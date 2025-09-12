Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Kinh tế
Thứ sáu, ngày 12/09/2025 09:58 GMT+7

Hệ sinh thái Vingroup thăng hạng trong top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2025

+ aA -
M.M Thứ sáu, ngày 12/09/2025 09:58 GMT+7
Ngày 12/9 tại Hà Nội, 6 thương hiệu trụ cột thuộc hệ sinh thái Vingroup vừa được vinh danh trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2025 (Vietnam 100 2025), do công ty định giá thương hiệu uy tín toàn cầu Brand Finance công bố. Thành tích ấn tượng này một lần nữa khẳng định sức mạnh thương hiệu, uy tín thị trường và vị thế tập đoàn đa ngành hàng đầu khu vực của Vingroup.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hệ thống đánh giá của Brand Finance dựa trên ba trụ cột cốt lõi là sức mạnh thương hiệu, hiệu quả tài chính tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Đây là năm thứ hai liên tiếp, 6 thương hiệu thuộc hệ sinh thái Vingroup đồng thời được vinh danh trong bảng xếp hạng, minh chứng cho nội lực vững chắc của tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam, góp phần dẫn dắt sự phát triển của thị trường, khẳng định dấu ấn Việt Nam trên toàn cầu.

Trong bảng xếp hạng, Vinhomes tiếp tục là thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam và đứng vị trí số 7 trong Top 100, tăng 2 bậc so với năm 2024. Là doanh nghiệp bất động sản duy nhất nằm trong Top 10, Vinhomes giữ vững vai trò tiên phong và vị thế dẫn đầu ngành với 33 khu đô thị đang vận hành trên toàn quốc, cùng nhiều dự án mới ra mắt thị trường như Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM), Khu phức hợp Du lịch và Đô thị Nghỉ dưỡng Làng Vân (Đà Nẵng), Vinhomes Wonder City (Hà Nội), Vinhomes Golden City (Hải Phòng), Vinhomes Green City (Tây Ninh)... Các đại đô thị, siêu đô thị với quy mô hàng trăm đến hàng nghìn hécta, hạ tầng – tiện ích đồng bộ không chỉ mang đến không gian sống đẳng cấp cho cư dân mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại và thúc đẩy sự phát triển của thị trường.

Hai năm liên tiếp, Vinhomes là thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam, giữ vững vị thế tiên phong và dẫn dắt thị trường.

Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2025 tiếp tục vinh danh nối dài hệ sinh thái Vingroup với VinFast (vị trí 32), Vinpearl (vị trí 36), Vincom (vị trí 41), Vinschool (vị trí 67) và Vinmec (vị trí 92).

Trong đó, VinFast bứt phá ấn tượng nhất, tăng 10 bậc so với năm 2024. Sức bật mạnh mẽ đến từ việc kiên định với tầm nhìn dẫn dắt xu hướng chuyển đổi xanh cùng hệ sinh thái xe điện toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng bằng những mẫu xe chất lượng cao, dễ tiếp cận và chính sách hậu mãi vượt trội. VinFast cũng đang ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế với chiến lược tiếp cận linh hoạt và cam kết đầu tư dài hạn thông qua mạng lưới đại lý, xưởng dịch vụ rộng khắp tại các quốc gia tiềm năng.

VinFast tiếp tục dẫn đầu chuyển đổi xanh tại Việt Nam và nhanh chóng mở rộng hiện diện tại thị trường quốc tế.

Vinpearl tiếp tục duy trì vị trí 36 trong bảng xếp hạng. Đặc biệt, lần thứ hai liên tiếp, Vinpearl được Brand Finance đánh giá là thương hiệu mạnh nhất Việt Nam với Chỉ số sức mạnh thương hiệu (BSI) cao nhất - đạt 97,5/100 và xếp hạng AAA+. Kết quả ấn tượng một lần nữa phản ánh niềm tin mạnh mẽ của khách hàng và vị thế dẫn đầu của Vinpearl trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam và trong khu vực.

Vinpearl đang tiên phong kiến tạo kỳ quan du lịch Việt Nam, mang đến những trải nghiệm chuẩn mực và đẳng cấp cho khách hàng.

Cũng nằm trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, Vincom Retail ghi dấu ấn với hệ thống 89 trung tâm thương mại trên toàn quốc, đang tiên phong kiến tạo điểm đến mua sắm - ẩm thực – vui chơi giải trí hàng đầu tại tất cả các vùng miền tổ quốc.

89 Trung tâm thương mại Vincom đang là điểm đến mua sắm - ẩm thực – vui chơi giải trí hàng đầu tại tất cả các vùng miền tổ quốc.

Trong lĩnh vực Thiện nguyện xã hội, hai thương hiệu chủ chốt là Vinschool và Vinmec đều ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. Theo đó, Vinschool đứng vị trí số 67, tăng 8 bậc so với năm 2024, trong khi Vinmec tăng 5 bậc lên vị trí số 92. Việc liên tiếp thăng hạng trong bảng xếp hạng là minh chứng cho hiệu quả hoạt động, uy tín thương hiệu cũng như nỗ lực phụng sự cộng đồng, đem tới một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người của hai thương hiệu.

Vinschool xứng tầm hệ thống giáo dục tư thục lớn nhất Việt Nam, xây dựng môi trường học tập toàn diện cho học sinh.
Vinmec đang phát triển mạnh mẽ, với tầm nhìn trở thành hệ thống y tế hàn lâm vươn tầm quốc tế.

Bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do Brand Finance – hãng tư vấn định giá thương hiệu có trụ sở tại Anh công bố, được xem là bảng xếp hạng uy tín, độc lập hàng đầu thế giới.

Việc 6 thương hiệu thuộc 3 lĩnh vực gồm Công nghệ - Công nghiệp (VinFast), Thương mại – Dịch vụ (Vinhomes, Vinpearl, Vincom Retail), Thiện nguyện xã hội (Vinschool, Vinmec) của Vingroup liên tục nằm trong Top 100 là sự công nhận cho sức mạnh và uy tín thương hiệu, chiến lược phát triển bền vững và dẫn dắt trong các lĩnh vực đang hoạt động, qua đó tăng cường vị thế thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tham khảo thêm

Cổ phiếu Vingroup quá mạnh, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã vượt 13 tỷ USD

Cổ phiếu Vingroup quá mạnh, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã vượt 13 tỷ USD

Khởi công dự án sân golf gần 900 tỷ đồng ở Quảng Ninh

Khởi công dự án sân golf gần 900 tỷ đồng ở Quảng Ninh

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tài nguyên đang bị ‘treo’ vì thủ tục: Nguy cơ vỡ kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công

Thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung đất đắp, cát san lấp cùng giá vật liệu leo thang đang khiến nhiều công trình trọng điểm tại Đà Nẵng đình trệ, đe dọa kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Giá USD hôm nay 14/9: Thị trường tự do "bốc hơi" mạnh

Đầu tư - Tài chính
Giá USD hôm nay 14/9: Thị trường tự do 'bốc hơi' mạnh

Tài nguyên đang bị ‘treo’ vì thủ tục: Đà Nẵng đề nghị sửa luật khoáng sản

Kinh tế
Tài nguyên đang bị ‘treo’ vì thủ tục: Đà Nẵng đề nghị sửa luật khoáng sản

Tài nguyên đang bị ‘treo’ vì thủ tục: Thị trường "nóng", thủ tục vẫn “lạnh”

Kinh tế
Tài nguyên đang bị ‘treo’ vì thủ tục: Thị trường 'nóng', thủ tục vẫn “lạnh”

Giá USD hôm nay 15/9: "Nín thở" chờ đợi tín hiệu từ Fed

Đầu tư - Tài chính
Giá USD hôm nay 15/9: 'Nín thở' chờ đợi tín hiệu từ Fed

Đọc thêm

Công Phượng dính chấn thương, tình trạng hiện giờ ra sao?
Thể thao

Công Phượng dính chấn thương, tình trạng hiện giờ ra sao?

Thể thao

Sau chiến thắng 3-1 của Trường Tươi Đồng Nai trước Becamex TPHCM ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025/2026, HLV Nguyễn Việt Thắng đã tiết lộ về chấn thương của Công Phượng.

Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi: Ở nhà trọ 2,5 triệu đồng, làm đủ nghề để có tiền học Đại học
Văn hóa - Giải trí

Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi: Ở nhà trọ 2,5 triệu đồng, làm đủ nghề để có tiền học Đại học

Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thị Yến Nhi, tân Miss Grand Vietnam sinh ra trong một gia đình lao động ở Đắk Lắk. Không chỉ khó khăn về kinh tế, bố mẹ cô còn phải đối diện với nhiều biến cố về sức khỏe.

Bà giám đốc ở TPHCM làm thứ bánh mỏng như tờ giấy, bán tốt sang châu Âu, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Nhà nông

Bà giám đốc ở TPHCM làm thứ bánh mỏng như tờ giấy, bán tốt sang châu Âu, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Nhà nông

Đó là bà giám đốc Võ Thị Bích Hạnh, xã Củ Chi, TPHCM, chủ cơ sở làm bánh tráng thủ công nổi tiếng trong vùng. Sản phẩm bánh tráng mỏng như tờ giấy của bà Hạnh đã bán tốt ở thị trường châu Âu. Bà Võ Thị Bích Hạnh được bình chọn là 1 trong 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025".

Bí thư TP.HCM yêu cầu Sở GD-ĐT nói rõ việc dạy thêm ngày thứ 7
Chuyển động Sài Gòn

Bí thư TP.HCM yêu cầu Sở GD-ĐT nói rõ việc dạy thêm ngày thứ 7

Chuyển động Sài Gòn

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết từ ngày về nhận nhiệm vụ, ông nhận được 12 tin nhắn phản ánh việc học sinh phải đi học thêm ngày thứ Bảy. Ông yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) nói rõ việc này.

Chủ tịch nước yêu cầu Học viện Quốc phòng đẩy mạnh tham mưu chiến lược, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam
Tin tức

Chủ tịch nước yêu cầu Học viện Quốc phòng đẩy mạnh tham mưu chiến lược, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam

Tin tức

Chủ tịch nước Lương Cường đã nhấn mạnh yêu cầu đối với Học viện Quốc phòng trong đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Xứ Đông có bao nhiêu đại diện trong Tao Đàn nhị thập bát tú?
Đông Tây - Kim Cổ

Xứ Đông có bao nhiêu đại diện trong Tao Đàn nhị thập bát tú?

Đông Tây - Kim Cổ

Hội thơ Tao Đàn do vua Lê Thánh Tông làm chủ soái, nơi vua tôi cùng xướng họa, bình thơ. Riêng xứ Đông đã có 9 vị đại khoa góp mặt.

2 Ủy viên Bộ Chính trị và 2 Ủy viên Trung ương Đảng chủ trì Hội thảo khoa học quốc gia về trí tuệ nhân tạo
Tin tức

2 Ủy viên Bộ Chính trị và 2 Ủy viên Trung ương Đảng chủ trì Hội thảo khoa học quốc gia về trí tuệ nhân tạo

Tin tức

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Sức mạnh không giới hạn và những thách thức khó dự báo của trí tuệ nhân tạo (AI) – Tác động và ứng phó chính sách”.

Vietnam Airlines thông tin về đoàn công tác Bộ Y tế Nga hỗ trợ cấp cứu hành khách trên máy bay
Giao thông - Xây dựng

Vietnam Airlines thông tin về đoàn công tác Bộ Y tế Nga hỗ trợ cấp cứu hành khách trên máy bay

Giao thông - Xây dựng

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, trên chuyến bay VN62 ngày 11/9 khởi hành từ Moscow (Nga) đi Hà Nội có sự hiện diện của bốn bác sĩ thuộc đoàn công tác cấp cao của Bộ Y tế Nga sang Việt Nam làm việc đã hỗ trợ cấp cứu một hành khách gặp vấn đề về sức khỏe.

CLB Phú Thọ chia tay HLV Flavio Cruz, bổ nhiệm HLV Lê Quốc Vượng?
Thể thao

CLB Phú Thọ chia tay HLV Flavio Cruz, bổ nhiệm HLV Lê Quốc Vượng?

Thể thao

HLV Lê Quốc Vượng nhiều khả năng sẽ dẫn dắt CLB Phú Thọ ở giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026.

Tạm giữ hình sự 3 thiếu niên 'giật cô hồn' lấy bàn inox
Chuyển động Sài Gòn

Tạm giữ hình sự 3 thiếu niên "giật cô hồn" lấy bàn inox

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 15/9, Công an TP.HCM đã tạm giữ hình sự 3 thiếu niên, trong đó có hai người mới 17 tuổi, để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai là Công viên di sản ASEAN, có các động vật hoang dã, cây quý hiếm này đây
Nhà nông

Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai là Công viên di sản ASEAN, có các động vật hoang dã, cây quý hiếm này đây

Nhà nông

Tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 18 (AMME-18), diễn ra tại Malaysia vào đầu tháng 9-2025, Khu Bảo tồn TNVH Đồng Nai được công nhận là Công viên di sản ASEAN. Khu Bảo tồn TNVH Đồng Nai quản lý trên 100 ngàn hécta, có gần 1.900 loài động vật và hơn 600 loài thực vật đang sinh sống và phát triển...

Giá thuê nhà ở xã hội tại Đà Nẵng có thể tăng mạnh, một số khu dự kiến gấp 6 lần vào năm 2030
Nhà đất

Giá thuê nhà ở xã hội tại Đà Nẵng có thể tăng mạnh, một số khu dự kiến gấp 6 lần vào năm 2030

Nhà đất

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa công bố dự thảo điều chỉnh giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công, với lộ trình 2026 - 2030 mức giá sẽ tăng trung bình 3 - 4 lần, trong đó một số khu dự kiến tăng gần 6 lần so với hiện nay để bảo đảm chi phí bảo trì, duy tu công trình.

Trung tướng Mai Hoàng: Công an TP.HCM nhận diện năm loại tội phạm phức tạp
Chuyển động Sài Gòn

Trung tướng Mai Hoàng: Công an TP.HCM nhận diện năm loại tội phạm phức tạp

Chuyển động Sài Gòn

Theo Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, về tình hình trật tự an toàn xã hội, Công an Thành phố xác định năm loại tội phạm phức tạp, trong đó có tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm tín dụng đen và tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Bắt nhóm thanh niên giả danh công an để cướp tài sản ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Bắt nhóm thanh niên giả danh công an để cướp tài sản ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ba thanh niên đã bị bắt giữ vì giả danh công an, hành hung và cướp tài sản của hai người đang ngồi trong công viên ở TP.HCM.

Lộ diện 3 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tại TP.HCM, toàn nông dân 4.0, kiếm tiền tỷ mỗi năm, cả vùng ngưỡng mộ
Chuyển động Sài Gòn

Lộ diện 3 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tại TP.HCM, toàn nông dân 4.0, kiếm tiền tỷ mỗi năm, cả vùng ngưỡng mộ

Chuyển động Sài Gòn

3 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tại TP.HCM đều là những nông giỏi, nông dân thế hệ mới, kiếm tiền tỷ mỗi năm nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, cách làm mới lạ vào trồng bưởi, sản xuất bánh tráng. Họ được cả vùng ngưỡng mộ vì sản xuất giỏi, hỗ trợ nông dân địa phương.

Loại rau toàn xơ là xơ, ít calo, giúp tăng cường hệ miễn dịch, đem muối chua nấu món gì cũng ngon
Gia đình

Loại rau toàn xơ là xơ, ít calo, giúp tăng cường hệ miễn dịch, đem muối chua nấu món gì cũng ngon

Gia đình

Loại rau giàu chất xơ này có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, tăng cường miễn dịch và có thể có tác dụng chống ung thư.

Điều gì khiến Lệnh Hồ Xung từ kẻ tầm thường trở thành kiếm khách vô địch?
Đông Tây - Kim Cổ

Điều gì khiến Lệnh Hồ Xung từ kẻ tầm thường trở thành kiếm khách vô địch?

Đông Tây - Kim Cổ

Hành trình từ người có võ bình thường đến kiếm khách vô địch của Lệnh Hồ Xung là một câu chuyện đầy hấp dẫn.

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc – Sẵn sàng cho cao điểm cuối năm và đường bay dài quốc tế
Kinh tế

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc – Sẵn sàng cho cao điểm cuối năm và đường bay dài quốc tế

Kinh tế

Ngày 14/9, Vietjet chính thức đón thêm tàu bay A330 thân rộng mang số hiệu VN-A820, nâng tổng đội bay của hãng, bao gồm Vietjet Thái Lan và Vietjet Kazakhstan, lên 121 chiếc.  

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer
Chuyển động Sài Gòn

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer

Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn đã đến thăm, tặng quà và gửi lời chúc mừng đến các chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer cùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn Thành phố nhân dịp lễ Sen Dolta 2025.

Nhiều tuyến đường Đà Nẵng xuống cấp, công nhân làm ngày đêm để kịp tiến độ
Kinh tế

Nhiều tuyến đường Đà Nẵng xuống cấp, công nhân làm ngày đêm để kịp tiến độ

Kinh tế

Nhiều tuyến đường trọng yếu ở Đà Nẵng xuất hiện bong tróc, lún sụt sau thời gian dài khai thác; các đơn vị bảo trì đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa để bảo đảm giao thông thông suốt.

Xe limousine lật ngang, biến dạng sau va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Tin tức

Xe limousine lật ngang, biến dạng sau va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tin tức

Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe limousine, ôtô bán tải và xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khiến 8 người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực ùn tắc.

Hiện thực hóa giấc mơ an cư tại T&T Millennia City với gói tài chính linh hoạt
Kinh tế

Hiện thực hóa giấc mơ an cư tại T&T Millennia City với gói tài chính linh hoạt

Kinh tế

Với nhiều gói tài chính linh hoạt hỗ trợ, khách hàng muốn sở hữu các sản phẩm của Dự án T&T Millennia City (Tây Ninh) nói riêng và các bất động sản tầm trung và cao cấp tại các dự án của chủ đầu tư T&T Group có thể giảm áp lực tài chính để hiện thực hóa mong ước “an cư lạc nghiệp”.

91 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V
Đại đoàn kết dân tộc

91 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V

Đại đoàn kết dân tộc

Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V đã chọn được 91 tác phẩm thuộc 4 thể loại: trong đó báo in 30 tác phẩm, báo điện tử 35 tác phẩm, truyền hình 16 tác phẩm, phát thanh 10 tác phẩm vào chung khảo.

Trấn Thành: 'Tôi là một nhà làm phim có tự trọng, món nào dở thì không đãi khách'
Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành: "Tôi là một nhà làm phim có tự trọng, món nào dở thì không đãi khách"

Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành khẳng định vai trò nhà làm phim, "đầu bếp" kỹ tính, chỉn chu. Anh tự tin "món" phim dở sẽ không bao giờ ra mắt khán giả.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Tin tức

Sáng 15-9, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15-9-1945 / 15-9-2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo buổi lễ.

Hà Nội: Điều tra tiền lương của người lao động tại 700 doanh nghiệp
Xã hội

Hà Nội: Điều tra tiền lương của người lao động tại 700 doanh nghiệp

Xã hội

Nhằm thu nhập thông tin, dữ liệu có kế hoạch báo cáo tiền lương, các khoản phụ cấp, mới đây Sở Nội vụ Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị về việc điều tra chuyên đề về sản xuất kinh doanh, lao động, tiền lương trong doanh nghiệp và đời sống người lao động năm 2025.

Ông Trump ra tối hậu thư trừng phạt Nga cho EU
Điểm nóng

Ông Trump ra tối hậu thư trừng phạt Nga cho EU

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng Washington sẽ chỉ tăng cường trừng phạt Moscow nếu các nước EU và NATO thực hiện các biện pháp tương tự với Mỹ và ngừng mua dầu thô của Nga.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn cách tính đơn vị bầu cử sau khi bỏ cấp huyện
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn cách tính đơn vị bầu cử sau khi bỏ cấp huyện

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bộ Nội vụ cần sớm triển khai để các địa phương nắm rõ, tính toán đơn vị bầu cử hợp lý trong bối cảnh đã kết thúc hoạt động cấp huyện.

Thua thảm, HLV Nguyễn Anh Đức tố trọng tài... thiên vị
Thể thao

Thua thảm, HLV Nguyễn Anh Đức tố trọng tài... thiên vị

Thể thao

Trước báo giới truyền thông, HLV Nguyễn Anh Đức đã bày tỏ sự thất vọng về các quyết định của trọng tài trong thất bại 1-3 của Becamex TP.HCM trước Đồng Nai ở vòng loại Cúp quốc gia 2025/2026.

Nam thanh niên chặn xe, hành hung tài xế giữa đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
Pháp luật

Nam thanh niên chặn xe, hành hung tài xế giữa đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Pháp luật

Nam thanh niên có biểu hiện bất thường, lao ra chặn ôtô, xe máy và hành hung một tài xế trên đường Hồ Tùng Mậu, tối 14/9, trước khi bị khống chế.

Tin đọc nhiều

1

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

2

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

3

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

4

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

5

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga