Hậu vệ Vương Văn Huy và 2 trận đấu “ác mộng” cùng SLNA

Vòng 8 V.League 2025/2026, SLNA tiếp Đông Á Thanh Hoá trên sân Vinh. Đây được coi là trận cầu “6 điểm” và không bên nào muốn mình phải nhận kết quả bất lợi. Phút 31, khi thế trận đang diễn ra cân bằng, bàn thắng duy nhất của trận đấu bất ngờ đến.

Một tình huống phối hợp thiếu ăn ý giữa Vương Văn Huy, thủ môn Cao Văn Bình và trung vệ vào sân thay người Trần Nam Hải đã khiến cho hàng thủ SLNA sụp đổ. Người mắc lỗi lớn nhất trong pha bóng này là Vương Văn Huy khi anh xử lý thiếu dứt khoát, tạo cơ hội cho Rimario Gordon dễ dàng ghi bàn vào lưới trống.

Vương Văn Huy trong một trận đấu cùng SLNA. Ảnh: SLNA FC.

Đây là tình huống rất đáng tiếc bởi Vương Văn Huy vốn là cầu thủ thi đấu ổn định và bền bỉ nhất trong những mùa giải gần đây. Dù vậy, chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng đủ khiến đội bóng xứ Nghệ phải trả giá đắt. Trận đấu này khép lại với tỷ số chung cuộc 1-0 nghiêng về đội khách Đông Á Thanh Hoá.

Tới vòng 9 V.League 2025/2026, khi SLNA tới làm khách tại sân Hoà Xuân của SHB Đà Nẵng, Vương Văn Huy tiếp tục mắc sai lầm. Cụ thể ở phút 90+5, từ pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ 24 tuổi này, bóng đến chân các cầu thủ SHB Đà Nẵng trước khi được tạt vào để Kim Dong-su ghi bàn ấn định tỷ số hoà 1-1.

Vương Văn Huy đang có mùa giải thứ 4 khoác áo SLNA, dần trở thành cái tên quan trọng ở hành làng cánh trái. Kể từ đầu mùa, hậu vệ chỉ cao 1m63 này đã ra sân cả 9 trận cho đội bóng xứ Nghệ. Mùa trước, anh cũng có tới 24 lần ra sân tại V.League, còn mùa 2023/2024, số lần ra sân của Vương Văn Huy là 23.

Tuy vậy, trong gần 4 mùa giải đã qua, Vương Văn Huy không ít lần mắc những sai sót nghiêm trọng. Đỉnh điểm như ở vòng 7 V.League 2023/2024, hậu vệ cánh trái này có pha đá phản lưới nhà từ khoảng cách từ giữa sân đúng phút 90+1, khiến SLNA nhận thất bại 0-1 trên sân Thống Nhất trước CLB TP.HCM...