết trên mạng xã hội X.

Bộ trưởng nhấn mạnh rằng trong trường hợp như vậy, không chỉ tiền của người gửi tiền Bỉ bị ảnh hưởng: bước đi này cũng sẽ ảnh hưởng đến tài sản của các quốc gia lớn như Mỹ, Đức và Pháp.

Franken cảnh báo rằng việc cung cấp khoản vay cho Ukraine bằng số tiền này sẽ tạo ra tiền lệ có thể gây ra hậu quả vô cùng to lớn.

"Nếu biết rằng tiền của các ngân hàng nhà nước không còn có thể được gửi an toàn vào một tổ chức trung lập như Euroclear, thì ai dám làm như vậy?", ông giải thích.

Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng số tiền này sẽ không được dùng để tái thiết Ukraine mà để tiếp tục chiến tranh.

Hôm trước, các nước EU tại hội nghị thượng đỉnh đã không đạt được thỏa thuận về đề xuất của EC về việc sử dụng tài sản của Nga cho nhu cầu của Kiev. Tuy nhiên, trong kết luận bằng văn bản, họ đã nhất trí rằng "theo luật pháp EU, tài sản của Nga nên được giữ nguyên" cho đến khi xung đột kết thúc và Ukraine nhận được bồi thường thiệt hại.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa cho biết ông dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định về việc sử dụng tài sản của Nga vào tháng 12, đồng thời gọi việc tịch thu tiền là "theo luật pháp Châu Âu và quốc tế".

Thủ tướng Bỉ Bart de Wever sau đó đã kêu gọi Liên minh châu Âu chuẩn bị ứng phó với các vụ kiện từ các công ty phương Tây có nguy cơ mất tiền ở Nga nếu nước này trả đũa việc sử dụng tài sản có chủ quyền của mình.

Tình hình với các quỹ bị đóng băng

Sau khi chiến dịch đặc biệt được triển khai, EU và các nước G7 đã phong tỏa gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga. Hơn 200 tỷ euro đang được nắm giữ tại EU, chủ yếu trong các tài khoản tại Euroclear , một trong những hệ thống thanh toán bù trừ lớn nhất thế giới.

Vào cuối tháng 8, ấn phẩm Welt am Sonntag đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ Ủy ban châu Âu, rằng EU đã chuyển 10,1 tỷ euro cho Kiev từ số tiền thu được từ các quỹ bị đóng băng của Ngân hàng Nga từ tháng 1 đến tháng 7.

Vào tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất cung cấp cho Ukraine một khoản vay mới bằng cách sử dụng tài sản bị đóng băng. Bà nhấn mạnh rằng Kiev sẽ chỉ có nghĩa vụ trả nợ nếu Moscow trả "tiền bồi thường". Tuy nhiên, Liên minh Châu Âu chưa đạt được thỏa thuận nào về vấn đề này.

Moscow đã nhiều lần gọi lệnh phong tỏa tài sản là hành vi trộm cắp, và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova bác bỏ ý tưởng Nga bồi thường là không thực tế. Đáp lại, Nga cũng áp đặt các hạn chế: tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài từ các quốc gia thù địch và thu nhập từ chúng được tích lũy trong các tài khoản đặc biệt "C". Chúng chỉ có thể được rút ra theo quyết định của một ủy ban đặc biệt của chính phủ.