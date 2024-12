Hé lộ bí mật khiến Võ Tắc Thiên thường xuyên xuống mật thất trước khi ngủ

Vào thời cổ đại, người có thể trở thành Hoàng đế là người có năng lực vượt trội hơn người thường, hoặc có khả năng nhẫn nại phi thường, hoặc cũng có dã tâm tàn nhẫn mà người thường không thể sánh được.

Võ Tắc Thiên, nữ Hoàng đế duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, cuộc sống riêng của bà có nhiều giai thoại và cũng có nhiều điều khiến người đời sau cảm thấy rất đáng sợ.

Ảnh minh hoạ.

Truyện kể lại rằng Võ Tắc Thiên có một bí mật, bà thường đến một mật thất trước khi đi ngủ mỗi đêm, nhưng thói quen này đã tiết lộ một khía cạnh hoàn toàn khác về bà, mà thế nhân không hề hay biết.

Ở một quốc gia, nơi mà địa vị của người phụ nữ vô cùng thấp, cần phải dựa dẫm vào đàn ông mới có thể sống sót như Trung Quốc thì Võ Tắc Thiên là một ngoại lệ.

Năm Trinh Quán thứ 11 (637), tháng 11, Đường Thái Tông Lý Thế Dân nghe nói Võ thị có tiếng xinh đẹp nên triệu Võ Thị vào cung, phong làm Tài nhân, cấp bậc thứ năm trong chín bậc thuộc hậu cung.

Lúc đó, mẹ bà là Dương Thị than khóc không thôi, bà cố gắng an ủi mẹ mình: "Cớ chi mẹ lại bảo gặp được Thiên tử không phải là phúc phận của con". Qua lời an ủi đó, Dương Thị đoán ra được chí lớn của con mình, nên thôi không khóc nữa.

Đường Thái Tông Hoàng đế có một con ngựa do Tây Vực tiến cống, tên là Sử Tử Thông. Con ngựa đó rất cao to và dữ dằn, không chịu cho ai cưỡi trên lưng cả. Lúc đó Võ Thị là cung thiếp hầu hạ, đã bảo rằng: "Thiếp có thể, chỉ cần 3 thứ, roi ѕắt, búa sắt và dao. Trước hết dùng soi sắt mà đánh bắt nó khuất phục; nếu không chịu thì dùᥒɡ búa ѕắt đánh vào đầu nó; còn nếu dùng búa sắt đánh vẫn không được thì dùng dao đâm chết nó đi, vì thứ không trị đượᴄ thì để làm gì". Đường Thái Tông Hoàng đế thấy hành động này thật tàn nhẫn nhưng vẫn khen Võ Mị vì kế sách đó.

Khi Đường Thái Tông ốm nặng, bên cạnh luôn có Võ Tắc Thiên và Lý Trị, nhưng cũng từ đó Võ Tắc Thiên và Lý Trị bắt đầu có cảm tình với nhau.

Khi Lý Thế Dân băng hà, Võ Tắc Thiên lúc đó vẫn chưa có con, đã đến chùa trở thành một nữ tu sĩ.

Năm 651 sau Công Nguyên, khi thời kỳ để tang của Lý Trị đã hết, Võ Tắc Thiên ngay lập tức được triệu vào cung bất chấp luân thường đạo lý. Kể từ đó, địa vị của bà ngày càng cao, từ trong hậu cung bước vào triều, bà càng nắm rõ mọi việc trong triều. Cuối cùng, ngay sau khi Lý Trị qua đời, bà trở thành nữ Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.

Theo giai thoại, Võ Tắc Thiên có một mật thất, bà không cho ai vào bên trong dù đó là người thân cận nhất. Mỗi lần vào, Võ Tắc Thiên ở trong đó rất lâu, ai cũng thắc mắc không biết trong đó có gì mà cuốn hút nữ Hoàng đế quyền lực đến vậy.

Sau khi Võ Tắc Thiên qua đời, mọi người mở mật thật và thấy rằng chỉ có một chiếc giường và ba bức tranh trong đó.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ Võ Tắc Thiên đều vào mật thất. Nguồn ảnh: soundofhope.

Trên bức tranh trang nghiêm là Phật Đà, Lý Thế Dân và Lý Trị. Hóa ra tối nào Võ Tắc Thiên cũng đến đây để kể những chuyện buồn, đầy thương tâm của mình. Trong mắt nhiều người, Võ Tắc Thiên là một người phụ nữ độc ác, trong mắt bà chỉ có tham vọng, muốn làm gì thì làm, kể cả bóp cổ con gái cho đến chết. Võ Tắc Thiên cũng đầy áp lực nên đêm nào bà cũng đến nhìn ba bức chân dung, mong có thể mang lại cho bà sự an ủi về tinh thần.

Có thể thấy, bên trong một Võ Tắc Thiên bá đạo uy quyền khắp thiên hạ kia vẫn tồn tại một trái tim và tâm hồn của một con người hướng niềm tin về Phật Pháp, một người phụ nữ luôn thương nhớ về hai người đàn ông từng cho mình cảm giác hạnh phúc.