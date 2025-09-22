Chủ đề nóng

Văn hóa - Giải trí
Thứ hai, ngày 22/09/2025 13:00 GMT+7

Hé lộ lý do Vu Mông Lung tử vong, ba người bị công an triệu tập

Trọng Hà (Theo 163) Thứ hai, ngày 22/09/2025 13:00 GMT+7
Sau nhiều ngày xuất hiện tin đồn thất thiệt, công an Bắc Kinh đã công bố kết luận chính thức về cái chết của nam diễn viên Vu Mông Lung
Sau nhiều ngày xuất hiện tin đồn thất thiệt, công an Bắc Kinh đã công bố kết luận chính thức về cái chết của nam diễn viên Vu Mông Lung, đồng thời triệu tập và xử phạt ba cá nhân tung tin sai lệch gây rối loạn mạng xã hội.

Ngày 21/9, Công an quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh đã công bố kết quả điều tra chính thức liên quan đến cái chết của nam diễn viên Vu Mông Lung. Theo cơ quan chức năng, Vu Mông Lung tử vong do ngã từ trên cao xuống sau khi uống rượu say. Đây là một tai nạn ngoài ý muốn, không có yếu tố hình sự.

Trước đó, vào ngày 11/9, Vu Mông Lung được phát hiện tử vong sau khi rơi từ tầng cao của một tòa nhà. Thông tin về cái chết của nam diễn viên gây chấn động giới giải trí Trung Quốc và tạo ra nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Một số người cho rằng anh tự tử do bị hãm hại, số khác lại lan truyền thông tin cho rằng Vu Mông Lung bị sát hại hoặc rơi vào âm mưu của một thế lực nào đó.

Sau nhiều ngày xuất hiện tin đồn thất thiệt, công an Bắc Kinh đã công bố kết luận chính thức về cái chết của nam diễn viên Vu Mông Lun. Weibo.

Tuy nhiên, theo thông báo từ phía công an, sau quá trình khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, trích xuất camera giám sát và lấy lời khai nhân chứng, cơ quan điều tra đã loại trừ hoàn toàn các nghi ngờ về hành vi tội phạm. Gia đình cố diễn viên đã được thông báo đầy đủ về kết quả điều tra và không có ý kiến phản đối nào.

Phía công an giải thích rằng ban đầu họ không công bố chi tiết vụ việc với công chúng do các yếu tố liên quan đến quyền riêng tư của người đã khuất. Theo quy định pháp luật Trung Quốc, kết quả điều tra thường chỉ được chia sẻ với thân nhân trực hệ. Tuy nhiên, việc giữ kín thông tin lại bị một số cá nhân lợi dụng để tạo ra các nội dung giả mạo, nhằm thu hút sự chú ý và kiếm tiền từ tương tác trên mạng xã hội.

Công an Bắc Kinh khẳng định toàn bộ các thông tin lan truyền như Vu Mông Lung tự tử do bị hành hung, bị ném khỏi tòa nhà, bị lạm dụng hay mẹ anh bị đe dọa đều là bịa đặt. Những tin đồn này không có cơ sở và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của người đã khuất cũng như tinh thần của gia đình anh.

Liên quan đến các hành vi tung tin thất thiệt, Công an quận Triều Dương đã triệu tập ba cá nhân và lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật về hành vi đưa tin sai sự thật, gây rối trật tự xã hội.

Người đầu tiên là một phụ nữ họ Trịnh, 40 tuổi. Người này đã bịa đặt thông tin Vu Mông Lung bị người khác gài bẫy xâm hại rồi nghĩ quẫn mà nhảy lầu. Người thứ hai là một phụ nữ họ Viên, 29 tuổi, đã sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội để lan truyền các thông tin gây sốc như Vu Mông Lung bị treo trên cao ốc, bị rút móng tay, bị mổ bụng rồi bị ném xuống đất. Những nội dung này hoàn toàn sai sự thật và gây tổn thương nghiêm trọng cho gia đình nạn nhân.

Người thứ ba là một phụ nữ họ Từ, 41 tuổi, đã lan truyền thông tin rằng camera giám sát tại hiện trường bị phá hoại và rằng có một thế lực lớn đứng sau thao túng mẹ của Vu Mông Lung. Sau khi bị triệu tập, cả ba người này đã thừa nhận hành vi sai trái và cam kết không tái phạm.

Cái chết đột ngột của Vu Mông Lung đã trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi của nam diễn viên, người từng được biết đến qua các vai diễn cổ trang như trong phim “Thái tử phi thăng chức ký” hay “Tru tiên”. Anh được đánh giá là một trong những gương mặt có ngoại hình nổi bật và phong cách diễn xuất điềm đạm trong làng giải trí.

Tuy nhiên, những đồn đoán sai lệch và vô căn cứ đã nhanh chóng lan rộng, không chỉ gây áp lực cho lực lượng chức năng mà còn khiến gia đình Vu Mông Lung phải chịu thêm nhiều tổn thương sau mất mát lớn. Tang lễ của nam diễn viên đã được gia đình tổ chức kín đáo, tránh sự chú ý của công chúng và truyền thông.

Sau thông báo chính thức từ cơ quan chức năng, cộng đồng mạng Trung Quốc kêu gọi chấm dứt các cuộc bàn luận tiêu cực và để Vu Mông Lung được yên nghỉ. Nhiều người cho rằng cần có thái độ tôn trọng với người đã khuất và không để mạng xã hội trở thành nơi lan truyền tin thất thiệt chỉ vì mục đích trục lợi.

Kim Soo Hyun vắng bóng giữa nghi vấn lừa đảo tài chính

Kim Soo Hyun vướng vào hàng loạt cáo buộc thiếu minh bạch trong hoạt động tài chính của công ty quản lý Gold Medalist, đồng thời biến mất khỏi truyền thông trong nhiều tháng.

Đức Phúc làm nên lịch sử khi giành giải thưởng hơn 9 tỷ đồng trong cuộc thi âm nhạc tại Nga
41

Văn hóa - Giải trí
Đức Phúc làm nên lịch sử khi giành giải thưởng hơn 9 tỷ đồng trong cuộc thi âm nhạc tại Nga

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”

Văn hóa - Giải trí
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long sẽ biểu diễn tiết mục đặc biệt tại Lễ hội Đền Trần Thương

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long sẽ biểu diễn tiết mục đặc biệt tại Lễ hội Đền Trần Thương

Mỹ nhân người Anh xấu hổ khi liên tục đóng cảnh 18+

Văn hóa - Giải trí
Mỹ nhân người Anh xấu hổ khi liên tục đóng cảnh 18+

Nhà đầu tư bất động sản có xu hướng chuyển dịch từ miền Bắc vào TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Nhà đầu tư bất động sản có xu hướng chuyển dịch từ miền Bắc vào TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Thời gian gần đây, một số nhà đầu tư bất động sản phía Bắc tìm đến khu vực phía Nam khiến dòng vốn dịch chuyển, từ đó giúp thanh khoản thị trường tăng lên.

Hội Nông dân tỉnh Lai Châu chuẩn bị Đại hội, cho ý kiến vào văn kiện và kiện toàn nhân sự
Lai Châu Ngày Mới

Hội Nông dân tỉnh Lai Châu chuẩn bị Đại hội, cho ý kiến vào văn kiện và kiện toàn nhân sự

Lai Châu Ngày Mới

Sáng 22/9, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lai Châu khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7 để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị do đồng chí Phạm Ngọc Đang, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh, chủ trì.

Giám đốc BV Bạch Mai: 'Miễn viện phí toàn dân là chiến lược phát triển đất nước, đặt con người ở vị trí trung tâm'
Xã hội

Giám đốc BV Bạch Mai: "Miễn viện phí toàn dân là chiến lược phát triển đất nước, đặt con người ở vị trí trung tâm"

Xã hội

PGS.TS Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72 là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm bảo đảm mọi người dân đều có quyền tiếp cận dịch vụ y tế mà không phải lo lắng về chi phí.

Khen thưởng thành viên lực lượng an ninh xã Bình Lợi kịp thời nhảy xuống sông cứu học sinh
Chuyển động Sài Gòn

Khen thưởng thành viên lực lượng an ninh xã Bình Lợi kịp thời nhảy xuống sông cứu học sinh

Chuyển động Sài Gòn

Nam học sinh cấp hai ở TP.HCM mất lái xe đạp điện, lao xuống sông và bị cuốn ra xa. Anh Nguyễn Hoàng Huy, một thành viên lực lượng an ninh xã, đã kịp thời nhảy xuống cứu em.

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ loạt dự án trọng điểm phía Tây Bắc thành phố
Kinh tế

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ loạt dự án trọng điểm phía Tây Bắc thành phố

Kinh tế

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra tiến độ một loạt dự án trọng điểm khu vực Tây Bắc thành phố như cảng Liên Chiểu, đường ven biển nối cảng, khu đô thị Làng Vân, Khu thương mại tự do và khu tái định cư phục vụ các dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn trong mùa mưa.

Tân Phó Bí thư Bùi Văn Khắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Tin tức

Tân Phó Bí thư Bùi Văn Khắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Tin tức

Tại kỳ họp lần thứ 31 HĐND Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ai là người đã thiết kế Lễ đài Độc lập ngày 2/9/1945?
Đông Tây - Kim Cổ

Ai là người đã thiết kế Lễ đài Độc lập ngày 2/9/1945?

Đông Tây - Kim Cổ

Giản dị mà tinh tế, Lễ đài Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 là minh chứng cho tài hoa của kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh – bậc thầy bước ra từ Trường Mỹ thuật Đông Dương, người đã biến nghệ thuật kiến trúc thành dấu ấn bất hủ trong lịch sử dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến Vietjet nhận bàn giao tàu bay Boeing đầu tiên
Kinh tế

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến Vietjet nhận bàn giao tàu bay Boeing đầu tiên

Kinh tế

Ngày 21/9 tại Seattle, Hoa Kỳ – Vietjet chính thức nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỷ USD với Boeing, nhà sản xuất tàu bay hàng đầu thế giới. 

Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tin tức

Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030,... Theo đó, ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Học viện Hàng không cảnh báo chiêu trò lừa sinh viên du học, hai tân sinh viên vừa sập bẫy
Chuyển động Sài Gòn

Học viện Hàng không cảnh báo chiêu trò lừa sinh viên du học, hai tân sinh viên vừa sập bẫy

Chuyển động Sài Gòn

Hai tân sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam suýt mất tích ở Tây Ninh sau khi bị dụ dỗ tham gia "chương trình quốc tế". Vụ việc cho thấy sự tinh vi của các chiêu trò lừa đảo nhằm vào sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên.

TP.HCM tổng rà soát cơ sở vật chất trường học, giải quyết dứt điểm tình trạng xuống cấp
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tổng rà soát cơ sở vật chất trường học, giải quyết dứt điểm tình trạng xuống cấp

Chuyển động Sài Gòn

Theo công văn số 2057/UBND-TH của UBND TP.HCM, toàn bộ các xã phường phải tổng rà soát cơ sở vật chất trường học công lập và trình UBND TP.HCM trước ngày 30/9.

Tiền đạo SLNA từng bị cấm thi đấu vì thiếu văn hóa với trọng tài là ai?
Thể thao

Tiền đạo SLNA từng bị cấm thi đấu vì thiếu văn hóa với trọng tài là ai?

Thể thao

Tiền đạo Ngô Văn Lương từng bị cấm thi đấu 3 trận vì thiếu văn hóa với trọng tài khi anh còn khoác áo đội trẻ SLNA.

Đoàn kiểm tra của Bộ Công an kiểm tra tại Công an TP Đà Nẵng
Tin tức

Đoàn kiểm tra của Bộ Công an kiểm tra tại Công an TP Đà Nẵng

Tin tức

Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ làm Trưởng Đoàn đã đến kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an thời gian qua tại Công an TP Đà Nẵng.

Đề xuất người đứng đầu chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra hành vi gây lãng phí
Tin tức

Đề xuất người đứng đầu chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra hành vi gây lãng phí

Tin tức

Dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí quy định cụ thể quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đặc biệt nhấn mạnh người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra hành vi gây lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức.

Truy tố người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua ở Đồng Nai
Pháp luật

Truy tố người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua ở Đồng Nai

Pháp luật

Bà Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi) vừa bị VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội “Giết người” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc” sau khi đầu độc 4 người thân trong gia đình.

Vai trò của Trưởng thôn giữ trong giữ gìn an ninh trật tự
Bạn đọc

Vai trò của Trưởng thôn giữ trong giữ gìn an ninh trật tự

Bạn đọc

Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an ninh trật tự, Trưởng thôn, người gần dân, sát dân đang ngày càng khẳng định vai trò “cầu nối” quan trọng giữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với đời sống của người dân. Đây không chỉ là trách nhiệm hành chính mà còn là một sứ mệnh xã hội, gắn liền với hiệu quả của các chương trình phát triển cộng đồng.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà lên tiếng vụ clip “xô đổ xe máy du khách”
Xã hội

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà lên tiếng vụ clip “xô đổ xe máy du khách”

Xã hội

Liên quan đến clip hơn 2 phút gây tranh cãi trên mạng, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết thực chất là nhân viên trật tự di chuyển xe máy đậu trên vỉa hè xuống bãi cát để giải tỏa lối đi bộ.

Nghệ nhân nấu bia Đức mê Sài Gòn, tự vẽ tranh rủ vợ cùng triển lãm
Chuyển động Sài Gòn

Nghệ nhân nấu bia Đức mê Sài Gòn, tự vẽ tranh rủ vợ cùng triển lãm

Chuyển động Sài Gòn

Mê Sài Gòn, nghệ nhân nấu bia Đức chọn TP.HCM sinh sống. Vợ chồng Phùng Thanh Hà và Benjamin Schiller vẽ tranh bên sông Sài Gòn, ghi lại hành trình chuyển hóa từ tình yêu đến tranh vẽ.

Phân bổ 1.927 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng làm đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương
Tin tức

Phân bổ 1.927 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng làm đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Tin tức

100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt nhất trí phân bổ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2022 là 1.927 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Hơn 7.200 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 91, kỳ vọng xóa cảnh ngập nước trên tuyến đường huyết mạch ở Cần Thơ
Kinh tế

Hơn 7.200 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 91, kỳ vọng xóa cảnh ngập nước trên tuyến đường huyết mạch ở Cần Thơ

Kinh tế

Dự án nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) được phê duyệt vào tháng 7/2024. Đến nay, tức hơn 1 năm, dự án đã được khởi công. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án nâng cấp Quốc lộ 91 là giữa tháng 12/2027.

Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về MV bị nghi quảng cáo cá độ
Văn hóa - Giải trí

Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về MV bị nghi quảng cáo cá độ

Văn hóa - Giải trí

Ưng Hoàng Phúc khẳng định anh không quảng cáo cho trang web cá độ như nhiều cư dân mạng phản ánh.

Phó viện trưởng bịa tên trường Cambridge, lừa đảo hàng nghìn người nộp tiền thi chứng chỉ Tiếng Anh
Pháp luật

Phó viện trưởng bịa tên trường Cambridge, lừa đảo hàng nghìn người nộp tiền thi chứng chỉ Tiếng Anh

Pháp luật

Phó viện trưởng và đồng phạm hầu tòa với cáo buộc bịa ra tên trường Cambridge quốc tế, làm giả thư chấp thuận hợp tác ở Việt Nam về đào tạo, cấp chứng chỉ Tiếng Anh để chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng của hơn 1.400 trường hợp có nhu cầu.

Dòng vốn đầu tư xanh và công nghệ cao cùng “hẹn gặp nhau” tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh tế

Dòng vốn đầu tư xanh và công nghệ cao cùng “hẹn gặp nhau” tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Kinh tế

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP.HCM) tiếp tục khẳng định vị thế là cực tăng trưởng công nghiệp ở Đông Nam bộ, không chỉ nhờ lợi thế hạ tầng cảng biển mà còn bởi chiến lược thu hút vốn đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án xanh, công nghệ cao và thân thiện với môi trường.

Hội Nông dân Việt Nam: Phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh
Tin tức

Hội Nông dân Việt Nam: Phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Tin tức

Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương HND Việt Nam luôn chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động của Đảng, trong đó lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

Mách bạn cách làm nộm thập cẩm kiểu Trung Hoa thanh mát, giòn ngon, ăn nhẹ bụng lại dễ làm
Gia đình

Mách bạn cách làm nộm thập cẩm kiểu Trung Hoa thanh mát, giòn ngon, ăn nhẹ bụng lại dễ làm

Gia đình

Cách làm nộm thập cẩm kiểu Trung Hoa này cho bạn món ngon thanh mát, giòn ngon, vừa nhẹ bụng lại dễ làm, rất phù hợp để đổi khẩu vị cho gia đình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở những nội dung trọng tâm tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở những nội dung trọng tâm tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Tin tức

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội "gợi mở" nhiều nội dung trọng tâm để Đại hội thảo luận.

Đà Nẵng thu hơn 2.200 tỷ đồng từ đấu giá đất và sắp đấu 234 lô
Nhà đất

Đà Nẵng thu hơn 2.200 tỷ đồng từ đấu giá đất và sắp đấu 234 lô
5

Nhà đất

Đà Nẵng thu hơn 2.200 tỷ đồng từ đấu giá đất, sắp tới đấu giá thêm 234 lô đất là thông tin mới được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng cho biết.

Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng bảo vệ con trai trước ống kính truyền thông
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng bảo vệ con trai trước ống kính truyền thông

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Triệu Lệ Dĩnh chính thức đề nghị giới săn ảnh ngừng chụp hình con trai sau khi hình ảnh riêng tư bị lan truyền nhiều lần trong năm nay.

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA được đánh giá là cơn bão cực mạnh, giật trên cấp 17, hôm nay sẽ vào biển Đông
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA được đánh giá là cơn bão cực mạnh, giật trên cấp 17, hôm nay sẽ vào biển Đông

Nhà nông

Bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, hồi 10h ngày 22/9, tâm siêu bão RAGASA ở khoảng 19,4°N – 122,4°E, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202–221 km/h), giật trên cấp 17.

1

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

2

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

3

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

4

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

5

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình