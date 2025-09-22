Hé lộ lý do Vu Mông Lung tử vong, ba người bị công an triệu tập

Sau nhiều ngày xuất hiện tin đồn thất thiệt, công an Bắc Kinh đã công bố kết luận chính thức về cái chết của nam diễn viên Vu Mông Lung, đồng thời triệu tập và xử phạt ba cá nhân tung tin sai lệch gây rối loạn mạng xã hội.



Ngày 21/9, Công an quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh đã công bố kết quả điều tra chính thức liên quan đến cái chết của nam diễn viên Vu Mông Lung. Theo cơ quan chức năng, Vu Mông Lung tử vong do ngã từ trên cao xuống sau khi uống rượu say. Đây là một tai nạn ngoài ý muốn, không có yếu tố hình sự.

Trước đó, vào ngày 11/9, Vu Mông Lung được phát hiện tử vong sau khi rơi từ tầng cao của một tòa nhà. Thông tin về cái chết của nam diễn viên gây chấn động giới giải trí Trung Quốc và tạo ra nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Một số người cho rằng anh tự tử do bị hãm hại, số khác lại lan truyền thông tin cho rằng Vu Mông Lung bị sát hại hoặc rơi vào âm mưu của một thế lực nào đó.



Weibo.

Tuy nhiên, theo thông báo từ phía công an, sau quá trình khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, trích xuất camera giám sát và lấy lời khai nhân chứng, cơ quan điều tra đã loại trừ hoàn toàn các nghi ngờ về hành vi tội phạm. Gia đình cố diễn viên đã được thông báo đầy đủ về kết quả điều tra và không có ý kiến phản đối nào.

Phía công an giải thích rằng ban đầu họ không công bố chi tiết vụ việc với công chúng do các yếu tố liên quan đến quyền riêng tư của người đã khuất. Theo quy định pháp luật Trung Quốc, kết quả điều tra thường chỉ được chia sẻ với thân nhân trực hệ. Tuy nhiên, việc giữ kín thông tin lại bị một số cá nhân lợi dụng để tạo ra các nội dung giả mạo, nhằm thu hút sự chú ý và kiếm tiền từ tương tác trên mạng xã hội.

Công an Bắc Kinh khẳng định toàn bộ các thông tin lan truyền như Vu Mông Lung tự tử do bị hành hung, bị ném khỏi tòa nhà, bị lạm dụng hay mẹ anh bị đe dọa đều là bịa đặt. Những tin đồn này không có cơ sở và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của người đã khuất cũng như tinh thần của gia đình anh.



Liên quan đến các hành vi tung tin thất thiệt, Công an quận Triều Dương đã triệu tập ba cá nhân và lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật về hành vi đưa tin sai sự thật, gây rối trật tự xã hội.

Người đầu tiên là một phụ nữ họ Trịnh, 40 tuổi. Người này đã bịa đặt thông tin Vu Mông Lung bị người khác gài bẫy xâm hại rồi nghĩ quẫn mà nhảy lầu. Người thứ hai là một phụ nữ họ Viên, 29 tuổi, đã sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội để lan truyền các thông tin gây sốc như Vu Mông Lung bị treo trên cao ốc, bị rút móng tay, bị mổ bụng rồi bị ném xuống đất. Những nội dung này hoàn toàn sai sự thật và gây tổn thương nghiêm trọng cho gia đình nạn nhân.

Người thứ ba là một phụ nữ họ Từ, 41 tuổi, đã lan truyền thông tin rằng camera giám sát tại hiện trường bị phá hoại và rằng có một thế lực lớn đứng sau thao túng mẹ của Vu Mông Lung. Sau khi bị triệu tập, cả ba người này đã thừa nhận hành vi sai trái và cam kết không tái phạm.

Cái chết đột ngột của Vu Mông Lung đã trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi của nam diễn viên, người từng được biết đến qua các vai diễn cổ trang như trong phim “Thái tử phi thăng chức ký” hay “Tru tiên”. Anh được đánh giá là một trong những gương mặt có ngoại hình nổi bật và phong cách diễn xuất điềm đạm trong làng giải trí.

Tuy nhiên, những đồn đoán sai lệch và vô căn cứ đã nhanh chóng lan rộng, không chỉ gây áp lực cho lực lượng chức năng mà còn khiến gia đình Vu Mông Lung phải chịu thêm nhiều tổn thương sau mất mát lớn. Tang lễ của nam diễn viên đã được gia đình tổ chức kín đáo, tránh sự chú ý của công chúng và truyền thông.

Sau thông báo chính thức từ cơ quan chức năng, cộng đồng mạng Trung Quốc kêu gọi chấm dứt các cuộc bàn luận tiêu cực và để Vu Mông Lung được yên nghỉ. Nhiều người cho rằng cần có thái độ tôn trọng với người đã khuất và không để mạng xã hội trở thành nơi lan truyền tin thất thiệt chỉ vì mục đích trục lợi.

