Hé lộ đường đi của 21 tấn sáp Paraffin tiền tỷ “bốc hơi” trong doanh nghiệp

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa làm rõ rõ vụ trộm tài sản hàng tỷ đồng trong doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, ngày 21/7, Công ty TNHH Sinaran Việt Nam (KCN Đà Nẵng) phát hiện nhiều kiện sáp Paraffin – nguyên liệu sản xuất nến – bị tháo niêm phong, mất khoảng 21 tấn, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Hải khẩn trương điều tra, đến ngày 14/8 đã làm rõ 8 đối tượng liên quan, phần lớn là nhân viên và bảo vệ của chính công ty.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cầm đầu nhóm này là Mai Quốc Cường, Huỳnh Khánh Duy, Mai Đăng Quốc, Đỗ Quang Sang – tất cả đều là nhân viên. Chúng bàn bạc, lợi dụng ca trực để cắt camera, mở kho, dùng xe nâng tráo thùng hàng. Để hoàn tất phi vụ, chúng lôi kéo thêm Mai Duy Hưng (nhân viên kho), Lê Xuân Vinh (bảo vệ) và Trần Phan Huy Thông (lái xe).

Đặc biệt, cả nhóm móc nối với Nguyễn Phúc Thế Hùng, chủ cơ sở sản xuất nến, để tiêu thụ sáp trộm được với giá 28.000 đồng/kg, dù biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp. Từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2025, nhóm này đã nhiều lần trộm cắp, chiếm đoạt khoảng 18 tấn sáp, thu lợi hơn 500 triệu đồng.

Khám xét, công an thu giữ 2 tấn sáp từ một người mua lại và 728kg tại cơ sở sản xuất của Hùng.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 7 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản; riêng Hùng bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.