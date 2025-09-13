Hiến kế đưa đặc sản trứ danh của Hà Tĩnh vươn xa ra thị trường trong nước và quốc tế

Ngày 12/9, tại Hà Tĩnh, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Thúc đẩy thương mại và tiêu thụ bưởi Phúc Trạch đạt chuẩn hữu cơ”.

Các đại biểu tại Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp đã thảo luận về chủ đề “Thúc đẩy thương mại và tiêu thụ bưởi Phúc Trạch đạt chuẩn hữu cơ”. Ảnh: PV

Sự kiện quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác và nông dân trồng bưởi, cùng nhau tìm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cho đặc sản trứ danh này.

Theo thống kê, năm 2025, Hà Tĩnh sở hữu hơn 4.300 ha bưởi, với sản lượng dự kiến đạt 40.000 tấn. Trong đó, vùng bưởi được công nhận chỉ dẫn địa lý chiếm 2.700 ha, đóng góp khoảng 25.000 tấn. Các xã như Phúc Trạch, Hương Phố, Hương Đô, Hương Bình… là trung tâm sản xuất, với giống bưởi Phúc Trạch chiếm tới 80% tổng cơ cấu giống.

Các đại biểu đã có nhiều giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cho bưởi Phúc Trạch. Ảnh: PV

Tại Diễn đàn, bà Lê Thị Cẩm Vân, đại diện HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Thảo Vân, đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để nâng tầm bưởi Phúc Trạch.

Theo ý kiến của bà Vân: Trước mắt, cần xây dựng chiến lược dài hạn từ sản xuất đến tiêu thụ, trong đó việc thành lập hiệp hội hoặc ngành hàng là cần thiết để củng cố vị thế đặc sản. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của liên kết chuỗi giá trị, giúp nông dân được tập huấn về thị trường, marketing, bán hàng và định giá để tăng sức cạnh tranh.

Bà Lê Thị Cẩm Vân - Đại diện HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Thảo Vân tham dự sự kiện. Ảnh: PV

Đồng thời, bưởi Phúc Trạch cần được định vị như một thương hiệu cao cấp, tránh nhầm lẫn giữa giá gốc và giá bán cuối cùng để bảo vệ giá trị thương hiệu. Bà cũng đề xuất phát triển các kênh phân phối như đại lý, bán buôn, bán lẻ để đảm bảo giá trị lan tỏa qua các khâu. Cuối cùng, bà khẳng định liên kết sản xuất và tiêu thụ là giải pháp then chốt, bởi “một cánh én không làm nên mùa xuân”, nhằm giúp bưởi Phúc Trạch duy trì và nâng cao vị thế trên thị trường.

Để nâng cao chất lượng, nông dân đã được hướng dẫn áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, từ sử dụng phân bón hợp lý, phòng trừ sâu bệnh tổng hợp, đến kỹ thuật thụ phấn bổ sung đạt hiệu quả hơn 90%. Công nghệ bao quả cũng được triển khai trên 70% diện tích, giúp cải thiện mẫu mã và chất lượng trái bưởi. Đáng chú ý, gần 15 ha bưởi đã đạt chứng nhận hữu cơ hoặc đang trong giai đoạn chuyển đổi hữu cơ, đảm bảo quy trình sản xuất không sử dụng hóa chất, thân thiện với môi trường và mang lại sản phẩm an toàn.

Dù đã có mặt tại các thị trường lớn như Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng và được phân phối qua các siêu thị như Vinmart, BigC, Co.opmart, cũng như trên các nền tảng thương mại điện tử như Vỏ Sò, Sen Đỏ và các kênh mạng xã hội, bưởi Phúc Trạch vẫn chưa đạt được tiềm năng tiêu thụ mong muốn. Nguyên nhân chính nằm ở quy mô sản xuất manh mún, thiếu sự phối hợp chặt chẽ trong khâu thu hoạch và phân phối, dẫn đến nguồn cung thiếu ổn định và chất lượng chưa đồng đều.

Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Sở NN&MT Hà Tĩnh đã trao giấy chứng nhận hữu cơ cho Tổ hợp tác sản xuất bưởi hữu cơ Phúc Trạch. Ảnh: PV

Tại diễn đàn, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận các giải pháp nhằm đưa bưởi Phúc Trạch vươn xa trên thị trường trong và ngoài nước. Trong đó, việc tăng cường liên kết chuỗi giá trị thông qua thành lập các tổ sản xuất và hợp tác xã được nhấn mạnh, hướng đến hình thành chuỗi sản xuất - tiêu thụ khép kín, đảm bảo ổn định nguồn cung.

Đồng thời, các giải pháp mở rộng thị trường được đề xuất, tập trung vào đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong nước, hướng tới xuất khẩu và xây dựng thương hiệu mạnh mẽ hơn. Để bảo vệ chất lượng sản phẩm, các đại biểu khuyến nghị ứng dụng công nghệ sinh học, sử dụng các biện pháp thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ nông dân duy trì và mở rộng diện tích bưởi đạt chuẩn hữu cơ cũng được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường cao cấp.

Lễ ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm bưởi hữu cơ giữa các doanh nghiệp, HTX với hộ sản xuất bưởi Phúc Trạch. Ảnh: PV

Đặc biệt, chuyển đổi số được xem là chìa khóa, với việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất và tận dụng các kênh bán hàng trực tuyến để tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả hơn.Những giải pháp này không chỉ giúp nâng cao giá trị thương hiệu mà còn góp phần gia tăng sức cạnh tranh của bưởi Phúc Trạch trên thị trường nội địa và quốc tế.

Điểm nhấn của diễn đàn là lễ trao giấy chứng nhận hữu cơ cho Tổ hợp tác sản xuất bưởi Phúc Trạch hữu cơ tại thôn Ngọc Bội, xã Phúc Trạch. Cùng với đó, nhiều hợp đồng tiêu thụ bưởi hữu cơ đã được ký kết giữa các doanh nghiệp, HTX và hộ nông dân, mở ra cơ hội lớn để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách bền vững.