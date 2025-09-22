Sáng 22/9, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, sau vụ cháy chợ Xuân Thới Sơn (TP.HCM), hay còn gọi là chợ Đình, trên đường Nguyễn Văn Bứa, nhiều tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi, hiện trường tan hoang.

Hiện trường khi vụ cháy xảy ra. Clip: CH

Hình ảnh chợ Xuân Thới Sơn (TP.HCM) bị thiêu rụi 2 ki-ốt và 7 sạp hàng. Ảnh: CH

Theo cảnh sát, vụ hỏa hoạn bùng phát bất ngờ vào khoảng 22h ngày 21/9. Ngọn lửa xuất phát từ một sạp hàng bán đồ thờ cúng, nơi chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vàng mã. Ngay khi phát hiện, người dân và các tiểu thương đã nỗ lực dập lửa bằng bình chữa cháy cá nhân và các phương tiện tại chỗ, nhưng không thành công.

Hiện trường sau vụ cháy ở chợ Xuân Thới Sơn (TP.HCM). Clip: CH

"Tôi đang dọn hàng thì nghe tiếng hô hoán cháy. Quay sang thì thấy lửa đã bốc cao ở sạp đồ thờ cúng. Cả khu chợ nhốn nháo. Ai cũng cố gắng dập lửa nhưng lửa lan nhanh quá, không làm sao dập được", một tiểu thương bán rau củ bên trong chợ kể lại.

Do trong chợ chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giấy, nhựa, vải vóc..., ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, tạo ra cột khói đen khổng lồ cao hàng chục mét, có thể nhìn thấy từ xa. Vài phút sau, ngọn lửa đã lan sang các quầy hàng xung quanh, gây ra thiệt hại nghiêm trọng.



Sau khi đám cháy được cảnh sát dập tắt, hiện trường để lại là một bãi hoang tàn. Mái tôn bị sập, nhiều sạp hàng bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại khung sắt méo mó.

Các tiểu thương có mặt tại hiện trường không giấu được vẻ đau khổ, nhiều người đã bật khóc nức nở khi nhìn thấy tài sản tích cóp bao năm tan thành tro bụi.

"Gia đình tôi bán ở đây hơn 10 năm rồi. Vốn liếng, hàng hóa đều để hết trong sạp. Giờ thì mất sạch rồi. Không biết phải làm sao để gầy dựng lại", chị N.T.H., một tiểu thương bán quần áo, chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Bích, một người dân sống gần chợ, chứng kiến toàn bộ sự việc, bàng hoàng cho biết: "Tôi nghe tiếng nổ lách tách rồi nhìn thấy lửa bốc lên cao. Các tiểu thương chỉ biết đứng nhìn, bất lực. Nỗi đau này không phải ai cũng có thể hiểu được".

Theo ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 7 sạp hàng và 2 ki-ốt. Ông cũng cho biết thêm rằng các lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và hỗ trợ các tiểu thương khắc phục sự cố do cháy nổ.

Như Dân Việt đã đưa tin, 22h ngày 21/9, nhiều người dân sống gần khu vực chợ Xuân Thới Sơn, đường Nguyễn Văn Bứa phát hiện khói và lửa bốc lên từ phía bên trong khu chợ. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như đồ vàng mã, nhựa gia dụng, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều gian hàng.



Một tiểu thương có mặt tại hiện trường cho biết khi phát hiện đám cháy, nhiều người đã hô hoán nhau tìm cách dập lửa ban đầu nhưng bất thành do ngọn lửa bùng lên quá nhanh và mạnh.



Cả khu vực hoảng loạn, ai cũng cố gắng di chuyển đồ đạc ra ngoài nhưng không kịp. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.



Lực lượng PCCC đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, chia thành nhiều mũi để dập lửa, ngăn không cho đám cháy lan rộng hơn nữa. Các chiến sĩ PCCC phải đối mặt với khó khăn khi ngọn lửa bùng phát mạnh và khói độc tỏa ra. Đến hơn 23h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.