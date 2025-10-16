Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2025, bà Vũ Việt Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị HOSE, cho biết: tính đến ngày 15/10/2025, chỉ số VN-Index đạt 1.757,95 điểm, tăng 38,8% so với cuối năm 2024.Vốn hóa thị trường cổ phiếu tại HOSE đạt 7,6 triệu tỷ đồng, tăng 46,9%, chiếm 94,9% tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu niêm yết và tương đương 66,4% GDP ước tính năm 2024.

Từ đầu năm đến 15/10/2025, thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, với khối lượng giao dịch bình quân 1,1 tỷ cổ phiếu/ngày, giá trị giao dịch 26.829 tỷ đồng/ngày, tăng lần lượt 31,7% và 35,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Hà đánh giá, thị trường tại HOSE có diễn biến tích cực; thanh khoản, giá trị vốn hóa và chỉ số tăng trưởng tốt nhờ những nỗ lực của Chính phủ trong việc duy trì chính sách kinh tế vĩ mô ổn định, đồng thời triển khai các giải pháp đáp ứng tiêu chí nâng hạng thị trường mới nổi, cải thiện chất lượng thị trường và củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Đảm bảo vận hành thông suốt, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường

Về vận hành hệ thống giao dịch, từ khi hệ thống KRX chính thức hoạt động (ngày 5/5/2025), các giao dịch được thực hiện ổn định, thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Trong 9 tháng, HOSE tổ chức 183 phiên giao dịch, bình quân 1,5 triệu lệnh/phiên; phiên cao nhất ngày 20/8/2025 ghi nhận 13,2 triệu lệnh, giá trị hơn 68 nghìn tỷ đồng, tương đương 71,7% năng lực hệ thống.

Tính đến 30/9/2025, sàn HOSE có 696 mã chứng khoán niêm yết và giao dịch. Từ đầu năm, HOSE đã chấp thuận niêm yết mới 55 mã, trong đó có 50 doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD, chủ yếu thuộc các nhóm ngân hàng, bất động sản, nguyên vật liệu, tài chính, hàng tiêu dùng thiết yếu và bán lẻ. Các nhóm này chiếm 84% tổng vốn hóa thị trường.

Trong lĩnh vực đấu giá và phát triển sản phẩm mới, HOSE đã tổ chức 10 đợt đấu giá, trong đó 3 đợt thành công; phối hợp với VinaCapital và Bản Việt ban hành quy tắc cho 3 bộ chỉ số mới, làm cơ sở phát triển sản phẩm phái sinh. Song song đó, Sở đang triển khai lộ trình phát triển tính năng và sản phẩm mới trên hệ thống KRX, đồng thời giám sát chặt chẽ nghĩa vụ công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết, kịp thời phát hiện và báo cáo các dấu hiệu bất thường.

Đến hết tháng 9, 100% doanh nghiệp niêm yết đã hoàn thành báo cáo tài chính năm 2024 và bán niên 2025 theo quy định. Từ năm 2025, toàn bộ doanh nghiệp trên HOSE đã công bố thông tin bằng tiếng Anh, trong đó 98% tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ công bố lâu dài. Nhờ đó, tính minh bạch và uy tín của thị trường tiếp tục được nâng cao; số lượng văn bản xử lý vi phạm giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong những tháng cuối năm, HOSE sẽ tiếp tục bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống, đồng thời nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai hợp tác phát triển chỉ số với FTSE Russell theo Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa VNX và FTSE Russell. Sở cũng rà soát, bổ sung quy trình nghiệp vụ theo Nghị định 245/NĐ-CP và Luật số 68/2025/QH15, hướng tới chuẩn hóa quản trị nội bộ và nâng cao năng lực chuyên môn.

Kiên định tập trung 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng biểu dương những kết quả mà UBCKNN và HOSE đã đạt được, đặc biệt là việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và triển khai thành công hệ thống KRX, giúp thị trường vận hành ổn định, thông suốt. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Các chỉ tiêu về vốn hóa và quy mô giao dịch tăng trên 30% so với năm 2024 cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển ấn tượng.”

Bộ trưởng đánh giá hệ thống KRX là nền tảng quan trọng cho mục tiêu nâng hạng và phát triển bền vững, khi hiện nay có thể xử lý hơn 6 triệu lệnh/ngày. Bộ trưởng đề nghị HOSE phối hợp chặt chẽ với các công ty chứng khoán nhằm xây dựng thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nền kinh tế. “Mục tiêu nâng hạng không chỉ để thu hút các quỹ đầu tư quốc tế mà còn giúp doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội huy động vốn cho sản xuất, kinh doanh,” Bộ trưởng nói.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm: (i) Giữ vững và tiếp tục thăng hạng thị trường, tăng cường minh bạch và quản trị, triển khai chỉ số VN100 nhằm hạn chế rủi ro thao túng; (ii) Nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường, xem xét cho phép doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp IPO đủ điều kiện được niêm yết sớm; (iii) Rà soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở một số ngành, mạnh dạn đề xuất mở rộng với các lĩnh vực không nhạy cảm; (iv) Đồng thời nâng cao năng lực các công ty chứng khoán, khuyến khích hợp nhất, sáp nhập để tăng sức cạnh tranh. “Phải làm hết sức khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

